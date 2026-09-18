România, de peste trei ori peste media UE la mortalitatea prin cancer de col uterin. Ce oferă proiectul CLARA

România are cea mai mare mortalitate din Uniunea Europeană din cauza cancerului de col uterin. Clara, un proiect finanțat din fonduri europene, încearcă să ajute femeile din comunitățile vulnerabile care au acces mai greu la testări şi tratament.

În România, multe femei află mult mai târziu că au cancer de col uterin. Foto: arhivă

În România, multe femei ajung să descopere târziu că au cancer de col uterin. Unele nu ajung la medic pentru că locuiesc în comunități izolate sau sărace, altele nu știu unde pot face o testare ori nu au avut acces la informațiile necesare. Un proiect finanțat din fonduri europene încearcă să schimbe acest lucru, începând cu femeile din comunitățile vulnerabile.

Proiectul se numește Clara - „Controlul cancerului de col uterin prin Acces echitabil la servicii de calitate” - și este cofinanțat prin Fondul Social European Plus, în cadrul Programului Sănătate.

În regiunea Nord-Vest, care cuprinde județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj, proiectul este derulat de Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca, notează 360medical.

Ideea acestui program este aceea ca femeile, mai ales cele din mediile vulnerabile, să nu fie nevoite să se descurce singure după ce află că trebuie să facă o investigație. Potențiala pacientă va fi informată, va fi invitată la testare, va primi rezultatul și, dacă există o problemă, va fi îndrumată mai departe pentru investigații, tratament și urmărire.

Toate acestea se vor face fără costuri directe pentru femeile eligibile.

„Acest proiect este gândit în mod particular pentru cei care de obicei sunt marginalizați, sunt la periferia societății și cu care va fi, probabil, cea mai dificilă modalitate de comunicare. Proiectul nu înseamnă doar Babeș-Papanicolau sau tipizare HPV, înseamnă informare, colaborare cu medicii de familie, cu autoritățile, cu tot acest ecosistem care poate contribui la a explica și a le ajuta pe aceste femei să poată beneficia de screening”, a spus prof. univ. dr. Patriciu Achimaş-Cadariu, medic primar la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca și coordonatorul proiectului Clara în regiunea Nord-Vest.

Cui se adresează programul

În această regiune, echipa proiectului vrea să ajungă la aproximativ 30.000 de femei din 146 de comune defavorizate sau marginalizate. Pentru a le identifica, va colabora cu medicii de familie, primăriile și oamenii sau organizațiile care cunosc comunitățile respective.

Programul se adresează femeilor între 25 și 65 de ani care locuiesc în regiunile incluse în proiect și se află într-una dintre categoriile considerate vulnerabile. Pot fi persoane sau grupuri vulnerabile, femei aflate în situații dezavantajate din punct de vedere social și economic sau femei care trăiesc în comunități cu un grad ridicat de vulnerabilitate.

Cea mai mare rată de mortalitate din Europa

România are cele mai ridicate valori din Uniunea Europeană atât în privința numărului de cazuri de cancer de col uterin, cât și a deceselor provocate de această boală. Practic, sunt înregistrate 36 de cazuri la 100.000 de femei, în timp ce media UE este de 11,7.

La mortalitate, România ajunge la 17,2 cazuri la 100.000 de femei, față de 5,3 în Uniunea Europeană.

Unul dintre motivele pentru care boala poate fi descoperită târziu este că o femeie poate avea cancer de col uterin fără să simtă că are o problemă.

„Putem să avem un cancer de col uterin, iar pacienta să fie total asimptomatică. Din acest motiv este atât de important să intervenim prin aceste programe de screening”, a precizat dr. Delia Nicoară, medic primar Sănătate Publică și manager de proiecte europene în cadrul Institutului Oncologic din Cluj-Napoca.

Principalul factor de risc pentru apariția cancerului de col uterin este infecția cu HPV, care poate fi prevenită sau depistată din timp prin vaccinarea împotriva HPV și prin controale medicale (testarea pentru HPV și examenul Babeș-Papanicolau). Dacă medicii descoperă leziuni care pot deveni canceroase, acestea pot fi investigate și tratate.