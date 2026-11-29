Ninsorile și vântul puternic au provocat probleme în mai multe regiuni ale țării, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 28 spre 29 noiembrie. Circulația rutieră a fost închisă pe un drum național din Teleorman, iar mai multe trenuri au înregistrat întârzieri sau au rămas staționate după ce copaci doborâți de vânt au avariat instalațiile feroviare. Meteorologii au emis avertizări de vânt puternic, viscol și ghețuș, iar vremea se va răci accentuat în următoarele zile.

Vreme de iarnă în mai multe zone din țară Foto: arhivă, Adevărul

UPDATE 9.20 Circulație închisă pe un drum național din Teleorman din cauza viscolului. CNAIR a mobilizat sute de utilaje în țară

Circulația rutieră este închisă duminică dimineață pe DN65E, în județul Teleorman, din cauza ninsorilor și a viscolului. Restricția vizează sectorul cuprins între Roșiorii de Vede și Furculești, pe o distanță de aproximativ 30 de kilometri.

Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), drumul este închis pe tronsonul cuprins între kilometrii 0+000 și 30+030.

În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, drumarii au intervenit în intervalul 28 noiembrie, ora 18.00- 29 noiembrie, ora 06.00, cu 734 de utilaje de deszăpezire. Aceștia au împrăștiat 3.886,5 tone de material antiderapant și șase tone de clorură de calciu pentru menținerea circulației în condiții de siguranță.

Reprezentanții companiei le recomandă conducătorilor auto să se informeze cu privire la starea drumurilor și eventualele restricții înainte de a pleca la drum.

Șoferii sunt sfătuiți să adapteze viteza la condițiile de trafic și la starea carosabilului, să păstreze distanța de siguranță față de celelalte vehicule și să utilizeze corespunzător sistemele de iluminare și climatizare.

Informații actualizate despre starea rețelei de drumuri naționale pot fi obținute de la Dispeceratul CNAIR, la numărul de telefon 021/9360, sau pe platforma dispecerat.andnet.ro.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că pe DN 51, între localitățile Zimnicea și Fântânele, județul Teleorman, circulația se desfășoară îngreunat, în condiții de iarnă, din cauza rafalelor puternice de vânt, însă traficul nu este blocat.

În schimb, DN 65E, între Roșiori de Vede și Furculești, rămâne închis circulației publice. Drumarii intervin cu utilaje pentru deszăpezirea carosabilului. Șoferii pot folosi ca rută alternativă DN 6 – DN 52, pe traseul Roșiori de Vede – Alexandria – Furculești.

Ulterior, autoritățile au anunțat că pe DN 51, între Zimnicea și Fântânele, traficul a fost reluat în condiții de iarnă, dar se desfășoară cu dificultate din cauza rafalelor puternice de vânt. Pe DN 65E, între Roșiori de Vede și Furculești, circulația a rămas închisă, iar drumarii au intervenit cu utilaje pentru deszăpezire.

Va ninge nu doar la munte, ci și în zonele joase Foto: Shuterstock

În zona montană din județele Dâmbovița și Neamț au fost semnalate ninsori, iar circulația s-a desfășurat în condiții de iarnă, fără restricții.

La nivel național, carosabilul era preponderent umed. În județele Caraș-Severin și Sibiu ploua, în timp ce în Giurgiu au fost semnalate, pe alocuri, zone cu polei. Pe autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București – Ploiești și A7 Ploiești – Bacău, precum și pe DN 1 Ploiești – Brașov și DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, circulația se desfășura parțial pe carosabil umed, fără precipitații, dar cu vânt lateral puternic.

Peste 120 de intervenții ale pompierilor în București și Ilfov. 57 de mașini avariate

Vremea severă a provocat pagube importante și în București și județul Ilfov. Pompierii ISU București-Ilfov au intervenit în 128 de situații generate de fenomenele meteorologice, în intervalul sâmbătă, ora 18:00- duminică, ora 06:00.

Cele mai multe intervenții au fost înregistrate în Capitală, unde echipajele au îndepărtat 74 de copaci căzuți pe carosabil sau peste autoturisme, cinci panouri publicitare și 29 de elemente de construcție desprinse. În urma incidentelor, 53 de mașini au fost avariate.

În județul Ilfov, pompierii au intervenit pentru îndepărtarea a 11 copaci și a patru elemente de construcție, dar și pentru gestionarea a trei situații în care au fost afectați stâlpi de electricitate. Au mai fost îndepărtate două panouri publicitare, iar patru autoturisme au fost avariate.

În total, 108 intervenții au avut loc în București și 20 în Ilfov.

