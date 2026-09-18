USR nu va mai trimite reprezentanți la „Sinteza Zilei” și anunță că îl va reclama pe Mihai Gâdea la CNA, după ediția de joi seară a emisiunii, când vicepreședintele USR Radu Mihaiu a părăsit platoul în urma unui schimb dur de replici cu moderatorul.

După ediţia din 17 septembrie, USR a decis să boicoteze "Sinteza zilei". Foto: captură video Antena 3

Decizia USR vine după derapajul de limbaj al lui Mihai Gâdea din timpul emisiunii „Sinteza Zilei”, de la Antena 3, de joi, 17 septembrie, unde a fost invitat şi Radu Mihaiu, vicepreședintele partidului.

Potrivit unui mesaj postat pe Facebook, vineri, 18 septembrie, de USR, Mihai Gâdea a depăşit „linia roșie”, înlocuind jurnalismul cu propaganda în favoarea PSD şi permițând în platou comentarii ofensatoare, care l-au determinat, în cele din urmă, pe Radu Mihaiu să părăsească emisiunea.

Totodată, USR susține că episodul nu este unul izolat și îl acuză pe Mihai Gâdea că, de mai multe luni, și-a transformat emisiunea într-un „tribunal politic” împotriva partidului, a miniștrilor USR, a lui Dominic Fritz și a Guvernului Bolojan.

Potrivit aceleiași surse, în ediția de joi au fost lansate și insinuări potrivit cărora liderii proeuropeni ai USR și PNL ar primi comenzi din afara țării, pornind de la faptul că doi politicieni au studiat în Germania. USR reclamă, de asemenea, prezentarea unei informații despre Dominic Fritz pe care o califică drept falsă și susține că Mihai Gâdea ar fi refuzat dreptul la replică, deși exista o dezmințire oficială.

Partidul anunță că va sesiza CNA și le cere celorlalte formațiuni politice să nu mai susțină financiar, dar nici prin declarații televiziunile despre care afirmă că promovează „discursul urii”.

„USR nu va mai trimite niciun reprezentat în platoul emisiunii «Sinteza Zilei», moderată de Mihai Gâdea, atâta timp cât linșajul mediatic, insinuările care răspândesc ură, intimidarea și dezumanizarea reprezentanților și votanților USR continuă.

Aseară, platoul «Sinteza Zilei» s-a transformat, din nou, într-un tribunal al urii. S-a trecut o nouă linie roșie.

«Trădători, trădători sunteți! Hai, la revedere!» - a fost atitudinea celui care trebuia să modereze emisiunea. «Ar trebui să dispăreți din politica română», spuneau invitații în cor.

Așa a fost tratat Radu Mihaiu în emisiunea «Sinteza Zilei» de aseară.

Se întâmplă de luni de zile. De luni de zile, Mihai Gâdea și-a transformat emisiunea într-un tribunal politic împotriva USR, a miniștrilor USR, a lui Dominic Fritz și a Guvernului Bolojan.

Am văzut-o și aseară, cu o isterie xenofobă pe care o vom reclama la CNA. Paranoia și propaganda lui Ion Iliescu reînviată. Nu ai mâncat salam cu soia, nu ești bun să conduci țara. Au fost atacați doi politicieni pentru că au studiat în Germania și au existat repetate insinuări că liderii proeuropeni ai USR și PNL primesc comenzi din afara țării. Pentru ei, studiile și experiența europeană devin «probe» de trădare.

A fost prezentată o știre falsă mizerabilă de pe un site de casă al PSD, care afirma fals că: Dominic Fritz este liderul care a declarat că «asta cu România e treaba ta, cu partidul e treaba mea». Când i s-a atras atenția că există o dezmințire oficială din partea președintelui USR, jurnalistul a refuzat dreptul la replică, cinic: «Eu nu-l cred. Nu e prima oară când USR minte».

Un linșaj continuu. Jurnalismul înlocuit cu propagandă.

Ura revărsată în social media a fost preluată de televiziunile de casă ale PSD și aruncată seară de seară în casele românilor. Iar consecințele le-am văzut deja în stradă.

USR refuză să legitimeze această rețea a urii. Nu vom mai trimite reprezentanți în platoul «Sinteza Zilei». Să rămână singuri PSD-iștii, cu dezinformările și cu strigătele de «trădători».

Cerem și politicienilor să oprească discursul urii și să nu-l mai alimenteze cu declarații și bani revărsați în televiziunile care-l practică. Românii s-au săturat de atâta venin”, a transmis în urmă cu puțin timp USR.