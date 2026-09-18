Bucureștenii au din nou acces pe Insula Lacul Morii, care a fost redeschisă vineri după finalizarea lucrărilor de modernizare. Zona a fost amenajată ca spațiu pentru plimbare, relaxare, sport și evenimente de mici dimensiuni, iar autoritățile pregătesc și extinderea proiectului cu un parc liniar de aproximativ doi kilometri.

Insula Lacul Morii s-a redeschis. Foto: Facebook

Anunțul a fost făcut de primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, care a precizat că lucrările au vizat atât insula, cât și digul din apropiere.

„Insula Lacul Morii s-a redeschis astăzi, transformată, bucureștenilor. După ce am refăcut digul, după ce am refăcut Insula, urmează să facem acolo și un mare parc liniar de 2 kilometri. E un sentiment frumos, de împlinire, după ani de pregătire și muncă”, a transmis edilul.

Potrivit autorităților, insula are o suprafață de aproximativ 3,4 hectare, dintre care 2,3 hectare sunt destinate spațiilor verzi. Proiectul include alei, zone de odihnă și locuri în care vizitatorii se pot apropia de apă.

Ciprian Ciucu a anunțat că pe insulă există mai multă umbră, iar vegetația urmează să se dezvolte în următorii ani.

„Aveți acces la apă, mai multă umbră, vegetația va crește, se poate face plajă, se pot face evenimente publice de mici dimensiuni. Sper să vă placă și să o păstrați”, a spus primarul general.

Amenajarea face parte dintr-un proiect mai amplu de regenerare urbană a zonei Lacul Morii, care urmărește transformarea spațiului într-o zonă de agrement și recreere pentru locuitorii Capitalei.

Săptămâna trecută, premierul interimar Ilie Bolojan afirma că investiția are ca obiectiv transformarea terenului neutilizat într-un parc urban modern, cu spații verzi, zone de promenadă și locuri pentru activități sportive.

„Este un proiect care transformă 3,4 hectare de teren neutilizat într-un parc urban modern, cu 2,3 hectare de spațiu verde, în intravilanul Capitalei”, a transmis Bolojan.

El a precizat că investiția este realizată cu fonduri europene, naționale și bani alocați de Sectorul 6, valoarea totală menționată fiind de aproape 59 de milioane de lei.

„Nu e doar despre un lac reamenajat. E despre calitatea vieții oamenilor: un loc de plimbare sigur, un loc pentru sport, o gură de aer proaspăt în mijlocul orașului”, a mai spus premierul interimar.

Modernizarea insulei reprezintă prima etapă a proiectului dedicat zonei Lacul Morii. Autoritățile urmează să continue lucrările pentru amenajarea parcului liniar, care va avea o lungime de aproximativ doi kilometri.