Un cetățean nepalez care lucrează în România a devenit viral pe TikTok după ce a publicat un videoclip în care își numără banii câștigați. Imaginile au ajuns și pe Reddit, unde utilizatorii au discutat despre veniturile pe care le poate obține un muncitor străin în România.

Un nepalez care muncește în România și-a filmat banii câștigați. Foto: TikTok

În filmare, bărbatul apare întins pe pat și numără, vizibil bucuros, o sumă de bani despre care comentatorii au estimat că se ridică la aproximativ 7.000 de lei.

Videoclipul a fost redistribuit pe Reddit cu mesajul „În România se fac bani. Doar cine nu vrea nu face”, iar postarea a adunat numeroase reacții.

Mulți dintre cei care au comentat au privit cu simpatie situația și au comparat experiența nepalezului cu cea a românilor care au plecat la muncă în străinătate în urmă cu două decenii.

„Bravo lui! Ăia sunt bani munciți!”, a scris unul dintre utilizatori.

Un alt comentator a spus că se bucură că muncitorii străini reușesc să obțină venituri mai bune în România și că acest lucru le poate îmbunătăți viața.

Au existat și utilizatori care au povestit propriile interacțiuni cu muncitori nepalezi. Unul dintre ei a relatat că a avut recent o experiență plăcută cu un curier nepalez care i-a livrat mâncarea și i-a urat „poftă bună”.

Potrivit datelor citate de sursa inițială, salariul mediu lunar brut din Nepal este de aproximativ 32.000 de rupii nepaleze, echivalentul a circa 234 de dolari sau aproximativ 1.060 de lei.

În acest context, suma de aproximativ 7.000 de lei prezentată în videoclip reprezintă echivalentul a mai mult de șase salarii medii lunare din Nepal.

Videoclipul nu oferă însă informații clare despre perioada în care au fost câștigați banii, meseria practicată de bărbat sau dacă suma reprezintă salariul său net. Prin urmare, valoarea prezentată în imaginile de pe TikTok nu poate fi folosită pentru a determina venitul obișnuit al muncitorilor nepalezi din România.