search
Luni, 8 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Fitness-ul digital, drogul legal al secolului XXI, la suprapreț: cum au ajuns aplicațiile și antrenorii online să coste mai mult decât o sală întreagă

0
0
Publicat:

30 de euro pe lună pentru o aplicație care îmi spune să fac genuflexiuni? 100 de euro pe ședință pentru un trainer online pe Zoom? Și totuși, plătim.

Colaj de imagini cu persoane care fac fitness digital la domiciliu și antrenori online AualeuFitness
De la aplicație la capcană: când fitness-ul digital devine un abonament pe viață Foto Aualeu Fitness

Asta se întâmplă într-o lume în care sportul nu mai înseamnă doar o sală de cartier cu aparate și oglinzi. Din ce în ce mai mulți oameni care vor să slăbească sau să facă mișcare aleg antrenamentele online, la un click distanță — de la aplicații cu algoritmi de inteligență artificială până la traineri celebri care vând planuri personalizate la prețuri de lux.

La prima vedere, pare doar un cost pentru sănătate și comoditate. Însă realitatea e mai complicată: de la o aplicație simplă, mulți ajung să investească treptat în gadgeturi și echipamente mai mult sau mai puțin utile – brățări inteligente, ceasuri high-tech, biciclete Peloton sau oglinzi interactive. Fiecare achiziție promite performanță și rezultate spectaculoase, dar în spate se ascunde o spirală subtilă: fiecare gadget devine calea către un abonament lunar, apoi alte aplicații, noi funcții blocate și promisiuni nesfârșite.

Astfel, ceea ce începe ca dorință de a face mișcare, sport, de a slăbi și a fi sănătos se transformă într-un ecosistem care te face „sclav pe viață” al fitness-ului digital: plătești pentru speranță, motivație și validare, dar pierzi bani, timp și adesea liniștea interioară.

Haideți să aflăm împreună de ce tot mai multe persoane aleg aplicații și traineri online la prețuri exorbitante și ce efecte are această tendință asupra sănătății, timpului și bugetului lor.

Femeie care face fitness digital acasă, lângă familie Foto Shutterstock
Fitness digital: Plătești pentru speranță, nu pentru rezultate Foto Shutterstock

Un business de miliarde – fitness-ul din telefon

Industria aplicațiilor de fitness și wellness valorează deja zeci de miliarde de dolari la nivel global, iar România nu face excepție. De la programe celebre precum MyFitnessPal, Centr by Chris Hemsworth sau Freeletics, până la antrenori români cu sute de mii de urmăritori pe Instagram, toți vând același vis: un corp mai sănătos, mai suplu, mai atrăgător.

„Nu plătești doar pentru un program de exerciții. Plătești pentru o strategie de motivație, pentru senzația că cineva te vede și te validează”, explică psihologii.

De ce aleg oamenii traineri online la prețuri exorbitante

  • Conveniența absolută – poți face sport în sufrageria ta, la orice oră, fără drumuri la sală.  
  • Personalizare – un plan „făcut doar pentru tine” are o aură exclusivistă, chiar dacă uneori este generat semi-automat.  
  • Marketing agresiv – imagini cu transformări spectaculoase, testimoniale „înainte și după” și promisiunea de rezultate rapide.  
  • Presiunea socială – când influencerul preferat postează zilnic despre programul său de fitness, mulți simt că dacă nu plătesc, rămân în urmă.  
  • Nevoia de apartenență – grupurile online, comunitățile de fitness și „challenge-urile” lunare creează senzația că faci parte dintr-o mișcare globală.  

Chiar și așa, criticii spun că aceste servicii se vând adesea mai scump decât merită. O aplicație nu poate corecta postura sau analiza în profunzime starea de sănătate. Iar un trainer online, oricât de profesionist, nu poate înlocui complet interacțiunea directă dintr-o sală.

„Dacă nu plătesc, abandonez imediat. Faptul că știu că am dat bani mă obligă să continui”, mărturisesc utilizatorii.

