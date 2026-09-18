Șofer drogat cu ketamină, prins la volanul unui BMW. Imaginile care i-au șocat pe polițiști: „Ăștia umblă pe străzi așa...”

Un şofer oprit pe un drum din Mureş după ce mai mulţi participanţi la trafic au semnalat că circulă haotic s-a dovedit a fi atât de drogat, încât nu-l mai ţineau picioarele.

Şoferul nu se putea ţine pe picoare de drogat. Foto: captura video Facebook Europol

Mai mulți participanți la trafic au sesizat poliția după ce au văzut un BMW circulând haotic pe DJ 152A, în județul Mureș, un drum intens circulat, inclusiv de mijloace de transport în comun. Polițiștii au oprit mașina, iar imaginile surprinse în timpul intervenției de un martor ocular şi redistribuite de Europol arată cum șoferul iese cu greu din autoturism și abia se ține pe picioare.

Șoferul deschide portiera și coboară cu greu. Se clatină vizibil, iar unul dintre polițiști îl susține și îl conduce spre partea din spate a mașinii, unde îi face un control corporal.

Pe filmare, se aude vocea unei femei care comentează revoltată în legătură cu starea şoferului, presupunând că este praf de beat.

„Incredibil, incredibil, nu pot să cred aşa ceva! (...) Ăştia umblă pe străzi aşa... Abia l-au scos trei polițiști"..., se aude au spunând.

La testare, însă, a ieșit la iveală cu totul altceva: nu era vorba despre alcool, ci despre droguri. În urma testării cu aparatul DrugTest, rezultatul a fost pozitiv la ketamină.

La fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică și cei ai Biroului Rutier de la Poliția Municipiului Târgu-Mureș, iar la final bărbatul a fost scos din trafic şi s-a ales cu dosar penal pentru conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența substanțelor stupefiante.