Destinația petrolierului venezuelean confiscat de SUA. Rețeaua ce face posibil comerțul cu petrol între țări aflate sub sancțiuni

Petrolierul confiscat de Statele Unite în largul coastei Venezuelei săptămâna aceasta făcea parte din efortul guvernului venezuelean de a sprijini Cuba, potrivit documentelor și persoanelor din cadrul industriei petroliere venezuelene, citate de NYT.

Petrolierul „Skipper” a părăsit Venezuela pe 4 decembrie cu aproape două milioane de barili de țiței, conform datelor interne ale companiei petroliere de stat PDVSA. Destinația navei era portul cubanez Matanzas..

După o călătorie de două zile, Skipper a descărcat o mică parte din marfă, aproximativ 50.000 de barili, către o altă navă, Neptune 6, care a plecat spre nord, spre Cuba, potrivit firmei de date maritime Kpler. Skipper s-a îndrepta apoi spre est, spre Asia, potrivit unui oficial american informat despre această chestiune.

Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, dar și predecesorul său, Hugo Chávez, au trimis timp de decenii petrol Cubei la prețuri subvenționate, oferind astfel o resursă crucială la un cost redus insulei afectate de sărăcie.

În schimb, guvernul cubanez a trimis de-a lungul anilor zeci de mii de medici, instructori sportivi, dar și, în număr tot mai mare, profesioniști în domeniul securității în Venezuela. Acest schimb a devenit valoros, dat fiind că Maduro a început să depindă gărzi de corp și ofițeri de contrainformații cubanezi pentru a se proteja de acumularea de forțe militare americane în Caraibe.

În ultimii ani însă, doar o mică parte din petrolul venezuelean rezervat Cubei a ajuns efectiv pe insulă, conform documentelor PDVSA și datelor de urmărire a petrolierelor.

Cea mai mare parte a petrolului alocat Cubei a fost în schimb revândut Chinei, banii furnizând valută forte de care guvernul cubanez are mare nevoie, potrivit mai multor persoane apropiate guvernului venezuelean.

Se presupune că o parte din acești bani au fost folosiți de oficialii cubanezi pentru a achiziționa bunuri esențiale, deși caracterul opac al economiei face dificil de estimat unde ajung acești bani, cum sunt cheltuiți sau ce sumă e transferată către intermediari având legături cu ambele guverne.

Cuba a condamnat confiscarea petrolierului de către SUA

Vineri, oficialii cubanezi au condamnat confiscarea petrolierului de către americani, descriind-o într-un comunicat drept un „act de piraterie și terorism maritim” care dăunează Cubei și poporului său.

„Această acțiune face parte din escaladarea tensiunilor din partea SUA, menită să împiedice dreptul legitim al Venezuelei de a utiliza și schimba liber resursele sale naturale cu alte națiuni, inclusiv aprovizionarea cu hidrocarburi a Cubei”, se arată în comunicat.

Principala persoană de legătură care gestionează fluxul de petrol între Cuba și Venezuela este un om de afaceri panamez, Ramón Carretero, care în ultimii ani a devenit unul dintre cei mai mari comercianți de petrol venezuelean, potrivit datelor PDVSA și ale unor persoane apropiate guvernului Venezuelei.

Departamentul Trezoreriei SUA a impus joi sancțiuni asupra lui Carretero pentru „facilitarea transporturilor de produse petroliere în numele guvernului venezuelean”. Acesta, prin intermediul unui reprezentant legal, a refuzat să comenteze decizia guvernului.

Rolul acestuia în calitate de intermediar economic între Cuba și Venezuela a fost relatat pentru prima dată de Armando.info, o publicație de știri de investigații venezueleană.

Alte informații despre petrolierul confiscat

Documentele PDVSA arată că Skipper transporta petrol contractat în comun de Cubametales, o firma de stat de comerț cu petrol din Cuba, și o companie de comerț cu petrol legată de Carretero. În total, companiile comerciale ale acestui om de afaceri au reprezentat un sfert din petrolul alocat de PDVSA pentru export în acest an, arată documentele.

Cubametales a obținut contracte pentru a cumpăra aproximativ 65.000 de barili de petrol venezuelean pe zi până în prezent, o creștere de 29% față de anul trecut 2024 și de șapte ori față de 2023. Trezoreria SUA a impus sancțiuni asupra Cubametales în 2019 pentru achiziția de petrol venezuelean, o decizie care marcat confruntarea anterioară dintre Trump și Maduro în timpul primei sale administrații.

Petrolul din Venezuela care ajunge în Cuba generează electricitate și furnizează combustibil pentru avioane și utilaje. Dar nu este suficient pentru a preveni întreruperile de curent pe scară largă care au afectat insula pe fondul unei crize economice ample.

