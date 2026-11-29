Harta datoriei publice din Europa arată diferențe considerabile între state: Grecia și Italia au datorii de aproape 141% din PIB, Franța depășește 119%, iar Germania se situează la 63,4%. România figurează în clasament cu o datorie de 59,4% din PIB.

Hartă a celor mai îndatorate 30 de state europene Foto: captură visualcapitalist.com

Un clasament al celor mai îndatorate 30 de state europene, realizat pe baza datelor din 2026, arată diferențe importante între economiile continentului. Grecia și Italia conduc topul, cu datorii publice care depășesc 140% din PIB, în timp ce România se apropie de pragul de 60%.

Potrivit analizei publicate de Visual Capitalist, pe baza datelor Eurostat, ale Oficiului Național de Statistică din Marea Britanie și ale Administrației Federale pentru Finanțe din Elveția, datoria publică a României era de 59,4% din PIB în al doilea trimestru din 2026. Țara noastră ocupa astfel locul 16 în clasamentul celor 30 de state europene, incluzând atât membre UE, cât și țări din afara blocului comunitar.

Situația s-ar putea schimba în anii următori. Conform proiecțiilor Ministerului Finanțelor, datoria publică a României va ajunge la 63,5% din PIB în 2027, urmând să scadă ușor, până la 61,2%, în 2031.

Grecia și Italia au cele mai mari datorii publice din Europa

Grecia ocupă primul loc în clasament, cu o datorie publică de 140,8% din PIB, urmată îndeaproape de Italia, cu 139,9%. Franța se află pe locul al treilea, cu 119,1%, iar Belgia ocupă poziția a patra, cu 110,2%.

Alte două state europene au datorii care depășesc valoarea economiei naționale: Marea Britanie, cu 102,6%, și Spania, cu 101,4%. În total, șase țări europene au datorii guvernamentale mai mari decât PIB-ul anual.

La polul opus se află Elveția, cu o datorie publică de numai 23,4% din PIB. Dintre statele est-europene, cele mai reduse niveluri sunt înregistrate în Estonia (26%), Bulgaria (28,7%), Cehia și Lituania (câte 43,8%).

Foto: captură visualcapitalist.com

Diferență majoră între Germania și Franța

Datele evidențiază o discrepanță importantă între cele mai mari două economii ale Uniunii Europene. Datoria publică a Germaniei reprezintă 63,4% din PIB, în timp ce în Franța ajunge la 119,1%, aproape dublu.

Nivelul datoriei publice contează atunci când guvernele analizează noi angajamente de cheltuieli și investiții. O îndatorare ridicată poate expune bugetele la costuri mai mari de finanțare și la o vulnerabilitate sporită în cazul unor crize economice. În schimb, statele cu datorii mai mici au, în general, o marjă mai mare de manevră pentru a face față șocurilor economice.

Datoria României va rămâne peste 60% din PIB până în 2031

În cazul României, depășirea pragului de 60% din PIB are consecințe și asupra politicii bugetare. Legea responsabilității fiscal-bugetare prevede că, atunci când datoria publică depășește acest nivel, Guvernul nu poate aproba măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a celor cu asistența socială din sectorul public.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a atras atenția asupra acestei situații într-o informare prezentată joi în ședința Executivului. Potrivit documentului, restricțiile vor rămâne aplicabile în perioada 2026-2031, în condițiile în care estimările indică menținerea datoriei peste pragul legal.

„Având în vedere că, potrivit estimărilor actuale, în perioada 2026-2031 ponderea datoriei publice în PIB se va menține peste pragul de 60% din PIB, devin aplicabile prevederile art. 13 din Legea nr. 69/2010. În consecință, Guvernul nu va putea aproba măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială din sectorul public”, se arată în informare.