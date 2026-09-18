Un cod german din Primul Război Mondial, spart de AI după un secol. Ce conținea mesajul secret

Un model avansat de inteligență artificială, GPT‑6 Astra, ar fi reușit să decodeze un mesaj radio german din 1918, considerat unul dintre cele mai dificile cifruri rămase nerezolvate în criptografia istorică. Mesajul se afla pe lista celor „50 de cifruri nedescifrate” publicată de Scienceblogs.de și fusese transmis folosind sistemul ADFGVX, unul dintre cele mai complexe coduri utilizate de armata germană în Primul Război Mondial.

Imagini din Primul Război Mondial Foto: Wikipedia

Modelul AI a analizat textul și a folosit cheia „TRUPPENVERSCHIEBUNG”, reușind să reconstruiască mesajul original, care anunța mișcări navale ale Aliaților în Marea Neagră, potrivit TVR info.

Mesajul decodificat transmitea că „un crucișător englez a sosit la Sevastopol pe 24 noiembrie, iar o escadră a Aliaților va urma pe 26 noiembrie”.

Pentru verificare, cercetătorii au comparat rezultatul cu documente istorice și jurnale navale britanice.

Verificările au arătat că HMS Canterbury a ajuns la Sevastopol pe 24 noiembrie 1918, iar o escadră aliată a sosit două zile mai târziu.

Specialiștii explică faptul că mesajul a rămas nerezolvat timp de peste un secol deoarece cheia folosită „TRUPPENVERSCHIEBUNG”, era asociată în arhive cu o perioadă ulterioară, ceea ce a dus la interpretări greșite în încercările anterioare de decodare.

Descifrarea este considerată un exemplu al modului în care inteligența artificială poate contribui la cercetarea istorică și la rezolvarea unor enigme criptografice considerate imposibil de elucidat timp de generații.