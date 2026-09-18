Americanii au dat cărțile pe față! Ion Țiriac a pierdut 100 de milioane de dolari din averea sa

Ion Țiriac continuă să figureze în clasamentul celor mai bogați oameni din lume, chiar dacă averea sa estimată a înregistrat o ușoară scădere în ultima perioadă.

Ion Țiriac Foto: Sportpictures

Cea mai recentă evaluare publicată de Forbes indică o avere de aproximativ 2,3 miliarde de dolari pentru omul de afaceri român. Astfel, Țiriac se află pe poziția 1.771 în ierarhia mondială a miliardarilor și ocupă locul al treilea între cei mai bogați români.

Diferența față de estimarea anterioară este de 100 de milioane de dolari. Pe 10 martie 2026, Forbes evalua averea lui Ion Țiriac la aproximativ 2,4 miliarde de dolari.

Portretul marelui fost tenismen român

La 87 de ani, fostul mare tenismen rămâne una dintre cele mai cunoscute figuri din mediul de afaceri românesc. Parcursul său este prezentat de publicația americană atât prin prisma carierei sportive, cât și a activității de business care i-a adus o avere de ordinul miliardelor de dolari.

„Ion Țiriac este un fost sportiv profesionist care conduce Grupul Țiriac, un conglomerat cu interese în domenii precum imobiliare, industria auto, servicii financiare și multe altele. După ce s-a retras din tenisul profesionist în anii '70, Țiriac a antrenat și a manageriat jucători de top precum Guillermo Vilas, Marat Safin și Boris Becker.

Și-a început cariera în investiții după căderea comunismului în România și, în cele din urmă, a fondat Grupul Țiriac. Deține o colecție de peste 400 de automobile și motociclete, care include și mașini care au aparținut anterior lui Al Capone, Sammy Davis Jr. și Elton John. Țiriac a reprezentat România și în competițiile internaționale de hochei pe gheață, inclusiv la Jocurile Olimpice de Iarnă din 1964 și în trei finale de Cupa Davis!”, au scris cei de la Forbes.