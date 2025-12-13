search
Sâmbătă, 13 Decembrie 2025
Moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu, după loviturile la cap. Este vizat iubitul cu 50 de ani mai tânăr, care ar fi externat-o

Publicat:
Ultima actualizare:

Procurorii au decis să deschidă un dosar de moarte suspectă în cazul fostului ministrul al Justiției, Rodica Stănoiu. Oamenii legii s-au autosesizat după ce au apărut o serie de controverse în jurul morții acesteia. Iubitul cu 50 de ani mai tânăr ar fi externat-o din spital, iar fosta ministră avea urme vizibile de lovituri la cap și în zona ochilor. 

Rodica Stănoiu FOTO: arhivă
Rodica Stănoiu FOTO: arhivă

„Procurorul de caz poate dispune deshumarea pentru a stabili cauza decesului. De asemenea, medicul sau asistenții medicali care au îngrijit-o aveau obligația legală de a anunța autoritățile dacă au observat urme de agresiune, pentru a se putea verifica dacă victima a fost agresată”, a spus avocata Crina Radu, într-o intervenție la la Antena3. 

Întrebată cine ar putea fi suspecții în cazul morții fostului ministru, avocata a explicat că vor fi audiate mai multe persoane. 

„Persoanele cele mai apropiate și cele care au intrat ultimele în contact cu victima, inclusiv asistentele care au consultat-o. De asemenea, rudele care au văzut-o sau au vizitat-o acasă după externare, precum și bărbatul cu care conviețuia – toate persoanele cu care aceasta a intrat în contact”, a adăugat Crina Radu.

Rodica Stănoiu, fosta ministră a Justiției în Guvernul Adrian Năstase și senator timp de trei mandate, a murit pe 3 decembrie, la vârsta de 86 de ani. Până în prezent, autoritățile nu au comunicat cauza oficială a decesului.

Conform unor surse neoficiale, Rodica Stănoiu ar fi fost internată la un spital din București cu câteva zile înainte de deces și ar fi prezentat urme vizibile de lovituri la cap și în zona ochilor. Sursele mai menționează că fosta ministră ar fi fost externată pe semnătură de partenerul său de viață, cu 50 de ani mai tânăr, potrivit Antena3.

Apropiate surse indică faptul că, în ultimele luni, Rodica Stănoiu se izolase de prieteni și nu mai răspundea la telefon. Se mai spune că dispozitivul său mobil ar fi fost controlat de partenerul său. Aceste detalii rămân neconfirmate oficial.

Mulți dintre apropiați îl acuză pe partenerul acesteia că ar fi vrut să pună mâna pe averea ei.

Rodica Stănoiu a fost ministru al Justiției între 2000 și 2004 și senator timp de trei mandate. A avut o carieră academică și profesională remarcabilă, inclusiv stagii internaționale de cercetare și predare în domeniul juridic.

Fosta demnitară a avut o carieră îndelungată și remarcabilă în domeniul juridic și academic. A absolvit Facultatea de Drept a Universității din București, a urmat studii postuniversitare la Montreal și Strasbourg și a obținut titlul de doctor în drept în 1975. A predat la mai multe universități din România și a fost senator între 1996 și 2008.

