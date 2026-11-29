O tânără din Serbia care voia să-și ferească fratele bolnav de război a ajuns unul dintre cei mai de temut și, totodată, mai apreciați soldați ai Primului Război Mondial. Milunka Savić a devenit o legendă vie, una dintre cele mai decorate femei din istorie, și și-a ajutat semenii toată viața.

Milunka alături de camarazii săi Foto: wikipedia

Una dintre cele mai impresionante povești de război din istoria Europei este cea a unei păstorițe din Serbia, devenită eroină națională și una dintre cele mai decorate femei din istoria lumii. Se numea Milunka Savić și a fost recunoscută ca veteran și erou de război de patru țări, Franța, Serbia, Marea Britanie și Rusia, care i-au acordat unele dintre cele mai importante distincții militare ale lor. Milunka a luptat cu arma în mână alături de camarazii săi, în cea mai dură unitate a armatei sârbe, numai în prima linie a frontului. A suferit zeci de răni: a fost împușcată, tăiată cu baioneta și sfâșiată de schije. A supraviețuit de fiecare dată și a continuat să lupte, dovedind o capacitate remarcabilă de luptă, dar și o inteligență nativă. A ajuns să comande unități de elită și a fost unul dintre cei mai redutabili soldați ai Primului Război Mondial.

Povestea Milunkăi este demnă de un roman sau de un film, iar partea de după război este la fel de impresionantă. Deși ar fi putut să se stabilească în Occident, Milunka a rămas în Serbia, a adoptat numeroși copii rămași orfani după război și i-a întreținut pe toți muncind pe brânci, ca infirmieră sau bucătăreasă. Deși era numită „Ioana d'Arc a Serbiei” și fusese apreciată de mari comandanți ai Primului Război Mondial, Milunka a dus o viață simplă și modestă, dedicată comunității. În timpul regimului comunist a trăit cu o pensie de mizerie.

Din iubire pentru fratele bolnav

Povestea Milunkăi Savić începe pe 28 iunie 1892, când s-a născut într-o familie foarte săracă de agricultori din satul Kovači, regiunea Raška, Serbia. Avea un frate și două surori. Din cauza sărăciei, Milunka a muncit mult încă din copilărie și nu a apucat să facă prea multă școală.

Era trimisă să păzească oile. În 1912 izbucnea Primul Război Balcanic, un conflict militar în Peninsula Balcanică între Liga Balcanică (din care făceau parte Bulgaria, Serbia, Grecia și Muntenegru) și Imperiul Otoman. Războiul s-a produs pe fondul slăbirii Imperiului Otoman și al creșterii naționalismului, dar și al dorinței statelor balcanice de a împărți teritoriile otomane rămase în Europa, precum Macedonia și Tracia.

Totul a început după ce Muntenegru a atacat Imperiul Otoman, pe 8 octombrie 1912, urmat curând de Bulgaria, Serbia și Grecia. În Serbia s-a decretat mobilizarea generală. Din familia Savić urma să fie recrutat fratele Milunkăi, Milan. Acesta trecea printr-o perioadă dificilă, era bolnăvicios și slăbit. Milunka și-a dat seama că fratele ei ar fi murit foarte repede dacă ar fi ajuns pe front. Practic, mobilizarea ar fi însemnat pentru Milan o condamnare la moarte. Tânăra păstoriță, despre care avea să se vadă mai târziu că avea o ambiție de fier și că acționa extrem de rapid, nu a stat pe gânduri. Și-a tăiat părul, a încercat să-și aplatizeze pieptul înfășurându-se cu bucăți de material textil și a făcut tot posibilul să pară băiat, așa cum precizează Srđan Graovac în „Milunka Savić – eroina Regimentului de Fier”.

Milunka pozând pentru un fotograf profesionist după război Foto: wikipedia

S-a dus la centrul de recrutare și s-a prezentat drept Milan. Deghizarea nu a ajutat-o însă prea mult: Milunka era destul de feminină și a fost repede descoperită. Cu toate acestea, le-a spus tuturor că visul ei era să-și servească țara cu arma în mână. Nu știa să folosească o armă, dar era hotărâtă să-și asume orice risc, numai să fie lăsată să lupte. La vremea respectivă, opinia generală era că femeile nu aveau ce căuta pe front. Inițial, s-a înrolat ca voluntară în Armata a II-a, comandată de generalul Stepa Stepanović, însă a fost trimisă acasă. La fel a pățit și la alte unități.

I s-a oferit doar un post de infirmieră, dar Milunka l-a refuzat, pentru că voia să lupte pe front. Ambiția și curajul ei i-au atras însă atenția colonelului Vojislav Tankosić, care comanda o unitate de elită. Acesta a reușit să-i găsească un loc în Detașamentul de Voluntari Rudnik. Milunka Savić a devenit astfel soldat cu acte în regulă, cu o aprobare specială venită inclusiv de la prințul moștenitor Alexandru al Serbiei. Potrivit altor versiuni ale poveștii, Milunka a reușit să-i păcălească pe cei de la recrutare și a fost descoperită abia după bătălia de la Bregalnica, unde a fost rănită. Medicul care îi trata rana de la piept și-a dat seama că este femeie.

