 Muncitor nepalez din România, viral după ce și-a numărat banii pe TikTok: „În România se fac bani. Doar cine nu vrea nu face” | adevarul.ro
search
Vineri, 18 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Video Muncitor nepalez din România, viral după ce și-a numărat banii pe TikTok: „În România se fac bani. Doar cine nu vrea nu face”

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un cetățean nepalez care lucrează în România a devenit viral pe TikTok după ce a publicat un videoclip în care își numără banii câștigați. Imaginile au ajuns și pe Reddit, unde utilizatorii au discutat despre veniturile pe care le poate obține un muncitor străin în România.

Un nepalez care muncește în România și-a filmat banii câștigați.
Un nepalez care muncește în România și-a filmat banii câștigați. Foto: TikTok

În filmare, bărbatul apare întins pe pat și numără, vizibil bucuros, o sumă de bani despre care comentatorii au estimat că se ridică la aproximativ 7.000 de lei.

Videoclipul a fost redistribuit pe Reddit cu mesajul „În România se fac bani. Doar cine nu vrea nu face”, iar postarea a adunat numeroase reacții.

Mulți dintre cei care au comentat au privit cu simpatie situația și au comparat experiența nepalezului cu cea a românilor care au plecat la muncă în străinătate în urmă cu două decenii.

„Bravo lui! Ăia sunt bani munciți!”, a scris unul dintre utilizatori.

Un alt comentator a spus că se bucură că muncitorii străini reușesc să obțină venituri mai bune în România și că acest lucru le poate îmbunătăți viața.

Au existat și utilizatori care au povestit propriile interacțiuni cu muncitori nepalezi. Unul dintre ei a relatat că a avut recent o experiență plăcută cu un curier nepalez care i-a livrat mâncarea și i-a urat „poftă bună”.

Potrivit datelor citate de sursa inițială, salariul mediu lunar brut din Nepal este de aproximativ 32.000 de rupii nepaleze, echivalentul a circa 234 de dolari sau aproximativ 1.060 de lei.

În acest context, suma de aproximativ 7.000 de lei prezentată în videoclip reprezintă echivalentul a mai mult de șase salarii medii lunare din Nepal.

