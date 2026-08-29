Hobby-urile pe care medicii nu le-ar practica niciodată, după ce au văzut cum ajung pacienții la Urgențe

Oamenii își aleg hobby-urile pentru relaxare, adrenalină sau pur și simplu pentru plăcerea de a face ceva diferit, însă unele activități îi pot duce în situații în care o greșeală de câteva secunde se poate transforma într-o accidentare gravă. Pentru medici și paramedici, riscurile acestor pasiuni sunt cu atât mai vizibile prin prisma cazurilor pe care le întâlnesc la urgențe.

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Subiectul a stârnit o amplă dezbatere pe forumuri, unde zeci de persoane, inclusiv cadre medicale, au povestit ce activități ar evita după ce au văzut urmările accidentelor.

Motociclismul, menționat cel mai des

Motociclismul a fost de departe una dintre activitățile cel mai des indicate de participanții la discuție de pe Reddit. Mai mulți dintre cei care au spus că lucrează în domeniul medical au asociat accidentele de motocicletă cu unele dintre cele mai grave traumatisme pe care le-au întâlnit.

„Sunt medic specializat în medicină de urgență și traumatologie. Sunt de acord cu această listă, cu mențiunea că motocicleta este, de departe, cea mai periculoasă și nici măcar nu este o comparație”, a declarat un internaut. Acesta a povestit că a văzut numeroase accidente în care victimele au suferit răni extrem de grave.

Un alt participant, care a spus că a fost paramedic și pompier timp de mai mulți ani, a avut o experiență similară. „Motocicletele. Par foarte distractive și am încredere în mine, dar nu am încredere în ceilalți șoferi de pe șosea. Nu am văzut niciodată un accident de motocicletă care să se termine bine”, a scris acesta.

Un medic de urgență a rezumat și mai scurt experiența sa: „Le numim motociclete-donatoare de organe pentru un motiv”.

Experiențele relatate de alți participanți au mers în aceeași direcție. Un internaut a povestit că tatăl său a mers pe motocicletă toată viața, a deținut chiar un magazin de profil și a participat la competiții, dar, pe măsură ce a ajuns la vârsta pensionării, i-a recomandat fiului său să nu înceapă niciodată să conducă o motocicletă.

Un alt participant a povestit că tatăl său a concurat ani întregi pe motocicletă și a ajuns la pensie relativ nevătămat, dar cu numeroase fracturi și alte probleme acumulate. „Numărul prietenilor lui motocicliști despre care vorbește și care au murit sau au rămas cu dizabilități este îngrozitor”, a scris acesta.

Bicicletele electrice și trotinetele, o altă sursă de îngrijorare

Pe lista activităților considerate riscante au apărut și bicicletele electrice și trotinetele.

Un medic a explicat că viteza este unul dintre principalele motive pentru care trotinetele electrice pot deveni periculoase. „Este undeva între bicicletă și motocicletă, doar că, pentru că nu este motocicletă, oamenii poartă și mai puțin echipament de protecție”, a scris acesta.

Un alt participant a povestit că a căzut de pe o bicicletă electrică pe un drum drept, după ce s-a rupt un șurub care fixa șaua. „Mi-am zdrobit fața și mi-am distrus încheietura”, a relatat el.

În cazul trotinetelor electrice, un medic ORL a spus că le consideră deosebit de riscante atunci când sunt folosite după consumul de alcool. „Am văzut câteva accidentări foarte grave”, a declarat acesta.

Un alt participant a povestit că și-a pierdut unghia de la degetul arătător după un accident cu o trotinetă electrică și nu și-a mai recăpătat complet sensibilitatea în acel deget.

Și-a fracturat gâtul când a sărit pe trambulină

Trambulinele au fost o altă activitate menționată în discuție. Un participant a povestit că a cunoscut două persoane care și-au fracturat gâtul pe trambulină, fără ca accidentele să implice vreo cascadorie: ambele s-au produs în timpul unor sărituri obișnuite.

Un medic a explicat că problema nu este doar riscul de a cădea de pe trambulină. „Problema este aterizarea greșită de la înălțime. Odată ajuns în aer, ai foarte puțin control asupra poziției și poți ajunge cu ușurință la peste un metru și jumătate înălțime”, a scris acesta.

