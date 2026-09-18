„Miniștrii vin și pleacă. Noi, feroviarii, am rămas”. Scrisoare deschisă pentru Radu Miruță, ministrul Transporturilor

Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane (FNFMCV) îi atrage atenția ministrului Transporturilor, Radu Miruță, printr-o scrisoare deschisă, asupra problemelor transportului feroviar și a modului în care este finanțat acesta.

FNFMC reacționează la afirmațiile ministrului Radu Miruță Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Mesajul sindicaliștilor FNFMCV vine după declarațiile ministrului privind bugetele companiilor feroviare și situația CFR Călători şi afirmația acestuia că nu poate aproba bugete „de dragul unora sau altora din sindicat”.

În acest context, Federația explică faptul că nu cere bani pentru sindicate şi atenția asupra riscului ca lipsa unei finanțări corespunzătoare să afecteze transportul feroviar în întregul său, pentru că cele trei componente ale sistemului - infrastructura, transportul de călători și transportul de marfă - sunt legate între ele.

„Infrastructura, transportul de călători și transportul de marfă depind unele de altele. Când o societate feroviară suferă, efectele nu se opresc la poarta acelei societăți. Mai devreme sau mai târziu, suferă întregul sistem feroviar.

De aceea nu putem privi separat CFR Călători, CFR SA sau ceea ce s-a întâmplat cu CFR Marfă. (...) Nu vrem ca peste câțiva ani să discutăm despre CFR Călători așa cum discutăm astăzi despre CFR Marfă”, atrag aceștia atenția.

Potrivit FNFMCV, bugetele trebuie verificate, iar cheltuielile nejustificate trebuie corectate, însă eficientizarea nu trebuie confundată cu subfinanțarea.

Sindicaliștii îi amintesc, de asemenea, lui Radu Miruță că miniștrii se schimbă, în timp ce oamenii care lucrează în calea ferată rămân în sistem. „Miniștrii vin și pleacă. La Ministerul Transporturilor au fost mulți în ultimii 36 de ani. Noi, feroviarii, am rămas. Pentru că aici este casa noastră”, se arată în scrisoare.

„SCRISOARE DESCHISĂ

Către domnul Radu Miruță, ministrul Transporturilor

Domnule ministru,

Am urmărit declarațiile dumneavoastră privind situația CFR Călători și afirmația că nu aprobați bugete de dragul unora sau altora din sindicat.

Vrem să fie foarte clar: sindicatele nu cer bugete de dragul sindicatelor. Cerem ca sistemul feroviar să poată funcționa.

Până în luna septembrie, CFR Călători a funcționat fără un Buget de Venituri și Cheltuieli aprobat. Depășirea termenului de 150 de zile a blocat finanțarea, iar noi suntem îngrijorați atât pentru circulația trenurilor, cât și pentru locurile de muncă ale colegilor noștri.

Spuneți că bugetul trebuie să fie „în acord cu realitatea”.

Suntem de acord. Dar despre ce realitate vorbim?

Despre realitatea unor cifre care trebuie să se încadreze într-o sumă disponibilă sau despre realitatea căii ferate române, după zeci de ani de subfinanțare?

Bugetele trebuie analizate, fiecare cifră trebuie verificată, iar acolo unde există cheltuieli nejustificate, acestea trebuie corectate. Nu cerem nimănui să închidă ochii în fața problemelor.

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Dar există o limită foarte clară: eficientizarea nu poate însemna subfinanțarea transportului feroviar.

Statul stabilește obligațiile de serviciu public și își asumă angajamente prin contractele de servicii publice și actele adiționale la acestea. Dacă statul comandă un serviciu public, atunci trebuie să asigure și finanțarea necesară pentru realizarea lui.

Este simplu să reducem cifrele până când bugetul se încadrează în banii disponibili. Mult mai greu este să spunem ce trenuri nu mai circulă, ce servicii nu mai pot fi asigurate și ce se întâmplă cu oamenii care muncesc acolo.

De peste 10 ani spunem că România are nevoie de o cale ferată modernă, finanțată corect și predictibilă. În schimb, am trecut prin ani de subfinanțare, infrastructură degradată, material rulant insuficient, restricții de viteză, datorii și crize financiare rezolvate aproape întotdeauna în ultimul moment.

Iar noi, feroviarii, știm ceva ce nu trebuie uitat: calea ferată funcționează ca un întreg.

Infrastructura, transportul de călători și transportul de marfă depind unele de altele. Când o societate feroviară suferă, efectele nu se opresc la poarta acelei societăți. Mai devreme sau mai târziu, suferă întregul sistem feroviar.

De aceea nu putem privi separat CFR Călători, CFR SA sau ceea ce s-a întâmplat cu CFR Marfă.

O societate feroviară nu se prăbușește într-o singură zi. Mai întâi îi reduci resursele, apoi activitatea, după aceea oamenii, iar la sfârșit te întrebi de ce nu mai funcționează.

Nu vrem ca peste câțiva ani să discutăm despre CFR Călători așa cum discutăm astăzi despre CFR Marfă.

Ați afirmat: «Nu se vor opri trenurile.»

Ne dorim exact același lucru. Dar pentru ca trenurile să circule este nevoie ca serviciul public să fie finanțat corespunzător. Declarațiile nu pot înlocui finanțarea.

Sindicatele nu stabilesc bugetele și nici valoarea compensației. Dar avem obligația să apărăm salariații și să atragem atenția atunci când vedem că lipsa finanțării poate afecta funcționarea sistemului.

Nu dorim un conflict cu Ministerul Transporturilor și nu vrem să blocăm nimic. Noi vrem să construim.

Pentru noi, calea ferată nu este o funcție temporară, un mandat sau o temă de moment. Este locul în care muncim, este meseria noastră și vrem să o lăsăm mai bună celor care vin după noi.

Miniștrii vin și pleacă. La Ministerul Transporturilor au fost mulți în ultimii 36 de ani. Noi, feroviarii, am rămas. Pentru că aici este casa noastră.

De aceea, domnule ministru, dincolo de declarații și polemici, credem că întrebarea importantă este una singură:

Ce cale ferată vrem să avem peste 10 ani și ce facem astăzi pentru ca ea să mai existe și să funcționeze?”, scrie Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane.