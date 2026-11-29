România ar putea ajunge din nou în situația anulării alegerilor, dacă nu își modernizează legislația electorală și mecanismele de control al campaniilor politice. Avertismentul a fost lansat de președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, care susține că actualul cadru legislativ nu mai ține pasul cu realitățile tehnologice și sociale și nu oferă suficiente instrumente pentru prevenirea unor nereguli precum cele constatate în 2024.

Adrian Țuțuianu, la Interviurile Adevărul Foto: Adevărul

Șeful AEP a explicat că sistemul electoral are nevoie de schimbări importante, atât în privința legislației, cât și a logisticii utilizate în procesul de votare.

„Actualul cadru legislativ este complet depășit de realitățile tehnologice, economice, sociale. În al doilea rând, actuala logistică electorală este depășită. Nu există nicăieri în Europa ce folosim noi pe aici: buletine de vot cu 70 de pagini și ștampile cu tuș”, a declarat Adrian Țuțuianu, la Antena3.

Finanțarea campaniilor electorale, una dintre marile vulnerabilități

Președintele AEP consideră că este necesară o colaborare mai strânsă între instituțiile statului, astfel încât eventualele nereguli privind finanțarea campaniilor electorale să poată fi identificate la timp.

Printre problemele care trebuie reglementate se numără finanțarea prin intermediul criptomonedelor și folosirea unor terți pentru susținerea campaniilor electorale, practici despre care Țuțuianu spune că au fost întâlnite în contextul alegerilor din 2024.

„Avem nevoie și de o finanțare consistentă și cred că este nevoie de o cooperare foarte strânsă între toate instituțiile statului (...), în special dacă finanțarea unei campanii electorale este legală. Acest lucru trebuie să fie ușor de stabilit și, în același timp, trebuie să răspundem unor provocări noi”, a explicat șeful AEP.

„De exemplu, finanțarea cu criptomonede, aspecte precum cele care s-au întâmplat în anul 2024, când, prin terți, au fost finanțate campanii electorale și nu am avut suficientă legislație pentru a putea preveni asemenea chestiuni”, a adăugat acesta.

De ce nu putea interveni AEP în timpul alegerilor din 2024

Întrebat dacă Autoritatea Electorală Permanentă ar fi putut interveni înainte de anularea alegerilor din 2024, Adrian Țuțuianu a explicat că instituția are atribuții de control ulterior, nu de anchetă în timpul desfășurării procesului electoral.

„Autoritatea Electorală Permanentă face un control post-factum. Deci după ce s-au întâmplat evenimentele legate de finanțarea campaniilor electorale cu ocazia rambursării, ceea ce nu ne permite să fim un organ de anchetă și să intervenim în timpul procesului electoral”, a precizat președintele AEP.