Femeie care face fitness digital în confortul casei pe o bicicletă Foto studiosweatondemand com
Fitness-ul digital: promisiuni scumpe, rezultate discutabile Foto studiosweatondemand com

Din aplicație în capcană: când sănătatea devine un abonament pe viață

Dar plata pentru aplicații și traineri nu este singura capcană. Industria a creat un adevărat ecosistem de gadgeturi scumpe, care te prinde într-o spirală de abonamente și costuri ascunse.

TechRadar arată cum producători precum Whoop oferă brățara „gratuit”, dar îți blochează accesul la date fără un abonament lunar. Practic, tu devii prizonierul propriilor tale performanțe. Ceasuri de top, precum Garmin sau Polar, odată considerate achiziții „all inclusive”, încep să taxeze separat funcții care cândva erau gratuite (The Verge). Sună cunoscut? Pentru că aceeași schemă, același mecanism, o/îl întâlnim și în alte servicii digitale de zi cu zi, precum Netflix sau Spotify: inițial pare o achiziție completă, dar, de fapt, te trezești plătind lunar pentru a avea acces la toate funcțiile sau conținutul.

Și nu e vorba doar de brățări sau ceasuri. În Statele Unite, Peloton a transformat sufrageriile în săli de sport de lux. Bicicletele lor costă peste 2.000 de dolari, dar nu sunt decât decor scump fără un abonament lunar de aproape 40 $. „Promisiunea” – o sală de sport acasă, cu antrenori live și o comunitate globală – a cucerit milioane de oameni, chiar dacă prețul final depășește cu mult abonamentul unei săli clasice (Time).

Doar că, în timp ce unii plătesc mii de dolari pentru exclusivitate și servicii personalizate (GQ), alții își strigă frustrarea: aplicațiile costă mai mult decât o sală întreagă. Investiția în sănătate devine un adevărat business plan pentru cei dintâi – după cum arată un antreprenor care cheltuiește între 10.000 și 20.000 $ pe lună pe antrenori, fizioterapeuți și mentori, transformând sănătatea în productivitate și energie măsurabilă (The Business Insider).

În schimb, pe forumuri Reddit, utilizatorii se revoltă: „Cum să coste o aplicație mai mult decât o sală întreagă?!” sau „Plătim abonamente de 30 $ pe lună pentru planuri de antrenament pe care le găsești gratis pe YouTube”.

Sănătatea, pentru unii, nu e doar un stil de viață, ci un capital strategic – fiecare dolar investit se întoarce sub formă de productivitate, energie și performanță. Pentru mulți, însă aceste gadgeturi și aplicații nu mai sunt instrumente de sănătate, ci adevărate capcane de bani, construite să alimenteze obsesia pentru date și progres.

Antrenor de fitness online Foto mypthub net
Abonamentele fitness-ului digital: cât costă cu adevărat performanța Foto mypthub net

În căutarea tinereții eterne: drogul legal al fitness-ului digital

În fuga după „tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte”, milioane de oameni cad într-un alt tip de capcană: abonamentele pe viață. Brățările, ceasurile și aplicațiile nu sunt doar gadgeturi, ci devin doze zilnice dintr-un drog subtil – promisiunea că vei fi mai slab, mai puternic, mai sănătos.

Realitatea e crudă: nu dispozitivele cumpără tinerețea, ci ele cumpără timpul tău, banii tăi și liniștea ta interioară.

Industria știe că, odată prins în joc, nu mai contează dacă rezultatele vin sau nu – vei plăti pentru „speranță” în fiecare lună. Brățări inteligente, ceasuri high-tech, biciclete Peloton, oglinzi interactive – toate fac parte dintr-un ecosistem construit să te țină captiv. Plata inițială e doar începutul; adevărata capturare se face prin abonamente lunare, notificări obsesive și promisiuni nesfârșite de performanță.

Concluzie: abonamentul, nu exercițiile, fac viața „mai bună”

Fitness-ul digital nu mai vinde doar mișcare – vinde dependență. Într-o lume în care timpul e cel mai prețios bun, iar validarea socială contează enorm, „luxul” de a avea un antrenor online sau o aplicație premium a devenit noul statut de lifestyle sănătos.

