 Război deschis între USR și Mihai Gâdea. Partidul boicotează „Sinteza Zilei” și sesizează CNA | adevarul.ro
search
Vineri, 18 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Video Război deschis între USR și Mihai Gâdea. Partidul boicotează „Sinteza Zilei” și sesizează CNA

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

USR nu va mai trimite reprezentanți la „Sinteza Zilei” și anunță că îl va reclama pe Mihai Gâdea la CNA, după ediția de joi seară a emisiunii, când vicepreședintele USR Radu Mihaiu a părăsit platoul în urma unui schimb dur de replici cu moderatorul.

După ediţia din 17 septembrie, USR a decis să boicoteze "Sinteza zilei".
După ediţia din 17 septembrie, USR a decis să boicoteze "Sinteza zilei". Foto: captură video Antena 3

Decizia USR vine după derapajul de limbaj al lui Mihai Gâdea din timpul emisiunii „Sinteza Zilei”, de la Antena 3, de joi, 17 septembrie, unde a fost invitat şi Radu Mihaiu, vicepreședintele partidului.

Potrivit unui mesaj postat pe Facebook, vineri, 18 septembrie, de USR, Mihai Gâdea a depăşit „linia roșie”, înlocuind jurnalismul cu propaganda în favoarea PSD şi permițând în platou comentarii ofensatoare, care l-au determinat, în cele din urmă, pe Radu Mihaiu să părăsească emisiunea.

Totodată, USR susține că episodul nu este unul izolat și îl acuză pe Mihai Gâdea că, de mai multe luni, și-a transformat emisiunea într-un „tribunal politic” împotriva partidului, a miniștrilor USR, a lui Dominic Fritz și a Guvernului Bolojan.

Potrivit aceleiași surse, în ediția de joi au fost lansate și insinuări potrivit cărora liderii proeuropeni ai USR și PNL ar primi comenzi din afara țării, pornind de la faptul că doi politicieni au studiat în Germania. USR reclamă, de asemenea, prezentarea unei informații despre Dominic Fritz pe care o califică drept falsă și susține că Mihai Gâdea ar fi refuzat dreptul la replică, deși exista o dezmințire oficială.

Partidul anunță că va sesiza CNA și le cere celorlalte formațiuni politice să nu mai susțină financiar, dar nici prin declarații televiziunile despre care afirmă că promovează „discursul urii”.

„USR nu va mai trimite niciun reprezentat în platoul emisiunii «Sinteza Zilei», moderată de Mihai Gâdea, atâta timp cât linșajul mediatic, insinuările care răspândesc ură, intimidarea și dezumanizarea reprezentanților și votanților USR continuă.

Aseară, platoul «Sinteza Zilei» s-a transformat, din nou, într-un tribunal al urii. S-a trecut o nouă linie roșie.

«Trădători, trădători sunteți! Hai, la revedere!» - a fost atitudinea celui care trebuia să modereze emisiunea. «Ar trebui să dispăreți din politica română», spuneau invitații în cor.

Așa a fost tratat Radu Mihaiu în emisiunea «Sinteza Zilei» de aseară.

Se întâmplă de luni de zile. De luni de zile, Mihai Gâdea și-a transformat emisiunea într-un tribunal politic împotriva USR, a miniștrilor USR, a lui Dominic Fritz și a Guvernului Bolojan.

Am văzut-o și aseară, cu o isterie xenofobă pe care o vom reclama la CNA. Paranoia și propaganda lui Ion Iliescu reînviată. Nu ai mâncat salam cu soia, nu ești bun să conduci țara. Au fost atacați doi politicieni pentru că au studiat în Germania și au existat repetate insinuări că liderii proeuropeni ai USR și PNL primesc comenzi din afara țării. Pentru ei, studiile și experiența europeană devin «probe» de trădare.

A fost prezentată o știre falsă mizerabilă de pe un site de casă al PSD, care afirma fals că: Dominic Fritz este liderul care a declarat că «asta cu România e treaba ta, cu partidul e treaba mea». Când i s-a atras atenția că există o dezmințire oficială din partea președintelui USR, jurnalistul a refuzat dreptul la replică, cinic: «Eu nu-l cred. Nu e prima oară când USR minte».

Un linșaj continuu. Jurnalismul înlocuit cu propagandă.

Ura revărsată în social media a fost preluată de televiziunile de casă ale PSD și aruncată seară de seară în casele românilor. Iar consecințele le-am văzut deja în stradă.

USR refuză să legitimeze această rețea a urii. Nu vom mai trimite reprezentanți în platoul «Sinteza Zilei». Să rămână singuri PSD-iștii, cu dezinformările și cu strigătele de «trădători».