La primele ore ale dimineții de duminică, pompierii încă interveniau pentru îndepărtarea unor elemente de construcție desprinse de pe blocuri și a unor copaci care prezentau pericol de cădere.

Intervențiile aveau loc pe strada Sachelarie Visarion și pe strada Stejarului, unde s-au desprins elemente de construcție de pe blocuri, precum și pe Aleea Zânelor și strada Reșița, unde copaci înclinați amenințau să cadă peste clădiri și autoturisme.

Echipajele ISU București-Ilfov rămân mobilizate pentru înlăturarea efectelor produse de vremea nefavorabilă.

Pompierii le recomandă cetățenilor să evite deplasarea sau staționarea în apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare și construcțiilor de pe care se pot desprinde elemente. De asemenea, populația este sfătuită să nu atingă stâlpii sau conductoarele electrice căzute la pământ.

Drumarii intervin pe Transfăgărășan și în Oltenia. Arbori căzuți pe carosabil

Intervenții pentru menținerea circulației în condiții de siguranță au loc și în alte regiuni ale țării. Pe DN7C-Transfăgărășan, în județul Argeș, echipele Secției Drumuri Naționale Pitești acționează cu utilaje echipate cu lame și material antiderapant pentru îndepărtarea zăpezii de pe carosabil.

În zona administrată de DRDP Craiova, vântul și ninsoarea au doborât arbori pe șosele. Drumarii intervin pentru îndepărtarea acestora și pentru restabilirea condițiilor de circulație.

În județul Constanța, echipele Secției Drumuri Naționale patrulează permanent și împrăștie material antiderapant pentru prevenirea formării poleiului.

Reprezentanții DRDP București le recomandă șoferilor să verifice starea traficului înainte de plecare și să evite deplasările cu autovehicule nepregătite pentru condiții de iarnă. Conducătorii auto sunt sfătuiți să reducă viteza în funcție de starea carosabilului și să păstreze o distanță suficientă față de celelalte vehicule.

Informare meteo: Ploi şi ninsori în centrul, sudul şi estul ţării. De miercuri, ger în aproape toată ţara

Traficul pe autostrăzi

Pe autostrăzile A1 Bucureşti – Piteşti, A2 Bucureşti – Constanţa, A3 Bucureşti – Ploieşti, A7 Ploieşti – Bacău, DN 1 Ploieşti – Braşov şi DN 7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, ciruclația rutieră se desfăşoară parţial pe un carosabil umed, fără precipitaţii, cu vânt puternic lateral.

Copac căzut peste linia de contact. Trenul IR 1832 a avut o întârziere de 94 de minute

Vremea nefavorabilă a afectat și circulația feroviară pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Galați, pe sectoarele Vădeni- Barboși și Șendreni – Barboși.

Potrivit CFR SA, primele probleme au fost semnalate sâmbătă, la ora 19:26, când a fost identificată o defecțiune tehnică pe sectorul Vădeni – Barboși. Unul dintre cele două fire de circulație a fost închis temporar, iar trenurile au continuat să circule pe firul alăturat.

Situația s-a agravat la ora 20:45, când circulația a fost întreruptă pe ambele fire între stațiile Șendreni și Barboși, după o avarie la linia de contact. În jurul orei 21:35, echipele de intervenție au constatat că un copac căzut în zona stației CF Barboși Triaj provocase ruperea liniei de contact pe ambele fire.

Trenul IR 1832, operat de CFR Călători, a rămas staționat în gara Șendreni începând cu ora 22:39.

Firul I de circulație între stațiile Șendreni și Barboși a fost redeschis la ora 00:04, după îndepărtarea copacului și eliberarea căii ferate. Trenul IR 1832 a putut să își reia deplasarea cu tracțiune diesel, în condițiile unei restricții de viteză de 30 km/h, pe un sector de 200 de metri.

Garnitura a plecat din stația Șendreni la ora 00:17, cu o întârziere de 94 de minute. Linia de contact a rămas scoasă de sub tensiune până la finalizarea lucrărilor de remediere, iar personalul CFR SA a continuat intervențiile pentru restabilirea funcționării instalațiilor afectate.

Alte trei trenuri, afectate de căderea unui copac între Crivina și Brazi

Probleme au fost înregistrate și pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate București. Circulația feroviară a fost întreruptă între stațiile Crivina și Brazi, după ce un copac a căzut în apropierea căii ferate și a rămas înclinat spre instalațiile de electrificare.

Incidentul s-a produs sâmbătă seara, la ora 23:36, la kilometrul feroviar 49+400. Copacul a provocat arcuri electrice în zona liniilor de contact de pe ambele fire de circulație, iar alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă pe firul I.