Un alt participant, care s-a prezentat drept medic de urgență, a avut însă o opinie mai nuanțată: „Trambulinele sunt perfect în regulă. Alegeți-le pe cele cu plasă”, a scris acesta.

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Alpinismul și ciclismul montan

Printre activitățile amintite s-au numărat și alpinismul și ciclismul montan.

Un participant a povestit că doi bărbați tineri, sănătoși, pe care îi cunoștea, au murit în accidente separate de alpinism. „Nu voi face niciodată alpinism în afara unei săli”, a scris acesta.

Ciclismul montan de coborâre a fost descris drept o sursă a unor accidentări foarte grave. Un participant a spus că practică schiul, dar cu mare atenție: „De fiecare dată când prind prea multă viteză, în mintea mea începe să ruleze un montaj cu toate accidentările cumplite la schi pe care le-am văzut”.

Călăritul și sporturile extreme

Caii au apărut, de asemenea, în răspunsurile participanților. „Motocicletele, evident. Dar și caii”, a scris un internaut.

Un alt participant, care a spus că deține atât motocicletă, cât și cal, a adăugat: „Pur și simplu nu o faceți dacă nu puteți accepta riscurile”.

În aceeași categorie au fost incluse și sporturile extreme, în special cele în care participanții folosesc căști și protecții pentru coloană. „Nu sunt o persoană în căutare de senzații tari și îmi place foarte mult să am măduva spinării intactă”, a scris un medic.

Foarte riscante pot fi și activitățile aparent banale

Discuția nu s-a limitat la sporturile extreme. Unii participanți au atras atenția asupra unor activități pe care mulți oameni nu le-ar considera hobby-uri periculoase.

Tăierea și curățarea copacilor au fost printre acestea. Un participant a avertizat că folosirea unei drujbe de pe o scară este o combinație deosebit de riscantă. Un altul, care s-a prezentat drept specialist în domeniul arboriculturii, a spus că intervențiile de acest tip de pe scară sunt descurajate în mediul profesional din cauza riscului ridicat de accidente.

O participantă la discuții a povestit chiar că, după ce o furtună a deteriorat un copac mare din curtea sa, i-a cerut soțului să îl taie. „Vrei să urc pe o scară cu o drujbă, să o țin deasupra capului și să tai copacul?”, i-ar fi răspuns acesta. În cele din urmă, familia a apelat la un profesionist.

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Ridicarea greutăților a fost și ea discutată. Un participant care a spus că a ridicat peste 270 de kilograme la genuflexiuni și îndreptări a subliniat că exercițiile nu sunt în sine periculoase atunci când sunt executate corect, însă riscul crește rapid atunci când greutățile mari sunt ridicate fără tehnica necesară.

„Dacă știi ce faci și crești treptat greutățile, consider că riscul este redus. Problemele apar atunci când persoane neantrenate încearcă să ridice greutăți mari”, i-a răspuns un medic.

În discuție au mai fost menționate parasailingul, skateboardul, fotbalul american, roller derby-ul, ATV-urile și sporturile practicate pe apă sau în aer.

Un paramedic a indicat parasailingul, povestind că, într-un an, un participant la un eveniment anual a ajuns la urgențe cu o fractură de gleznă, iar în anul următor, un alt participant a murit.

În cazul ATV-urilor, un participant care a spus că lucrează în domeniul asigurărilor a menționat că a întâlnit cazuri de tetraplegie, fracturi ale picioarelor, traumatisme craniene și decese asociate acestor vehicule.

„Lucrez în domeniul asigurărilor și nu-mi vine să cred că a trebuit să ajung atât de departe ca să văd menționate ATV-uri. Tetraplegie, fracturi de picioare, traumatisme cranio-cerebrale, decese și orice altceva vă puteți imagina. Deoarece acestea tind să fie conduse pe terenuri private, observ și o probabilitate mare ca șoferii să fie sub influența alcoolului”, a scris el.

Discuția a ajuns astfel de la motociclete și sporturi extreme la activități aparent obișnuite, participanții relatând experiențe personale sau cazuri întâlnite în timpul muncii.