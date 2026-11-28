Pe 29 noiembrie sunt marcate mai multe momente importante din istoria României și a lumii: apelul lui Ștefan cel Mare către Papă, moartea revoluționarului Nicolae Bălcescu, prima demonstrație a fonografului realizată de Thomas Edison, fondarea clubului FC Barcelona, rezoluția ONU privind împărțirea Palestinei și sfârșitul monopolului comunist în Cehoslovacia.

1474 – Ștefan cel Mare face apel la unitatea creștinilor împotriva Imperiului Otoman

La 29 noiembrie 1474, domnitorul Moldovei, Ștefan cel Mare, i-a trimis o scrisoare Papei Sixt al IV-lea, prin care cerea sprijin și unitate din partea puterilor creștine în fața expansiunii otomane. Demersul diplomatic venea într-un moment critic pentru Moldova, aflată sub amenințarea directă a sultanului Mahomed al II-lea.

Scrisoarea făcea parte dintr-o amplă campanie diplomatică dusă de domnitorul moldovean pentru a atrage atenția Europei asupra pericolului otoman, chiar înainte de marea confruntare de la Vaslui (Podul Înalt), din ianuarie 1475. Prin mesajele sale, Ștefan cel Mare încerca să obțină ajutor militar și financiar, subliniind rolul strategic al Moldovei ca „poartă a creștinătății”.

1852 – A murit istoricul și revoluționarul Nicolae Bălcescu

Nicolae Bălcescu Foto: Arhivă

La 29 noiembrie 1852, istoricul și revoluționarul Nicolae Bălcescu a murit la Palermo. Născut în 1819, a fost unul dintre reprezentanții de seamă ai mișcării pașoptiste. După înfrângerea Revoluției de la 1848 din Țara Românească, s-a numărat printre liderii obligați să ia calea exilului.

Complotul din 1840: A participat la mișcarea conspirativă condusă de Mitică Filipescu împotriva domnitorului Alexandru Ghica. Complotul a fost descoperit, iar Bălcescu a fost condamnat și închis la Mănăstirea Mărgineni (1841–1843). Condițiile grele de detenție de aici i-au declanșat tuberculoza care avea să-i curme viața mai târziu.

După eliberare, împreună cu Ion Ghica și Christian Tell, a fondat societatea secretă Frăția, nucleul organizatoric al Revoluției de la 1848 din Țara Românească.

Exilul la Paris (1846–1848): A plecat în Franța pentru studii istorice și pentru a coordona tinerii revoluționari români (alături de C.A. Rosetti și frații Brătianu). În februarie 1848 a participat direct la revoluția din Paris, luptând pe baricade împotriva regelui Ludovic-Filip (de unde a păstrat ca suvenir o bucată de catifea de pe tronul regal).

Întors în țară, a fost principalul inspirator al programului revoluționar din iunie 1848. A insistat ca două puncte să fie nenegociabile: împroprietărirea țăranilor clăcași și votul universal.

A fost ministru de Externe și secretar al Guvernului Provizoriu, precum și comisar de propagandă, încercând să mobilizeze țărănimea și să apere revoluția în fața intervenției otomane și țariste.

După înăbușirea revoluției din Țara Românească, a mers în Transilvania și Ungaria. A mediat între Avram Iancu și liderul revoluției maghiare Lajos Kossuth, reușind să obțină semnarea Proiectului de pacificare (iulie 1849), venit însă prea târziu pentru a mai schimba cursul intervenției trupelor țariste și habsburgice.

Sfârșitul în exil (1852)

În toamna anului 1852, măcinat de tuberculoză, a încercat să revină în țară pentru a-și vedea mama, dar autoritățile austriece i-au interzis intrarea pe teritoriul Imperiului la Orșova. S-a retras în sudul Italiei, la Palermo (Sicilia), unde a murit singur, la 29 noiembrie 1852, la doar 33 de ani, într-o cameră de hotel (Alla Trinacria).

A fost îngropat într-o groapă comună a cimitirului mănăstirii capucinilor din Palermo, motiv pentru care osemintele sale nu au putut fi identificate și repatriate niciodată (în 1977 s-a adus în țară doar o urnă cu pământ din cimitirul respectiv, depusă la Mănăstirea Dealul, lângă capul lui Mihai Viteazul).

1877 – Thomas Edison face prima demonstrație cu fonograful

La 29 noiembrie 1877, inventatorul american Thomas Alva Edison a prezentat pentru prima dată publicului fonograful, primul aparat capabil atât să înregistreze, cât și să redea sunete. Dispozitivul folosea un cilindru acoperit cu folie de staniol, pe care un ac grava vibrațiile sonore produse de vocea umană.

Prima înregistrare celebră realizată de Edison a fost recitarea versurilor pentru copii „Mary Had a Little Lamb”. Demonstrația a stârnit o uimire uriașă în epocă și i-a adus inventatorului supranumele de „Vrăjitorul din Menlo Park”, punând bazele întregii industrii moderne de înregistrare audio și muzicală.

Thomas Edison și primul său fonograf

1899 – A fost fondat clubul FC Barcelona

La 29 noiembrie 1899, Joan Gamper și alți unsprezece bărbați s-au reunit la gimnaziul Solé pentru a pune bazele Futbol Club Barcelona. Întâlnirea a adus împreună pasionați de fotbal din Elveția, Anglia, Germania și Spania, care au ales pentru noua asociație numele și stema orașului.

Inițiativa fusese pregătită cu o lună înainte. În octombrie 1899, Gamper publicase în revista „Los Deportes” un anunț prin care căuta jucători interesați să formeze o echipă. El ajunsese la Barcelona în 1898, din motive profesionale, și juca fotbal în timpul liber alături de un grup de prieteni.

1947 – ONU a adoptat planul de împărțire a Palestinei

La 29 noiembrie 1947, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 181 (II), care recomanda împărțirea Palestinei în două state independente, unul arab și unul evreiesc, legate printr-o uniune economică. Planul prevedea încheierea mandatului britanic și retragerea forțelor puterii mandatare.

Pentru Ierusalim, documentul propunea un statut distinct: un „corpus separatum”, cu regim internațional special, administrat de ONU. Rezoluția formula astfel un plan pentru viitoarea organizare a Palestinei; adoptarea ei nu însemna că cele două state și administrația internațională a Ierusalimului erau deja constituite.

1989 – Comuniștii din Cehoslovacia au renunțat la monopolul puterii

La 29 noiembrie 1989, în timpul Revoluției de Catifea, Partidul Comunist din Cehoslovacia a renunțat la monopolul puterii. Momentul marchează unul dintre reperele schimbării politice consemnate în această zi.

1989 – A murit regizorul Ion Popescu-Gopo

Tot la 29 noiembrie 1989 a murit Ion Popescu-Gopo, regizor, scenarist și grafician, personalitate a filmului românesc de animație. Născut la 1 mai 1923, a realizat filme precum „Scurtă istorie” și „S-a furat o bombă” și a fost președintele Asociației Cineaștilor din România între 1968 și 1989.