Călătoria planificată de Skipper arată cum, în practică, Cuba beneficiază de comerțul cu petrol din Venezuela. Cubametales a declarat Cuba ca țară de destinație a navei, sugerând astfel că toate cele 1,1 milioane de barili alocate companiei se îndreptau spre insulă.

Petrolierul, însă, s-a îndreptat în cele din urmă spre China după ce a descărcat doar o mică parte din petrol pe Neptune 6, pe care l-a trimis spre Cuba, potrivit unei persoane apropiate PDVSA.

Apoi, miercuri, în timp ce Skipper naviga spre est în apele internaționale dintre insulele Grenada și Trinidad, a căzut într-o ambuscadă americană.

Agenți americani înarmați, purtând echipament de luptă, au coborât în ​​rapel dintr-un elicopter pe puntea petrolierului miercuri, potrivit unei înregistrări video publicate de guvernul SUA și de un oficial american ce are cunoștință despre operațiune. Echipajul nu a opus rezistență, iar oficialii americani au declarat că nu au existat victime.

Oficialii americani au declarat că vor solicita un mandat pentru confiscarea petrolului, evaluat la zeci de milioane de dolari, adăugând că echipajul a fost de acord să navigheze sub supravegherea Gărzii de Coastă către un port american, probabil Galveston, Texas.

O rețea care leagă Venezuela, Cuba și Rusia

Administrația Trump și opoziția venezueleană prezintă guvernul lui Maduro ca pe un hub pentru adversarii Americii, iar capturarea dramatică a navei Skipper pare să aibă drept scop atât slăbirea alianțelor dictatorului venezuelean, cât și reducerea accesului său la fonduri.

Ministrul comunicațiilor din Venezuela, Freddy Ñáñez, a catalogat reținerea petrolierului cel mai recent exemplu de „piraterie, răpire, furt de proprietate privată, execuții extrajudiciare în apele internaționale” ale Washingtonului.

Istoricul călătoriilor lui Skipper indică o rețea mai amplă care leagă industriile energetice din Venezuela, Cuba, Iran și Rusia, cei patru adversari ai SUA care au fost, în diverse grade, excluși de pe piața globală oficială a petrolului în urma sancțiunilor Washingtonului.

Echipajul lui Skipper, format din aproximativ 30 de marinari, era format în mare parte din ruși, a declarat un oficial american.

Înainte de a transporta petrol din Venezuela, Skipper a făcut patru ani parte din flota secretă a Iranului, transportând petrol iranian în Siria și China, potrivit datelor furnizate de Kpler, firma de date privind transportul maritim, și de un înalt oficial al ministerului petrolului iranian.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei, a condamnat vineri confiscarea navei Skipper, numind-o „piraterie sponsorizată de stat”, într-un comentariu adresat presei locale.

În alte părți ale Venezuelei, contractorii iranieni s-au implicat în remedierea celor două rafinării principale ale țării, El Palito și Amuay, potrivit lui Homayoun Falakshahi, analistul principal pentru petrol la Kpler și expert în sectorul energetic iranian.

Rusia furnizează Venezuelei importuri cheie de naftă, un produs petrolier ușor pe care Venezuela îl folosește pentru a dilua principalul său tip de țiței pentru a fi potrivit pentru export. Compania petrolieră de stat rusă Rosneft produce aproape 100.000 de barili de țiței pe zi în Venezuela, iar în anii precedenți compania a jucat un rol crucial în exportul de petrol venezuelean către China.

Legăturile energetice ale acestor țări au fost stimulate mai puțin de sentimente antiamericane cât de oportunități și necesități comerciale, potrivit experților. Au învățat una de la cealaltă cum să evite sancțiunile și să mențină fluxul de venituri din petrol.

Capacitatea Rusiei de a construi o flotă din umbră de petroliere și de a găsi noi piețe pentru a-și finanța războiul din Ucraina, de exemplu, se datorează parțial experienței traderilor săi de petrol în transportul țițeiului venezuelean sancționat.

Venezuela, la rândul său, a luat lecții de la Iran, care a depus eforturi să evite sancțiunile impuse de prima administrație Trump după retragerea din acordul nuclear în 2018.

Venezuela, Iranul și Rusia concurează și pentru piața petrolieră chineză, a cărei dimensiune și influență i-au permis să continue să cumpere țiței sancționat de Statele Unite, a explicat Francisco J. Monaldi, expert în petrol la Universitatea Rice din Houston.

„Este precum OPEC-ul sancțiunilor: aceste țări au interese comune, dar și unele interese divergente. De cele mai multe ori, sunt doar afaceri.”