În final, nu exercițiile îți fac viața mai bună, ci abonamentul. Odată intrat în joc, ai devenit consumatorul unui drog legal – iar efectele secundare sunt subtile: buzunarul mai gol, stresul mai mare și senzația că nu faci niciodată suficient.

Viață sănătoasă

Top articole

Partenerii noștri

image
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
digi24.ro
image
Toate cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului au picat. Bolojan: „Reformele propuse nu sunt doar cifre sau tabele”
stirileprotv.ro
image
Ce salariu primește acest srilankez, după 3 ani de muncă în România: „Aduc aici toată Sri Lanka!”
gandul.ro
image
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
mediafax.ro
image
Zodiile pentru care Universul are un mesaj clar. Se schimbă totul de duminică, 7 septembrie, de la ora 15.00
fanatik.ro
image
Demisii în masă la cea mai mare școală din București: toată conducerea a demisionat
libertatea.ro
image
VIDEO Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate de ministrul Rogobete
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Trump a întârziat cu 45 de minute startul evenimentului! Peste 24.000 de oameni au reacționat, iar președintele SUA nu s-a abținut
digisport.ro
image
Bucurie și tristețe în Japonia. Primul membru masculin al familiei regale care a ajuns la maturitate în ultimii 40 de ani. El ar putea fi şi ultimul
stiripesurse.ro
image
Fizicienii au reușit să „dea timpul înapoi” într-un sistem cuantic, cu o precizie uluitoare
antena3.ro
image
Cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR şi POT au fost respinse în plenul Parlamentului
observatornews.ro
image
Evenimentul anului! Moștenitorul Cris Tim a scris istorie în lumea bună! Timiș Jr., botez de 1 mil. € pentru Adam Ştefan!
cancan.ro
image
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
prosport.ro
image
Cum elimini petele negre de pe trandafiri. Trucul simplu al grădinarilor pentru a scăpa rapid de problemă
playtech.ro
image
Legenda care și-a vândut medaliile de aur olimpice și casa, ca să se mute definitiv din țară. Destinația spectaculoasă aleasă pentru a începe o nouă viață
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ce au făcut invitații în momentul în care mirele a aprins o torță la o nuntă din Cluj
digisport.ro
image
VIDEO Industria aeronautică rusă marchează un moment istoric: SJ-100, zbor complet cu motoare 100% autohtone
stiripesurse.ro
image
El este bărbatul de 40 de ani care a murit ars de viu, după ce s-a prăbușit cu mașina de pe podul de pe Centura Capitalei. Ar fi suferit din dragoste
kanald.ro
image
Ce pensie ar trebui sa incaseze un batran in Romania in medie încât să acopere traiul zilnic al unui adult singur, conform calculelor...
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
800 de lei în plus la salariu pentru profesori din septembrie
romaniatv.net
image
Lista românilor scutiți de plata CASS!
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Doliu la Casa Regală din Marea Britanie. Kate și William au făcut anunțul
actualitate.net
image
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”
click.ro
image
Cetatea care nu se află în România, dar poate fi văzută perfect și din țara noastră. Drumul până la ea este o încântare
click.ro
image
Andreea Raicu, episod neplăcut cu fostul ei iubit din tinerețe! „Veneai la mine să te satisfac”
click.ro
Prințul Hisahito al Japoniei și a celebrat majoratul profimedia 1034617898 jpg
Imagini istorice la Palatul imperial din Tokyo. Prințul Hisahito al Japoniei și-a celebrat majoratul
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
The First Monumental Discovery in Dibra Albania webp
Un mormânt roman unic, cu inscripție bilingvă: prima descoperire monumentală din Dibra, Albania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop luni, 8 septembrie. Partenerii de viață ai Balanțelor caută nod în papură! Relația lor suferă schimbări colosale
image
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”

OK! Magazine

image
O prințesă în extaz! Kate Middleton a apărut separat de Prințul William, fanii regali fiind surprinși de gesturile ei

Click! Pentru femei

image
Vedeta din filmul cu James Bond a devenit mamă la 47 de ani, după ce-a pierdut două sarcini

Click! Sănătate

image
Medicamentele care pot cauza hepatită toxică