Ioana d'Arc a sârbilor

Cert este că, în cele din urmă, Milunka Savić a ajuns în Regimentul 2 Infanterie, cunoscut drept „Regimentul de Fier”, din Divizia Drina, una dintre cele mai importante divizii de infanterie ale armatei sârbe. Era o unitate care lupta doar în prima linie, iar Milunka era acolo. S-a remarcat la asediul orașului Scutari, început în 1912, ca grenadier: arunca bombe de mână, asemănătoare grenadelor de azi. Ulterior, în Al Doilea Război Balcanic, tânăra păstoriță a luptat în faimoasa bătălie de la Bregalnica. A fost cea mai mare și mai decisivă confruntare a celui de-Al Doilea Război Balcanic, încheiată cu o victorie categorică a Serbiei și a Muntenegrului împotriva Bulgariei. În noaptea de 29 spre 30 iunie 1913, Armata a 4-a bulgară, la ordinul generalului Mihail Savov și al țarului Ferdinand I, a lansat un atac neașteptat, fără declarație de război, asupra pozițiilor sârbești de-a lungul râului Bregalnica, în actuala Macedonie de Nord.

Milunka pe front Foto: wikipedia

Scopul Bulgariei era să ocupe rapid teritoriile disputate și să-și impună pretențiile la masa negocierilor. Armata sârbă a făcut însă față atacului, apoi a declanșat un contraatac rapid și a obținut victoria. Milunka Savić s-a distins pe câmpul de luptă. Se spune că a învățat foarte repede să folosească armele de foc și să lupte cu baioneta și că înțelegea imediat toate mișcările și cerințele tactice. Cel mai mult excela însă la explozibili. Pentru faptele de arme și pentru priceperea în folosirea explozibililor, a fost decorată în 1913 cu Medalia de Aur „Miloš Obilić” pentru Vitejie, una dintre cele mai înalte distincții militare sârbe, și a fost avansată la gradul de caporal. Păstorița pe care nimeni nu voia s-o primească pe front și pe care se gândeau s-o trimită acasă devenise un fel de Ioana d'Arc a sârbilor. „Taci, rabdă! Dacă Milunka poate, putem și noi!” era motto-ul soldaților din „Regimentul de Fier”.

„Noi cântam atunci când ne era cel mai greu”

Al Doilea Război Balcanic s-a încheiat cu victoria Serbiei. A urmat însă atentatul de la Sarajevo, din 28 iunie 1914, în care arhiducele Franz Ferdinand, moștenitorul tronului Austro-Ungariei, a fost asasinat de tânărul sârb bosniac Gavrilo Princip. Austro-Ungaria a declarat război Serbiei, apoi s-a pus în mișcare întregul sistem de alianțe și a izbucnit Primul Război Mondial. Milunka apucase să stea acasă doar un an. S-a întors pe front, caporal în „Regimentul de Fier”. De data aceasta nu a mai trevuit să se ascundă. Nici nu era nevoie: era unul dintre cei mai buni soldați ai regimentului.

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Dacă în războaiele balcanice se remarcase ca un soldat valoros, în anii Primului Război Mondial Milunka a devenit o adevărată legendă. „Le-am văzut pe câmpul de luptă, cu bombele și puștile în mâini... Le-am văzut și le-am admirat!”, scria Henry Barby, corespondent de război francez pe frontul sârbesc, impresionat de femeile-soldat ale Serbiei, printre care și Milunka. Ea a luptat încă de la începutul războiului în Compania 1 a Batalionului III.

Milunka în Primul Război Mondial Foto: wikipedia

A luptat mereu în prima linie, acolo unde era cel mai greu. A fost rănită de mai multe ori și de fiecare dată s-a întors pe câmpul de luptă. S-a remarcat în luptele de la Cer, de pe Drina și de la Kolubara, desfășurate între august și decembrie 1914. Era atât de eficientă încât a atras atenția corespondenților de război, dar și a ofițerilor britanici și francezi detașați în Balcani. Se spune că intra în tranșee doar cu o baionetă și câteva bombe și reușea să „curețe” singură un întreg sector de tranșeu inamic, de cele mai multe ori fără ca inamicii să-și dea seama ce i-a lovit. Pe frontul de pe Drina a capturat soldați din Regimentul 79 austriac și a primit prima decorație din Primul Război Mondial, Ordinul „Steaua lui Karađorđe” cu săbii. Ulterior și-a dovedit și calitățile de comandant și a fost avansată la gradul de sergent. La Kolubara, de exemplu, a comandat unitatea de asalt specializată în folosirea bombelor, care a reușit să împingă armata austro-ungară înapoi, peste râu.

