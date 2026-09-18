 Nicușor Dan, mesaj din Ucraina despre planurile României. „Granițele sunt locul unde economiile noastre se întâlnesc” | adevarul.ro
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Nicușor Dan, mesaj din Ucraina despre planurile României. „Granițele sunt locul unde economiile noastre se întâlnesc”

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Președintele Nicușor Dan a transmis vineri, din Ucraina, un mesaj despre proiectele pe care România le susține pentru dezvoltarea infrastructurii și a cooperării economice cu statele din regiunea Carpaților. Șeful statului a vorbit despre noi puncte de trecere a frontierei, conexiuni energetice, infrastructură rutieră și rolul porturilor românești în comerțul Ucrainei.

Nicușor Dan la Summitul Inițiativei pentru Integrare Carpatică din Ucraina
Foto: Administrația Prezidențială

Nicușor Dan se află în regiunea Ivano-Frankivsk, unde participă la summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, organizat la invitația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. În cadrul evenimentului are loc și Forumul Economic Carpatic, dedicat proiectelor de cooperare și investițiilor regionale.

Într-o postare publicată pe X, președintele a spus că discuțiile din cadrul forumului s-au concentrat pe proiecte concrete și pe extinderea cooperării transfrontaliere.

„Am continuat astăzi discuțiile din cadrul #CarpathianIntegration la #Bukovel, în timpul Forumului Economic al inițiativei. Am avut o discuție mai concentrată asupra proiectelor concrete și i-am încurajat pe toți cei implicați să fie activi și deschiși cooperării transfrontaliere în toate domeniile relevante”, a transmis Nicușor Dan.

Printre domeniile menționate de președinte se află infrastructura, energia, sursele regenerabile, agricultura, turismul, ecologia, reziliența, apărarea cibernetică și cooperarea industrială.

Nicușor Dan a pus un accent deosebit pe infrastructura de la graniță și pe conectarea mai bună a României cu țările din regiune.

„Granițele sunt locul unde economiile noastre se întâlnesc. Vom continua eforturile pentru deschiderea de noi puncte de trecere a frontierei, extinderea infrastructurii de frontieră și a conectivității și modernizarea infrastructurii rutiere critice”, a scris șeful statului.

Un alt punct menționat de Nicușor Dan este cooperarea în zona Mării Negre și a Dunării.

Președintele a subliniat rolul porturilor românești în transportul mărfurilor ucrainene către piețele internaționale, dar și în aprovizionarea Ucrainei cu materiale necesare economiei și societății sale în timpul războiului.

„Porturile României au fost și vor rămâne esențiale pentru tranzitul exporturilor ucrainene către piețele internaționale, precum și pentru aprovizionarea Ucrainei cu materialele esențiale necesare susținerii economiei și societății sale în aceste vremuri de război și, în timp util, pe parcursul reconstrucției”, a transmis Nicușor Dan.

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