Pentru remedierea situației, din stația Brazi a fost trimisă o drezină-pantograf, utilaj specializat pentru intervenții la instalațiile de electrificare.

Au fost afectate trei trenuri de călători: RE 11069, operat de Regio Călători, aflat în așteptare, IRN 1669, operat de CFR Călători, staționat în stația Crivina, și IR 16534, operat de InterRegional Călători, oprit în stația Brazi.

Cod portocaliu de vânt, cu rafale de până la 80 km/h

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting Cod portocaliu de vânt pentru județele Brăila, Ialomița, Buzău și Călărași, valabilă în noaptea de sâmbătă spre duminică, între orele 00:15 și 04:00.

Viscol puternic Foto: arhivă, adevărul

Meteorologii au anunțat intensificări puternice și susținute ale vântului, cu rafale de 70-80 km/h.

Avertizarea a vizat zeci de localități din cele patru județe, printre care Ianca, Însurăței și Făurei, în Brăila, Slobozia și Țăndărei, în Ialomița, Pogoanele și Smeeni, în Buzău, respectiv Lehliu Gară și Dragalina, în Călărași.

Totodată, ANM a emis două atenționări nowcasting Cod galben de ghețuș, valabile până duminică dimineața, la ora 06:00, pentru București și opt județe din sudul, sud-estul și centrul-sud-estul țării: Brăila, Ialomița, Prahova, Buzău, Călărași, Giurgiu, Ilfov și Dâmbovița.

Cod galben de vânt și ninsori viscolite în mai multe regiuni ale țării. Rafalele pot ajunge la 90 km/h la munte

În aceste zone, meteorologii au avertizat asupra apariției locale a ghețușului, care poate îngreuna deplasarea atât a pietonilor, cât și a șoferilor.

Ninsori, viscol și temperaturi negative în aproape toată țara

Potrivit informării meteorologice emise de ANM, valabilă din 28 noiembrie, ora 10:00, până în 29 noiembrie, ora 20:00, ninsorile vor continua în Moldova până duminică dimineața, urmând să se extindă și în regiunile sudice.

Se va depune un strat de zăpadă cu grosimi în general de 5-15 centimetri, iar izolat acesta poate depăși 25 de centimetri.

Vântul va avea intensificări în regiunile sudice și sud-estice, precum și în zona Carpaților de Curbură, cu viteze la rafală de 50-70 km/h. Temporar, vântul va viscoli ninsoarea și va reduce vizibilitatea.

O atenționare meteorologică Cod galben a fost emisă pentru perioada 28 noiembrie, ora 10:00 -29 noiembrie, ora 10:00. Aceasta vizează sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei, unde rafalele vor atinge 50-70 km/h.

În primele ore ale intervalului, în județele Vrancea, Galați și Brăila, iar ulterior în Giurgiu, Călărași, Ilfov, local în Ialomița și Constanța, precum și în București, intensificările vântului au fost asociate temporar cu ninsoare și viscol. Cantitățile de precipitații estimate sunt de 5-10 l/mp, iar vizibilitatea poate scădea local sub 100 de metri. Stratul de zăpadă va fi neuniform, cu grosimi în general de 5-10 centimetri.

Meteorologii avertizează și asupra unei răciri accentuate. În noaptea de sâmbătă spre duminică, temperaturile minime vor coborî sub zero grade în cea mai mare parte a țării, iar în estul Transilvaniei se vor înregistra valori de aproximativ -12 grade Celsius.

Duminică, maximele vor rămâne negative în estul, sudul și centrul țării, cele mai scăzute valori fiind estimate în nordul Moldovei și în zonele depresionare, în jurul a -6 grade Celsius.

Vremea deosebit de rece va persista până la mijlocul săptămânii viitoare. ANM avertizează că diminețile și nopțile vor fi geroase în nordul, centrul, estul și local în sudul țării, unde temperaturile minime vor coborî în general până la -14,-16 grade Celsius. Maximele vor fi negative în cea mai mare parte a țării și se vor situa, în general, între -6 și 4 grade Celsius.

Recomandările Poliției pentru șoferi

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile de drum și să țină cont de faptul că distanța de frânare crește pe carosabil umed, acoperit cu zăpadă sau alunecos.

De asemenea, șoferii trebuie să se asigure că au vizibilitate bună prin parbriz, lunetă și geamurile laterale și să folosească frâna de motor pentru reducerea vitezei atunci când circulă pe suprafețe alunecoase.

Poliția reamintește că echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă este obligatorie atunci când se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.