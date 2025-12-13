Cum l-a găsit Poliția pe regretatul actor Peter Greene. A fost descoperit și un bilet

Actorul Peter Greene a fost găsit „culcat cu fața în jos” atunci când Poliția a ajuns la fața locului și l-a descoperit decedat. În apartamentul său a fost găsit și un bilet scris de mână.

Actorul a fost găsit mort în apartamentul său din New York vineri, 12 decembrie. Managerul său de lungă durată, Gregg Edwards, a confirmat vestea tragică pentru publicația The New York Post.

Potrivit poliției trupul actorului a fost găsit inconștient în locuință în jurul orei 15:25, fiind declarat decedat la fața locului.

Un vecin a declarat ulterior că trupul lui Peter a fost descoperit cu fața în jos pe podea.

„Peter zăcea pe podea, cu fața în jos, avea leziuni la nivelul feței, era sânge peste tot…”, a spus vecinul, potrivit Daily Mail.

Publicația mai relatează că în apartamentul actorului a fost găsită o notă scrisă de mână, care ar fi conținut mesajul „I’m still a Westie” („Încă sunt un Westie”), o aparentă referire la o bandă irlandezo-americană care a operat în cartierul Hell’s Kitchen (New York) începând cu anii ’70.

Cauza morții nu a fost încă stabilită, urmând să fie efectuată o autopsie, însă poliția nu suspectează implicarea unei fapte penale.

Managerul Gregg Edwards a mai declarat că a fost informat că în apartamentul actorului a răsunat muzică timp de peste 24 de ore, fapt care a dus la solicitarea unui control, potrivit New York Daily News, publicația care a relatat prima despre deces.

Edwards a adăugat că vorbise cu Greene la începutul acestei săptămâni.

Peter Greene, care a jucat și în filmul „The Usual Suspects”, urma să înceapă în luna ianuarie filmările pentru un thriller independent, „Mascots”, alături de Mickey Rourke.

Născut în Montclair, New Jersey, Peter Greene a fugit de acasă la vârsta de 15 ani și a trăit pe străzile din New York. Ulterior, a ajuns să consume droguri și, în cele din urmă, să le comercializeze, după cum declara într-un interviu acordat revistei Premiere în 1996.

Nu a început să joace în filme decât la mijlocul vârstei de 20 de ani, obținând mai multe roluri în film și televiziune la începutul anilor ’90. Peter Greene a fost adesea distribuit în roluri de personaje instabile, violente sau amenințătoare.

După o tentativă de sinucidere, în martie 1996, a urmat tratament pentru dependențele sale, potrivit profilului său. În 2007, Peter Greene a fost arestat pentru deținere de cocaină crack, conform New York Daily News.

Cu aproape 95 de apariții în producții cinematografice și TV, filmografia sa include titluri precum Laws of Gravity (1992), Clean, Shaven (1993), Pulp Fiction (1994), The Mask (1994), Blue Streak (1999) și Training Day (2001).

Actorul lasă în urmă o soră și un frate.