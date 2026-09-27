 Obezitatea și excesul de greutate costă Europa miliarde de euro anual. Cât cheltuie România | adevarul.ro
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Obezitatea și excesul de greutate costă Europa miliarde de euro anual. Cât cheltuie România

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Obezitatea și excesul de greutate generează costuri de miliarde de euro anual pentru economiile europene. În România, povara economică ajunge la 2,5 miliarde de euro pe an, echivalentul a 0,7% din PIB, potrivit unui raport al industriei farmaceutice.

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România, printre țările europene afectate de costurile obezității Foto: Shutterstock

Dincolo de impactul asupra sănătății, obezitatea și indicele de masă corporală (IMC) ridicat reprezintă o povară tot mai mare pentru economiile europene, generând anual costuri directe și indirecte de ordinul miliardelor de euro, potrivit unui nou raport al industriei farmaceutice, citat de Euronews.

Costurile totale anuale reprezintă între 0,7% și 1,4% din PIB-ul național în Germania, Franța, Italia, Spania, Irlanda, Grecia, România și Regatul Unit, țările analizate în studiul realizat de Office of Health Economics (OHE) pentru Federația Europeană a Industriilor și Asociațiilor Farmaceutice (EFPIA).

„Combaterea obezității este esențială pentru protejarea sănătății și bunăstării cetățenilor, pentru protejarea sistemelor europene de sănătate și pentru asigurarea unei creșteri economice sustenabile în Europa”, a declarat Nathalie Moll, director general al EFPIA, organizația care a finanțat raportul.

În 2024, 26% dintre adulții din Europa sufereau de obezitate, definită printr-un indice de masă corporală (IMC) de cel puțin 30, iar alți 30% erau supraponderali, o situație despre care se estimează că se va agrava. Se estimează că, până în 2035, jumătate din populația adultă a lumii va fi supraponderală sau obeză.

În Europa, prevalența excesului de greutate și a obezității în rândul adulților a crescut cu 22%, în timp ce numărul persoanelor cu obezitate a crescut cu peste 75% față de nivelurile din 1990.

Câți bani cheltuie țările

Atât obezitatea, cât și excesul de greutate au un cost ridicat pentru țările europene. Comparativ cu alte domenii importante ale cheltuielilor publice, raportul arată că povara economică asociată unui IMC ridicat, raportată la PIB, este comparabilă cu sumele pe care unele țări le cheltuie pentru locuințe și apărare.

Povara economică anuală estimată variază de la 2,5 miliarde de euro în România la 55,2 miliarde de euro în Germania. Costurile economice totale anuale ajung la 43,2 miliarde de euro în Regatul Unit, în timp ce Spania, Italia și Franța înregistrează fiecare costuri de aproximativ 20 de miliarde de euro.

Raportate la PIB, costurile asociate unui IMC ridicat variază de la 0,7% în România la 1,4% în Grecia și Regatul Unit. În Germania (1,3%), Spania (1,2%) și Irlanda (1,1%), ponderea economiei naționale atribuită unui IMC ridicat depășește cheltuielile acestor țări pentru apărare.

Aceste costuri înseamnă între 131 de euro pentru fiecare locuitor al României și 662 de euro pentru fiecare locuitor al Germaniei.

Costurile directe și indirecte ale obezității

Obezitatea și excesul de greutate sunt asociate cu 278.000 de decese și cu pierderea a 8 milioane de ani de viață sănătoasă numai în cele opt țări analizate în studiu.

Pe lângă faptul că reprezintă o problemă de sănătate în sine, obezitatea este și un factor de risc pentru numeroase boli netransmisibile, printre care diabetul de tip 2, bolile cardiovasculare, boala ficatului gras, cancerul, afecțiunile neurologice, bolile respiratorii cronice și tulburările digestive.

Costurile generate de aceste afecțiuni, cunoscute și drept „costuri directe”, s-au ridicat la 100,4 miliarde de euro, Germania reprezentând cea mai mare parte, cu 30 de miliarde de euro.

Raportul arată însă că există și o componentă substanțială a costurilor legată indirect de aceste afecțiuni, denumită „costuri indirecte”. Acestea includ pierderile provocate de absenteismul de la locul de muncă, lipsa participării la activitatea economică, îngrijirea informală și decesele premature.

Care sunt soluțiile

Concluziile raportului arată că abordările folosite până acum pentru prevenirea și gestionarea obezității „nu au avut impactul dorit”.

„Este necesară o schimbare urgentă în ceea ce privește modul în care este percepută, prevenită, diagnosticată și tratată obezitatea, pentru a îmbunătăți rezultatele, a reduce povara costurilor asupra serviciilor de sănătate, a crește productivitatea economică și reziliența societății”, a declarat Moll.

Raportul formulează o serie de recomandări pentru abordarea provocărilor medicale și economice generate de obezitate și de un indice de masă corporală ridicat. Acestea variază de la recunoașterea obezității ca boală, și nu doar ca factor de risc, până la îmbunătățirea accesului la măsuri de prevenție și tratament.

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