În martie 1915, regimentul a fost trimis în Macedonia, în sprijinul Diviziei Bregalnica. A apărat orașul Bitola, iar în noiembrie a fost staționat la Struga. Camarazii de arme o numeau Jovanka Orleanka, adică Ioana d'Arc, și erau convinși că alături de ea vor supraviețui. Era cunoscută pentru faptul că nu lăsa niciun camarad în urmă: din misiune se întorceau ori toți, ori niciunul. „Noi cântam atunci când ne era cel mai greu. Am început să cântăm când navele franceze ne transportau din Albania în Corfu, iar noi eram niște cadavre vii. Marinarii și ofițerii francezi plângeau ascultându-ne și spuneau: «Ce popor minunat!». Am cântat când muream pe insulele Corfu și Vido, am cântat când cădeam pe Frontul de la Salonic”, povestea mai târziu Milunka. Până în 1919, Milunka a fost peste tot alături de oamenii ei din „Regimentul de Fier”.

Milunka Savic Foto: wikipedia

Era tratată cu un respect aproape de venerație, datorită calităților sale de soldat, dar și empatiei pe care o arăta față de camarazi. Când a fost rănită, în timpul retragerii spre Corfu, camarazii nu au vrut să o lase într-un spital de campanie, expus inamicului, și au cărat-o pe rând în spate prin munții Albaniei. Era simbolul unității lor. Ulterior, regimentul a fost transferat pe Frontul de la Salonic. Acolo, Milunka a fost fotografiată de asistentele medicale ale Spitalelor Femeilor Scoțiene pentru Serviciul în Străinătate (Scottish Women's Hospitals).

Femeia despre ale cărei isprăvi a auzit întreaga Europă

În 1916, Milunka a primit a doua oară Ordinul „Steaua lui Karađorđe” cu săbii, pentru contribuția sa la bătălia de la Gorničevo. A fost lăudată și pentru curajul extraordinar din luptele de la Kajmakčalan și Bitola. În luptele grele din cotul râului Crna, Milunka i-a lăsat fără cuvinte pe francezi, prin calitățile excepționale de soldat și prin abilitățile tactice deosebite. De precizat că regimentul ei acționa atunci sub comanda Diviziei 122 franceze. Ofițerii francezi nu le-au venit să creadă când Milunka a aplicat manevra care o consacrase și care băga spaima în inamic: lua o baionetă și câteva explozibile, intra singură în tranșeul inamic și făcea prăpăd. A reușit astfel să captureze 23 de soldați bulgari. Ulterior a fost însă rănită și dusă la recuperare la Bizerta și Alger, în nordul Africii, teritorii aflate sub control francez.

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Pentru ofițerii francezi, Milunka devenise un adevărat fenomen și le câștigase pe deplin respectul. O altă femeie-soldat, de data aceasta britanică, Flora Sandes, a scris despre disciplina și spiritul independent al Milunkăi. După ce s-a refăcut, sârboaica s-a întors pe front, alături de oamenii ei. A luptat în multe alte bătălii dure și sângeroase, mereu în prima linie, inclusiv la străpungerea Frontului de la Salonic, în 1918. A primit numeroase medalii. Prințul regent Alexandru al Serbiei a decorat-o cu Steaua de Aur a lui Karađorđe cu săbii, iar generalul francez Maurice Sarrail i-a acordat Legiunea de Onoare. Faima Milunkăi a făcut înconjurul Europei.

Milunka Savic, cu decorația de război sârbească Foto: wikipedia

La mijlocul anului 1918, Comandamentul Aliat a redactat un mesaj de laudă pentru eroismul ei, care urma să fie citit cu voce tare în fața tuturor unităților Antantei. Pentru contribuția sa din timpul Primului Război Mondial, a primit Crucea de Război franceză cu palmă de aur, fiind singura femeie distinsă cu această decorație. A fost lăsată la vatră în 1919. Avea nu mai puțin de șapte mari decorații, primite de la patru state, unele acordate în premieră unei femei: Crucea de Război franceză, Legiunea de Onoare (de două ori), Ordinul „Steaua lui Karađorđe” cu săbii (de două ori), Medalia comemorativă a retragerii prin Albania din 1915, Medalia comemorativă a Războiului de Eliberare și Unificare 1914–1918, Crucea rusească „Sfântul Gheorghe” și Ordinul britanic „Sfântul Mihail și Sfântul Gheorghe”. La acestea se adăugau multe alte medalii și distincții sârbești.

Eroina de război devenită infirmieră și bucătăreasă, care a continuat să salveze vieți

După război, Milunka Savić a dus o viață liniștită și modestă. A lucrat ca bucătăreasă, ca infirmieră și într-o fabrică de textile. Deși s-ar fi putut stabili oricând în Franța, unde ar fi primit o pensie consistentă datorită gradului și decorațiilor sale, Milunka a preferat viața simplă și austeră din țara natală. Deși o ducea greu cu banii, pe lângă fiica sa biologică a mai adoptat trei fete. În plus, de-a lungul vieții a avut grijă de peste 30 de copii orfani. În 1928 s-a mutat la Belgrad, unde a lucrat ca femeie de serviciu la Banca Ipotecară. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și-a donat casa pentru a fi transformată în spital de campanie pentru partizanii care luptau împotriva ocupației. După război a primit o pensie modestă din partea guvernului comunist. A trăit foarte simplu, dar nu a încetat să-i ajute pe cei din jur. A murit pe 5 octombrie 1973, la vârsta de 81 de ani. Cele mai importante șapte decorații ale sale i-au fost așezate pe sicriu.