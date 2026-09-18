 Prima sentință în cazul Mario Berinde. Pedepsele primite de adolescenții care l-au ucis pe băiatul de 13 ani | adevarul.ro
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Prima sentință în cazul Mario Berinde. Pedepsele primite de adolescenții care l-au ucis pe băiatul de 13 ani

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La mai bine de opt luni de la moartea lui Mario Berinde, Tribunalul Timiș a pronunțat prima sentință în dosarul crimei de la Cenei. Unul dintre adolescenții implicați a primit 15 ani de detenție.

Familia şi câţiva apropiaţi au fost prezenţi încă de dimineaţă în faţa tribunalului.
Familia şi câţiva apropiaţi au fost prezenţi încă de dimineaţă în faţa tribunalului. Foto: paginadetimis

La mai bine de opt luni de la moartea lui Mario Berinde, Tribunalul Timiș a pronunțat prima sentință în dosarul în care doi adolescenți de 15 ani și un băiat de 13 ani sunt cercetați în legătură cu uciderea lui. Cel din urmă, în casa căruia a avut loc crima şi care ar fi şi cel care a plănuit totul, nu răspunde penal, pentru că avea mai puțin de 14 ani la momentul comiterii faptei.

În ciuda ploii, în dimineaţa zilei de vineri, familia și apropiații lui Mario au fost la Tribunalul Timiș. Au purtat steaguri tricolore, au afișat un banner cu fotografia băiatului și mesajul „Dreptate pentru Mario Alin Berinde” şi au curs lacrimi.

În cursul zilei a venit şi prima sentinţă.

Adolescentul de 15 ani trimis în judecată pentru omor a primit o măsură educativă privativă de libertate: internarea într-un centru de detenție pentru 15 ani. În plus, instanța i-a obligat pe el și pe părinții săi, în solidar, să plătească familiei victimei daune morale de peste un milion de euro.

În același dosar, cel de-al doilea adolescent de 15 ani, acuzat că i-a ajutat pe ceilalți doi să ascundă cadavrul, este obligat ca timp de șase luni să participe la un program de asistare zilnică. El a fost judecat pentru profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului.

Instanța a stabilit și modul în care se împart despăgubirile pentru suferința provocată familiei. Părinții lui Mario trebuie să primească fiecare câte 300.000 de euro, sora sa 200.000 de euro, iar cei doi bunici câte 150.000 de euro. Doi unchi, o mătușă și un verișor urmează să primească fiecare câte 10.000 de euro.

Tribunalul Timiș a acordat despăgubiri și pentru profanarea cadavrului. Cei doi adolescenți de 15 ani răspund în solidar pentru aceste sume. Părinții lui Mario trebuie să primească fiecare câte 10.000 de euro, sora 6.000 de euro, bunica și bunicul câte 5.000 de euro, iar mătușa, unchii și verișorul câte 1.000 de euro fiecare.

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Timișoara.

Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș, crima ar fi fost pregătită cu aproximativ o lună înainte. Cei doi băieți de 15 și 13 ani ar fi stabilit din timp un plan și ar fi așteptat momentul potrivit pentru a-l pune în aplicare.

„Având bine pus la punct un plan prestabilit pe care l-au făcut în urmă cu o lună de zile și așteptând momentul oportun, au ucis o persoană minoră de sex masculin prin lovirea acesteia în mod repetat cu o toporișcă și cu un cuțit”, se arată în rechizitoriu.

După uciderea victimei, la locul faptei ar fi ajuns și celălalt adolescent de 15 ani, care a participat la ascunderea cadavrului.

„Ulterior uciderii victimei, la locul săvârșirii faptei s-a deplasat și cel de-al doilea suspect (este considerat al doilea, deoarece criminalul în vârstă de 13 ani nu răspunde penal, deci nu a fost judecat în carul dosarului – n.r.). Toți cei trei minori au acționat conjugat și au profanat cadavrul victimei prin faptul că l-au incendiat și apoi l-au îngropat în spatele grădinii. Cel de-al doilea suspect i-a ajutat în mod activ pe primii doi să scape de cadavru, precum și să șteargă urmele infracțiunii”, a mai anunțat Parchetul Tribunalului Timiș.

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