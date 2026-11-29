Iranul ar fi utilizat terminale Starlink pentru a sprijini operațiuni împotriva forțelor americane. SpaceX a înăsprit verificarea utilizatorilor și regulile de revânzare, însă blocarea serviciului în Iran ar afecta și persoanele care încearcă să ocolească cenzura.

Starlink este rețeauau lui Elon Musk Foto: Shutterstock

Elon Musk ar fi reacționat cu furie după ce a aflat, la începutul lunii martie, că Iranul folosea serviciul de internet prin satelit Starlink pentru a sprijini operațiuni împotriva forțelor americane.

Informația apare într-o investigație The Washington Post, care citează persoane familiarizate cu discuțiile interne ale SpaceX și cu operațiunile iraniene.

Potrivit publicației, patru persoane au confirmat utilizarea Starlink în sprijinul operațiunilor militare iraniene.

Informațiile nu au fost confirmate public de Pentagon. Purtătoarea de cuvânt Kingsley Wilson a declarat că instituția nu are cunoștință de existența raportului descris de sursa ziarului și a refuzat să comenteze dacă Iranul a utilizat Starlink în operațiuni militare.

Verificări suplimentare după atacul din Kuweit

La 1 martie, un atac iranian cu drone asupra unei instalații militare americane din Port Shuaiba, Kuweit, a ucis șase militari americani. Potrivit investigației, în orele care au urmat, SpaceX a introdus cerințe de verificare a identității pentru utilizarea serviciului la bordul aeronavelor care zboară cu peste 160 km pe oră.

Un pilot privat intervievat de publicație a spus că, pentru a putea utiliza din nou terminalul, i s-au cerut inclusiv date din pașaport și permisul de conducere, informații despre aeronavă și aeroportul de bază. Acesta a relatat că abonamentul său lunar a crescut de la 60 la 200 de dolari.

Relatarea nu stabilește însă că Starlink a fost folosit în atacul de la Port Shuaiba. Comandamentul Central al SUA a refuzat să răspundă întrebărilor despre această posibilitate, iar Pentagonul nu publicase concluziile investigației asupra atacului.

SpaceX a înăsprit regulile de revânzare

În săptămânile de după atac, SpaceX a introdus și restricții asupra rețelei de vânzări. Distribuitorilor li s-a cerut să demonstreze că știu identitatea fiecărui client care cumpără un terminal și activează serviciul. Compania a suspendat, de asemenea, programul prin care distribuitorii autorizați puteau furniza echipamente altor intermediari, care le revindeau și activau conexiunile.

Anterior, pentru abonare era suficient, în general, un card de credit, au declarat doi reprezentanți ai industriei comunicațiilor prin satelit. Măsurile urmăreau să împiedice ajungerea terminalelor la utilizatori neautorizați, potrivit investigației.

Dilema accesului la internet în Iran

Oprirea completă a Starlink în Iran ar afecta și disidenții sau cetățenii care folosesc serviciul pentru a ocoli restricțiile de internet. Analiștii consideră că aceasta este una dintre explicațiile pentru care accesul nu este blocat integral.

Reprezentanți ai industriei au explicat că menținerea conexiunii pentru populație lasă deschisă și posibilitatea folosirii terminalelor de către Corpul Gardienilor Revoluției Islamice. Holly Dagres, cercetătoare la Washington Institute, a subliniat că informațiile distribuite de iranieni pe rețele sociale și aplicații de mesagerie sunt importante pentru înțelegerea situației din țară.

Precedentul dronelor rusești din Ucraina

SpaceX luase anterior măsuri pentru a împiedica folosirea Starlink de către Rusia. Potrivit investigației, armata ucraineană a cerut intervenția companiei după ce a obținut imagini și resturile unei drone rusești Italmas care avea un terminal montat pe aripă. SpaceX a limitat în Ucraina conexiunile terminalelor care se deplasau cu peste 70 de kilometri pe oră.

Compania a colaborat cu autoritățile ucrainene pentru stabilirea unei liste de terminale autorizate, exceptate de la limitele de viteză. Ulterior, terminalele care nu figurau pe lista furnizată de Ucraina au fost deconectate.