Un husky a reușit ce și-ar dori orice comerciant de la Târgul de Crăciun din Sibiu: să atragă sute de mii de vizualizări pe reţelele sociale.

Foto: aptură video Facebook Batrânul Sas

S-a oprit la căsuța „Bătrânu’ Sas” de la Târgul de Crăciun de la Sibiu, s-a ridicat în două labe la tejghea și a devenit vedetă pe Facebook. Acum, comercianţii vor să-l găsească și să-i ofere un cadou pentru cele 600.000 de vizualizări adunate de clipul în care apare.

Momentul a fost filmat săptămâna trecută de o reprezentantă a căsuței, care l-a surprins pe simpaticul husky în timp ce părea să ceară ceva de mâncare. Imaginile au prins imediat la public, iar reacțiile n-au întârziat să apară. Mulți au întrebat-o dacă i-a dat totuși ceva de ronțăit. Răspunsul ei a fost nu şi şi-a justificat reacţia prin faptul că animalele de companie trebuie să mănânce hrana pregătită special pentru ele, potrivit presei locale.

Dar dacă husky-ul n-a primit atunci o gustare, s-ar putea să aibă parte de o surpriză acum, pentru că reprezentanta căsuței a revenit cu un nou videoclip și a anunțat că vrea să-l recompenseze pentru succesul neașteptat pe care l-a adus afacerii. Problema e că nu știe nici cum îl cheamă, nici cine este stăpânul lui. Așa că îi roagă pe cei care îl recunosc să lase un comentariu sau să distribuie clipul, ca mesajul să ajungă unde trebuie.

Un lucru e sigur: cadoul nu va fi din cârnații vânduți la căsuță, promite reprezentanta, dar va fi „ceva pe măsură”.

Între timp, internauții au găsit și alte explicații pentru vizita husky-ului. În comentarii, unii au glumit că stăpânul l-a tras înapoi când a văzut prețurile, iar alții au spus că patrupedul a început să urle după ce le-a citit.

Au existat și voci care au considerat că stăpânul nu ar fi trebuit să-l lase să se urce cu labele pe tejgheaua unde sunt serviţi clienţii, dar opinia generală a fost aceea că animalul de companie a fost atracția serii și că apariția lui a făcut mai multă reclamă căsuței decât orice campanie de promovare.

Mulți au apreciat momentul simpatic și acum așteaptă să afle dacă husky-ul va fi găsit și ce surpriză îi pregătesc comercianții.