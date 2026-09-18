Șeful Ryanair își cere scuze după comparația cu „violatorii: „Cuvintele mele au provocat suferință”

Michael O’Leary, directorul general al Ryanair, și-a cerut scuze vineri victimelor și supraviețuitoarelor violențelor sexuale după ce a folosit termenul „violatori cu tarife ridicate” pentru a descrie companiile aeriene concurente. Afirmația a declanșat critici în Irlanda și Marea Britanie, iar un organism care sprijină victimele violențelor sexuale i-a cerut public să își retragă cuvintele.

Șeful Ryanair își cere scuze după comparația cu „violatorii” Foto: X/@Independent_ie

O’Leary a făcut declarația săptămâna trecută, în timpul unei conferințe de presă desfășurate la Dublin, când a folosit comparația pentru a critica prețurile practicate de alte companii aeriene, notează France Presse.

Inițial, șeful Ryanair a refuzat să își ceară scuze și și-a apărat alegerea cuvintelor. După aproximativ zece zile, însă, a revenit asupra declarațiilor și a publicat un mesaj video pe rețelele sociale.

„Doresc să-mi prezint scuzele cele mai sincere și fără rezerve acestor persoane, în special supraviețuitoarelor”, a spus O’Leary.

El a afirmat că, în urma discuțiilor cu familia, prietenii și colegii săi, a realizat amploarea reacțiilor provocate de expresia folosită.

„În ultimele zece zile, mi-am dat seama că cuvântul pe care îl utilizez cu atâta dezinvoltură a provocat o profundă tulburare și un viu sentiment de ofensă la un mare număr de persoane, în special la victime și supraviețuitoare”, a declarat directorul Ryanair.

O’Leary a încercat să delimiteze comparația făcută în contextul criticilor adresate concurenței de gravitatea infracțiunilor sexuale.

„Convingerea mea profundă este că violul este o crimă odioasă și teribilă care nu poate fi banalizată”, a adăugat el.

Scuzele au venit după ce Dublin Rape Crisis Centre, organizație irlandeză care oferă sprijin victimelor violențelor sexuale, i-a cerut să își retragă afirmațiile, potrivit BBC.

Reacții au venit și din Marea Britanie. Heidi Alexander, ministrul britanic al Transporturilor, a fost întrebată despre declarațiile lui O’Leary de postul de radio LBC, a doua zi după conferința de presă.

„Aș zice că femeile care au fost violate și care au fost victime ale unor violențe atât de înspăimântătoare nu sunt sigură că se vor grăbi să-și rezerve bilete de avion la această companie, să fim sincere”, a declarat aceasta.

Ryanair a transmis, la rândul său, că nu are nimic de adăugat la declarația directorului general.