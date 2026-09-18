Două incidente recente au readus în atenție problemele de siguranță care pot apărea în timpul interacțiunii dintre oameni și roboți umanoizi. În China, un robot și-a lovit dezvoltatorul în timpul unei demonstrații, în timp ce în Rusia un alt robot a părut să reacționeze agresiv după ce un client l-a împins.

Un robot din China și-a lovit dezvoltatorul. Foto: Captură Vidoe / Reuters

Incidentul din China a avut loc în timpul unei demonstrații a unui robot umanoid. În imaginile apărute online, aparatul își lovește dezvoltatorul cu piciorul, iar telecomanda pe care acesta o ținea în mână este aruncată în urma impactului, notează Reuters.

Bărbatul reușește să evite o a doua lovitură, iar demonstrația se încheie fără ca acesta să fie rănit. Potrivit imaginilor, robotul își încheie apoi mișcarea cu un gest asemănător unei plecăciuni sau unei poziții de arte marțiale. Incidentul a fost relatat pe 17 septembrie 2026.

Un alt caz a fost filmat într-un magazin de electronice din Saratov, Rusia. Robotul umanoid, prezentat sub numele „Syoma”, era folosit ca atracție și consultant tehnologic.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere, un client se apropie de robot și îl împinge. La scurt timp, aparatul se îndreaptă spre bărbat și face o serie de mișcări asemănătoare unor lovituri de picior. Angajații intervin ulterior pentru a opri robotul.

Imaginile din Rusia au devenit rapid virale, iar pe rețelele sociale scena a fost comparată cu filmele „Terminator”. Totuși, înregistrarea nu demonstrează că robotul a luat singur decizia de a-l ataca pe client.

Mișcările pot fi rezultatul programării aparatului, al senzorilor care detectează contactul fizic sau chiar al unei intervenții de la distanță. Unele relatări despre incident au ridicat tocmai această întrebare: cât de autonom era, în realitate, robotul în momentul respectiv?

Cele două incidente apar într-o perioadă în care roboții umanoizi sunt testați tot mai mult în spații publice și în contexte în care trebuie să interacționeze direct cu oamenii. Astfel de demonstrații pot scoate la iveală nu doar limitele tehnologice ale aparatelor, ci și necesitatea unor sisteme de siguranță capabile să oprească rapid mișcările neprevăzute.