Lecție de fotbal primită de liderul Rapid. Giuleștenii, înfrângere lamentabilă pe teren propriu

Cele două formații care domină Superliga până în prezent, Rapid și FC Botoșani, s-au împiedicat sâmbătă: giuleștenii au pierdut acasă cu Oțelul (0-2), iar moldovenii au scos doar o remiză albă pe terenul lui FC Argeș.

După remiza Botoșaniului, Rapid avea șansa de a se distanța în fruntea clasamentului, în ultimul meci pe teren propriu din acest an. Însă vișiniii au dat cu piciorul acestei oportunități, evoluând lamentabil contra unei formații excelent organizate. Oţelul s-a impus meritat, prin golurile marcate de Pedro Nuno (17), cu o execuție frumoasă din careu, după o minge întoarsă de Denis Bodrun, şi de Paul Iacob (80), fost jucător la Rapid, din lovitură liberă de la circa 25 de metri la care portarul Aioani a fost total aerian.

Succes al Oțelului, după 11 ani

Oaspeţii au avut ocazii mai multe şi mai mari, dar portarul giuleștenilor s-a remarcat la şuturile lui Andrezinho (36), Pedro Nuno (52), Bordun (59) sau sa lovitura de cap a lui Paulinho (60). Portughezul Paulinho a trimis în bara transversală de la 6 metri (58).

De partea cealaltă, Rapid a ratat câteva oportunități, prin Claudiu Petrila, care a şutat pe lângă poartă (6), iar în repriza secundă a fost blocat de Andrei Rus in extremis (72). Alexandru Dobre (26) a trimis un şut deviat puţin pe lângă poartă, iar lovitura de cap a lui Elvir Koljic (49) a fost apărată de Cosmin Dur-Bozoancă.

A fost prima victorie a gălățenilor în fața vișiniilor după mai bine de 11 ani. Precedentul succes bifat în campionat de moldoveni data din 1 septembrie 2014, când a învins acasă cu același scor.

Cei 8.137 de spectatori au plecat dezamăgiți acasă, mai ales că Rapid are o singură victorie în ultimele patru etape. În schimb, Oţelul are o singură înfrângere în ultimele şase etape, reușind să urce pe loc de playoff.

Rapid - Oţelul Galaţi 0-2 (0-1)

Giuleşti Superbet Arena - Bucureşti

Au marcat: Pedro Nuno (17), Paul Iacob (80).