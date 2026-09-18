„Vreau să încerc neapărat”. Cum îi face TikTok pe adolescenți să-și schimbe alegerile alimentare

Un videoclip cu un preparat viral, o reclamă mascată într-o recomandare de influencer sau chiar un simplu „Ce mănânc într-o zi” pot fi suficiente pentru a-i face pe adolescenți să își dorească un anumit aliment. Un nou studiu arată că TikTok poate influența nu doar ce produse descoperă tinerii, ci și ce li se pare apetisant, popular sau normal să mănânce.

Cum îi face TikTok pe adolescenți să-și schimbe alegerile alimentare. Foto: Arhivă

Cercetătorii au discutat cu 25 de adolescenți cu vârste între 15 și 16 ani, în cadrul a patru grupuri de discuții organizate într-un liceu din regiunea Midwest a Statelor Unite. Participanții au povestit ce tipuri de conținut alimentar întâlnesc pe TikTok și cum le influențează acesta poftele și alegerile, notează Euronews.

Rezultatele, publicate în Journal of Nutrition Education and Behavior, arată că videoclipurile cu mâncare îi făceau frecvent pe adolescenți să simtă poftă, să vrea să încerce alimente noi sau să caute produsele prezentate.

De la un videoclip viral la pofta de mâncare

Adolescenții au descris un univers în care rețetele, restaurantele, produsele devenite virale, reclamele și influencerii se amestecă permanent. Uneori, faptul că un anumit preparat este popular era suficient pentru a stârni curiozitatea.

„Motivul pentru care vreau să încerc mâncarea în trend este că mă întreb de ce atât de mulți oameni vor să o încerce, ce este atât de bun la ea. Asta mă face să vreau să o încerc”, a spus unul dintre participanții la studiu.

Și modul în care este prezentată mâncarea contează. Imaginile atractive, filmările realizate profesionist și comentariile pozitive ale altor utilizatori pot face un produs să pară mai tentant.

Adolescenții au spus că se uită inclusiv la comentarii atunci când încearcă să decidă dacă o recomandare este credibilă.

Influencerii nu trebuie să vândă nimic pentru a influența

Influența poate fi și mai subtilă atunci când vine de la creatori de conținut. Un adolescent a povestit că și-a schimbat uneori alimentația după ce a urmărit un influencer cu un corp foarte musculos.

„Uneori îmi schimb felul în care mănânc. Am văzut niște tipi foarte musculoși, cu un corp foarte bine făcut, și intru pe contul lor să văd ce mănâncă. Apoi, uneori, îmi schimb alimentația ca să încerc să ajung ca ei”, a relatat acesta.

Astfel, influencerul nu trebuie să promoveze direct un produs. Alimentația poate fi prezentată ca parte a unui anumit stil de viață și ca o cale către un anumit tip de corp.

Cercetătorii atrag atenția că aici apare și problema informațiilor despre diete și sănătate. Adolescenții pot întâlni promisiuni nerealiste despre slăbit sau despre obținerea rapidă a unui anumit aspect fizic.

Parlamentul European cere finalizarea anchetei privind TikTok și posibilele ingerințe străine în alegerile anulate din România

Când fast-food-ul începe să pară „normal”

Un alt aspect important este algoritmul TikTok. Cu cât un adolescent urmărește mai mult conținut despre anumite alimente, cu atât este posibil să vadă mai multe videoclipuri similare.

Unul dintre participanți a explicat că vede atât de mult fast-food pe platformă încât acesta începe să nu i se mai pară nesănătos, deși știe că este.

Problema este amplificată de faptul că publicitatea nu arată întotdeauna ca publicitate. Pe TikTok, un produs poate apărea într-o reclamă clasică, într-un videoclip al unui influencer, într-o recenzie de restaurant sau într-o rețetă care devine virală.

Adolescenții din studiu au fost uneori sceptici față de conținutul sponsorizat, însă recomandările venite de la influenceri pe care îi considerau credibili puteau rămâne convingătoare.

Părinții pot schimba ceea ce se întâmplă după ce telefonul este lăsat jos

Cercetătorii au observat și un element mai puțin evident: rolul părinților.

Majoritatea adolescenților participanți au spus că părinții lor nu se implică foarte mult în ceea ce fac pe TikTok. Totuși, atunci când părinții interveniseră, influența putea fi una protectivă.

Mesele luate împreună, activitățile în familie sau pur și simplu timpul petrecut departe de telefon îi puteau scoate pe adolescenți din fluxul continuu de videoclipuri și, implicit, îi expuneau mai puțin la conținut alimentar.

O altă formă de intervenție era discuția despre ceea ce văd online. De exemplu, părinții îi puteau ajuta să înțeleagă că un influencer are un anumit corp, un anumit stil de viață și anumite condiții personale, iar copierea dietei sale nu garantează aceleași rezultate.

Autorii studiului spun că soluția nu trebuie să fie neapărat interzicerea TikTok. Mai importantă poate fi dezvoltarea capacității adolescenților de a analiza critic ceea ce văd.

Un adolescent intervievat a povestit cum a urmat o dietă văzută pe TikTok după ce a întâlnit promisiunea că va deveni slab în doar 22 de zile. Experiența l-a făcut ulterior să privească mai critic astfel de afirmații.

Cercetătorii subliniază însă că studiul este exploratoriu și are o limitare importantă: au fost intervievați doar 25 de adolescenți. Sunt necesare cercetări suplimentare pentru a determina în ce măsură expunerea la conținut alimentar de pe TikTok se traduce efectiv în schimbări ale alimentației.

Pentru moment, concluzia este mai degrabă despre puterea de influență a platformei: TikTok nu le arată adolescenților doar mâncare. Le poate transforma anumite alimente în tendințe, le poate face să pară mai atractive și poate influența ceea ce tinerii ajung să își dorească.