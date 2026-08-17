Un șofer a fost extrem de revoltat după ce a observat o mașină de Poliție care circula între benzile unei autostrăzi, cu girofarurile pornite. Bărbatul a filmat momentul și, după cum se aude pe înregistrare, lua chiar în calcul să sune la 112 pentru a reclama modul în care circula autospeciala. Situația a atras atenția în mediul online, mai ales că mulți șoferi nu știu motivul pentru care polițiștii folosesc uneori această tehnică pe autostradă. Explicația oferită ulterior de oamenii legii a lămurit situația.

Ce înseamnă „șerpuitul” între benzi

Autorul paginii de Facebook „Polițiștii au umor” a publicat imaginile cu autospeciala de Poliție poziționată între benzi, cu semnalele luminoase pornite, și i-a provocat pe urmăritori să explice motivul manevrei. Postarea a stârnit un val de comentarii și ironii din partea internauților. În timp ce unii șoferi au presupus că în față se află un accident sau un blocaj, alții au identificat manevra drept o metodă de calmare sau temperare a traficului.

Polițiștii explică faptul că autospeciala poate circula controlat între benzi pentru a încetini în mod uniform traficul. Manevra este cunoscută drept „filtru dinamic” sau „blocaj rulant” (rolling roadblock).

„Într-adevăr, dacă vedeți o mașină de poliție care circulă între benzi sau șerpuiește controlat, aplică o tehnică de calmare și reducere a vitezei numită «filtru dinamic» sau blocaj rulant (rolling roadblock)”, au explicat polițiștii.

Scopul este prevenirea accidentelor și a carambolurilor, dar și crearea unui interval de siguranță pentru îndepărtarea unui obstacol sau a unui pericol de pe carosabil.

„Această manevră încetinește uniform coloana de mașini pentru a preveni accidente, blocaje, caramboluri, permite îndepărtarea unui pericol de pe drum și, cel mai important, FLUIDIZEAZĂ TRAFICUL”, au mai transmis aceștia.

Polițiștii au profitat de ocazie pentru a le aminti șoferilor că este perfect normal să nu cunoască toate tehnicile folosite pentru gestionarea traficului.

„Nu este o rușine să învățăm unii de la alții”, au transmis oamenii legii.

„Safety car”, „se reia cursa” și „se răcesc șezlongurile”

Comentariile au arătat că procedura nu este cunoscută de toți șoferii. Unii au recunoscut că nu mai întâlniseră o astfel de situație, în timp ce alții au explicat că manevra este întâlnită și pe autostrăzile din alte țări europene.

Dacă explicația polițiștilor a fost una serioasă și utilă pentru șoferi, reacția celui care a filmat autospeciala a devenit rapid ținta glumelor internauților.

„Nu se poate așa ceva! Uitați-vă ce e în spate!”, poate fi auzit șoferul derutat de manevra mașinii de Poliție

Mai mulți utilizatori au făcut referire la Formula 1 și au comparat mașina Poliției cu un Safety Car: „Safety car..... Pt cei care se uită la F1. Pt ceilalți...... Șezi blând.....” sau „Când se retrage se reia cursa, fiți pregătiți.”

Alții au continuat glumele pe tema traficului și a vacanței: „Se răcesc șezlongurile.”

Un alt internaut a ironizat situația, spunând: „Conducea coloana de mașini, pt că era unul care vorbea la telefon în timp ce era la volan”.