Videoclipul nu oferă însă informații clare despre perioada în care au fost câștigați banii, meseria practicată de bărbat sau dacă suma reprezintă salariul său net. Prin urmare, valoarea prezentată în imaginile de pe TikTok nu poate fi folosită pentru a determina venitul obișnuit al muncitorilor nepalezi din România.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Țara care vrea să-i reţină pe turiştii care depăşesc termenul de şedere permis: „Această măsură va asigura respectarea condiţiilor”
digi24.ro
image
Un lider PNL din tabăra „puciștilor” a demisionat de la șefia filialei: „Renunț la o funcție care m-ar obliga să tac”
stirileprotv.ro
image
Jurnaliștii români angajați la Bloomberg pun presiune să treacă Guvernul Mureșan și publică presupuse „îngrijorări” ale agenției americane de rating Fitch: România riscă să ajungă în categoria „junk”, dacă persistă criza politică
gandul.ro
image
Putin dă lovitură multinaționalelor. Mari lanțuri europene trec sub controlul unei companii rusești
mediafax.ro
image
Dan Șucu, alături de Jean Valvis la meciul Rapid – FC Argeș: noul sponsor oficial al giuleștenilor
fanatik.ro
image
Premierul propus Siegfried Mureșan spune că nu își va depune mandatul în nicio situație. Cum a încercat să îmbuneze PSD-ul
libertatea.ro
image
VIDEO. Imagini hilare cu fiul dictatorului Kadîrov. Moștenitorul Ceceniei nu a putut citi corect niciun cuvânt într-o propoziție
digi24.ro
image
Despărțire după 20 de ani pentru Kylian Mbappe! Undă de șoc și pe Bursă
gsp.ro
image
ADIO, Rusia! Cum a fost numită la Moscova, după ce a decis să ”trădeze”
digisport.ro
image
Revolta tatălui fiicei Mădălinei Apostol, după acuzațiile că și-ar fi renegat copilul: „Niște bazaconii, niște tâmpenii!”
click.ro
image
Un nepalez care lucrează în România a arătat pe TikTok câți bani a câștigat: „Bravo lui! Ăia sunt bani munciți!”
antena3.ro
image
Ultimii mohicani ai comerţului alimentar din România: Cine sunt antreprenorii care încă se luptă cu marile reţele? Zece companii cu peste 400 de magazine adună afaceri de 1 mld. euro. Ce planuri au?
zf.ro
image
Încă un oraș din România face pași pentru a renunța la banii cash. Plăți doar cu cardul la Permise
observatornews.ro
image
Prima sentință în cazul crimei din Cenei. Câți ani de închisoare a primit ucigașul lui Mario Berinde
cancan.ro
image
Cum poți ieși la pensie fără penalizare la 60 de ani și după 35 ani contributivi? Poți munci în continuare?
newsweek.ro
image
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
prosport.ro
image
Ce trebuie să conțină dosarul pentru finanțarea bateriilor fotovoltaice. Prosumatorii pot primi până la 15.000 de lei
playtech.ro
image
Ianis Hagi, doar 102 minute în SuperLig: cifrele care l-au convins pe Gică Hagi să-l convoace la națională
fanatik.ro
image
Vremea se va răci brusc, iar ploile vor acoperi mare parte din țară. Temperaturi sub normalul perioadei
ziare.com
image
FOTO I-a lăsat pe toți ”mască”: oficial, ”cuplul anului” nu există, dar s-a pozat la el în dressing
digisport.ro
image
Și-a dat demisia din UK pentru un job pe vas de croazieră. Muncește 7 zile din 7: „Nu plătești chirie, mâncarea este asigurată”. Ce salariu are
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
GATA! Nicuşor Dan a semnat decretul!
romaniatv.net
image
Examenul vieții pentru Putin. Președintele Rusiei dă testul în fața oamenilor
mediaflux.ro
image
A apărut filmarea finală cu Bîrligea și Antonia: ce a ieșit din imaginile prin care și-au pus suporterii în cap
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare
actualitate.net
image
Marina Almășan, la capătul puterilor după ce i s-a anulat emisiunea de la TVR: „Nu pot nici să mai tac la final de carieră”
click.ro
image
Divorțează sau nu Cristina Spătar de Vicențiu Mocanu? Ce spune artista: „Nu ascund”
click.ro
image
Zina Dumitrescu a lăsat datorii de 17.000 de euro la azil. Marele ei regret: „Am stat ca boul în jug!”
click.ro
filmul The Battle Of Austerlitz despre Pauline Bonaparte foto profimedia 0418529902 jpg
„Nimfomană chiar și în public”. Prințesa care trăia numai pentru plăcere purta rochii transparente, care-i expuneau „atuurile naturale”
okmagazine.ro
Cleopatra foto profimedia 0547982946 jpg
„Gură aurită”, porecla primită de regina care devenise neîntrecută în abilitatea de-a oferi plăcere bărbaților
okmagazine.ro
Vedere generală și detalii ale cuptorului: A) plăci in situ; B și C) plăci prăbușite; D) camera inferioară după îndepărtarea plăcii; E și F) secțiuni transversale prin canale și suporturi
Un cuptor imens, vechi de 6.000 de ani, descoperit de arheologi în județul Iași
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Telefonul care ar fi declanșat scandalul dintre generalul Dorin Ioniță și Alice Mandeș. Ce i-ar fi spus aceasta soției lui, cu doar câteva ore înainte de agresiune
image
Marina Almășan, la capătul puterilor după ce i s-a anulat emisiunea de la TVR: „Nu pot nici să mai tac la final de carieră”

OK! Magazine

image
Cu sânii perfecți și naturali, cea mai dorită actriță a scris istorie. Imagini EXPLICITE, de infarct, cu italianca