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Incident la centrala nucleară Kursk. Un turn de răcire a fost lovit de o dronă

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O dronă a lovit joi un turn de răcire al unui reactor de la centrala nucleară Kursk, potrivit informațiilor primite de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA).

Incident la centrala nucleară Kursk.
Incident la centrala nucleară Kursk. Foto: Profimedia

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunţat vineri, într-un mesaj publicat pe X, că a primit informaţii potrivit cărora o dronă a lovit joi, 17 septembrie, turnul de răcire al unui reactor de la centrala nucleară Kursk din Rusia.

Reactorul funcţiona în momentul incidentului, însă modul său de operare nu s-a modificat, iar atacul nu a provocat un incendiu, potrivit informaţiilor transmise agenţiei cu sediul la Viena.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a reafirmat că orice atac asupra unei instalaţii nucleare este „inacceptabil” şi a cerut reţinere maximă pentru a reduce riscul unui accident nuclear.

Deocamdată, nici Rusia, nici Ucraina nu au comentat informaţia făcută publică de AIEA.

Incidentul are loc după un alt episod semnalat în regiune. În iulie, guvernatorul regiunii Kursk a acuzat Ucraina că a lovit un turn de răcire al centralei nucleare Kursk II, aflată în construcţie, amplasată lângă prima centrală nucleară Kursk, construită în anii 1970.

Rusia a început ofensiva militară pe scară largă împotriva Ucrainei în februarie 2022, iar de atunci AIEA a avertizat în repetate rânduri asupra riscului unui accident nuclear.

În 2024, preşedintele rus Vladimir Putin a acuzat Ucraina că intenţionează să atace centrala nucleară din regiunea Kursk, aflată în apropierea frontierei cu Ucraina şi dotată cu patru reactoare.

Un an mai târziu, în august 2025, o dronă ucraineană a provocat un incendiu în perimetrul centralei. Incidentul nu a fost urmat însă de detectarea unui nivel anormal de radioactivitate.

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