Cerem și politicienilor să oprească discursul urii și să nu-l mai alimenteze cu declarații și bani revărsați în televiziunile care-l practică. Românii s-au săturat de atâta venin”, a transmis în urmă cu puțin timp USR.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Țara care vrea să-i reţină pe turiştii care depăşesc termenul de şedere permis: „Această măsură va asigura respectarea condiţiilor”
digi24.ro
image
Un lider PNL din tabăra „puciștilor” a demisionat de la șefia filialei: „Renunț la o funcție care m-ar obliga să tac”
stirileprotv.ro
image
Siegfried Mureșan, primele declarații alături de liderii PNL, USR și UDMR, după ce a fost desemnat premier: ”Începem munca imediat la un program de guvernare”/ Bolojan: ”Nu vom susține programe care nu se bazează pe realități”/ Fritz: ”Vom discuta inclusiv cu PSD să vedem în ce condiții va susține acest guvern”
gandul.ro
image
Presa maghiară, despre Mureșan premier: „Nu are majoritate”. Ce scenariu vede pentru România
mediafax.ro
image
Stanciu vrea să se întoarcă în România: U Cluj, favorită clară să-l aducă pe căpitanul naționalei. FCSB, în umbră
fanatik.ro
image
Am luat Bucureștiul la furculiță: de la parizer pane și chifteluțe „ca la bunica” la foie gras și caviar
libertatea.ro
image
VIDEO. Imagini hilare cu fiul dictatorului Kadîrov. Moștenitorul Ceceniei nu a putut citi corect niciun cuvânt într-o propoziție
digi24.ro
image
„După un an de relație, a sosit și inelul de logodnă”. Iubita superstarului de la Real Madrid a făcut anunțul pe social media
gsp.ro
image
La 26 de ani, nu s-a ferit să recunoască: ”4.500 $ în 5 zile”, după ce ”RMN-ul a arătat că avea coloana unei femei de 60 de ani”
digisport.ro
image
Telefonul care ar fi declanșat scandalul dintre generalul Dorin Ioniță și Alice Mandeș. Ce i-ar fi spus aceasta soției lui, cu doar câteva ore înainte de agresiune
click.ro
image
În 1994, China avea 64 de cerbi rari Milu într-o rezervație. O inundație a eliberat 36 din ei în sălbăticie: Ani mai târziu, erau 500
antena3.ro
image
Ultimii mohicani ai comerţului alimentar din România: Cine sunt antreprenorii care încă se luptă cu marile reţele? Zece companii cu peste 400 de magazine adună afaceri de 1 mld. euro. Ce planuri au?
zf.ro
image
Val de aer polar peste România. Temperaturile scad cu până la 10 grade și vin primele ninsori
observatornews.ro
image
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare
cancan.ro
image
Cum poți ieși la pensie fără penalizare la 60 de ani și după 35 ani contributivi? Poți munci în continuare?
newsweek.ro
image
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
prosport.ro
image
Ce faci dacă găsești o bancnotă pe parbrizul mașinii. Capcana de care sunt avertizați șoferii
playtech.ro
image
„Câștigă dublu decât avea la U Cluj”: Bogdan Mara dezvăluie culisele transferului lui Gabriel Simion în Israel
fanatik.ro
image
Problemele ciobanilor, explicate de un fermier: ”Vina e a lui Bolojan, că a tăiat bugetele ANSVSA. Cred că oieritul românesc pur și simplu va dispărea”
ziare.com
image
FCSB și-a ales noul antrenor
digisport.ro
image
Cum a reușit să depășească Daniela Nane stările de depresie: „Nu sunt genul să mă consum”. Ce face pentru a arăta atât de bine
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
GATA! Nicuşor Dan a semnat decretul!
romaniatv.net
image
Femeia din spatele lui Siegfried Mureșan. Cu ce se ocupă soția lui, Cătălina Manea Foto
mediaflux.ro
image
Incredibila transformare a Soranei Cîrstea! Cum arăta în 2009, la doar 19 ani
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare
actualitate.net
image
Zina Dumitrescu a lăsat datorii de 17.000 de euro la azil. Marele ei regret: „Am stat ca boul în jug!”
click.ro
image
Noi dezvăluiri despre Mădălina Apostol. Ce spune o apropiată despre tatăl fiicei sale. „Era un pic însurat”
click.ro
image
Anca Dumitra, imagine surprinzătoare cu băiatul ei la împlinirea vârstei de doi ani. Ce trăsături superbe are acesta: „Ești darul meu divin”
click.ro
Cleopatra foto profimedia 0547982946 jpg
„Gură aurită”, porecla primită de regina care devenise neîntrecută în abilitatea de-a oferi plăcere bărbaților
okmagazine.ro
Sophia Loren, deosebit de senzuală, în anii '50, Profimedia (2) jpg
Cu sânii perfecți și naturali, cea mai dorită actriță a scris istorie. Imagini EXPLICITE, de infarct, cu italianca
okmagazine.ro
Opera de artă a zăcut neobservată în grădina unei familii (stânga) mai bine de 70 de ani, până când a fost curățată
O sculptură rară de marmură, confundată timp de mai bine de 70 se ani cu un ornament banal de grădină
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Radu Vâlcan a pus castraveți după o rețetă specială! „El e casnic”
image
Zina Dumitrescu a lăsat datorii de 17.000 de euro la azil. Marele ei regret: „Am stat ca boul în jug!”

OK! Magazine

image
Cu sânii perfecți și naturali, cea mai dorită actriță a scris istorie. Imagini EXPLICITE, de infarct, cu italianca