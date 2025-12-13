Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

Video Secretele părinților care formează copii echilibrați și independenți. „Am răbdare, hai să mai încerci o dată"

0
0
Publicat:

Capacitatea copilului de a fi deschis și sigur pe sine depinde de modul în care părintele îi modelează emoțiile, sunt de părere specialiștii. Cu răbdare și atenție, părintele poate transforma fragilitatea celui mic în echilibru.

Ce înseamnă, de fapt, un copil cu mintea deschisă? Sursa foto Pixabay
Ce înseamnă, de fapt, un copil cu mintea deschisă? Sursa foto Pixabay

Un copil independent și fericit, cu succes școlar și sănătate mentală echilibrată. Un copil crescut astfel încât, mai târziu, să evite depresia, anxietatea, abuzul de alcool sau alte dependențe. Un copil cu abilități sociale sănătoase, fără tendințe violente. Așa arată un copil cu mintea deschisă și pregătit pentru viață.

Copilul se naște cu un creier imatur, dar maleabil, care nu este nici închis, nici deschis. Este un spațiu în continuă formare, iar părinții sunt responsabili pentru a modela această capacitate, încă din primii ani de viață.

Cum influențează tipurile de parenting formarea minții deschise

Stilul de parenting ales de părinți este esențial  în a forma un copil cu o atitudine flexibilă, curioasă și rezilientă, fundația care îl va ajuta să răspundă cu înțelegere și deschidere provocărilor vieții când va deveni matur.

Psihologul Diana Baumrind a definit 4 stiluri de parenting, urmârind două coordonate. Prima se referă la modul în care părinții acceptă și răspund nevoilor emoționale și de dezvoltare ale copiilor. Cea de a doua se concentrează pe modul în care părinții își controlează copiii și le cer maturitate.

Astfel,  sunt părinți cu un stil: autoritar, fundamentat pe a domina,  permisiv sau  indulgent, autoritativ sau democratic si  neglijent, adică neimplicat.  

La nivel global, psihologii , precum cei de la American Psychological Association consideră că stilul autoritativ (democratic) este cel mai eficient, sustinând reglarea emoțională și independența copilului.

„Părintele este cel care stă la prindere. Cel care stă cu brațele deschise pentru a ajuta, pentru a valida emoțiile copilului, pentru a sta de vorbă, pentru a-i oglindi acestuia emoțiile.. Am răbdare, hai să mai încerci o dată” explică specialistul Oana Calnegru, relația părinte-copil, în emisiunea Interviurile Adevărul.

Gottman și „antrenorul emoțional”: stilul de parenting care face diferența

Dr. John Gottman, unul dintre cei mai influenți psihoterapeuți ai ultimelor decenii, a studiat relația părinte-copil și dezvoltarea emoțională în cadrul unor cercetări longitudinale, și a propus tipologii ale stilurilor de parenting. Pe lângă părintele permisiv, părintele critic sau părintele nepăsător, el a introdus și conceptul de „antrenor emoțional”. Acest stil de parenting presupune ca părintele să susțină copilul cu răbdare și calm atunci când simte că cel mic are emoții negative, să-l ajute să le identifice și să le gestioneze, fără să rezolve el problemele în locul copilului.

Așadar, părintele devine primul și cel mai important antrenor responsabil în dezvoltarea copilului cu mintea deschisă, strâns legată de reziliență, o abilitate care nu este înnăscută, ci învățată:

„Asta le va aduce un echilibru și le va construi această abilitate extraordinară pe care noi toți părinții ne-o dorim. Nu ne naștem tocmai rezilienți, însă putem învăța să devenim rezilienți ” a mai spus psihologul Oana Calnegru pentru Interviurile Adevărul.

Experiența și practica psihologilor și specialiștilor în parenting arată că, în România, cele mai multe generații de adulți crescuți  în familii în care stilul de parenting era unul sever-autoritar, bazat pe control, reguli rigide și fără a se ține cont de nevoile emoționale, după cum a scris specialistul George Comiza, într-un material publicat în Monitorul Psihologiei.

Citește și: Ce alegi să fii pentru copilul tău: sursa de stres sau de echilibru, explică Oana Calnegru, psiholog și psihoterapeut de familie

La rândul lor, aceștia au devenit părinți și, fie moștenesc acest model comportamental bazat pe disciplină, duritate, fie devin supraprotectivi sau se concentrează excesiv pe performanță, critică sau comparație. Specialiștii din întreaga lume, inclusiv din România, avertizează că aceste stiluri de parenting pot genera anxietate, probleme de comportament, stimă de sine scăzută și, poate, cel mai important, dificultăți în reglarea emoțională a copilului.

În același timp, se pare că noile generații de părinți îmbrățișează stilul democratic-autoritariv, care combină reguli clare cu dialog, empatie și negociere.​

„Nici extrema autorității, nici extrema permisivității nu este benefică dezvoltării unei minți deschise. Părintele de astăzi este orientat spre conectare, spre a asculta și valida emoțiile copilului, lucru extraordinar, care până acum câteva decenii lipsea complet. Dar există un risc: pierderea diferențierii. Din nevoia de a ne conecta cu copilul foarte mult, nu mai permitem partea aceasta a diferențierii.” Spune psihologul Oana Calnegru.

„Platoul minții sănătoase”: baza pe care părinții trebuie să o construiască

Copilul cu mintea deschisă este cel care poate spune „da” lumii, nu ca semn de permisivitate, ci ca expresie a acceptării de sine, a introspecției, a echilibrului interior și a adaptării emoționale.

Într-o societate în care rigiditatea emoțională și anxietatea sunt tot mai frecvente, un astfel de copil pornește cu un avantaj uriaș, nu doar academic, ci și social și personal, devenind un adult capabil să se adapteze la schimbare, să accepte provocările, să gestioneze conflictele, să construiască relații sănătoase și să fie creativ și autonom.

Să răspund da vieții înseamnă implicit să-mi găsesc un mod de a fi în această lume, să trăiesc cu acceptare de sine, cu împăcare. Nu pot să ajung la acceptare și la împăcare de sine dacă nu știu cine sunt. Perioada de dezvoltare a noastră este esențială pentru a afla și a descoperi cine sunt eu, pentru a avea în cele din urmă un narativ care să mă descrie într-un fel în care eu să locuiesc cu mine în ființa mea și în lumea asta cu un sentiment de siguranță,  care îmi va da această minte deschisă ca eu în cele din urmă să spun da vieții”, explică Oana Calnegru.

Un copil cu mintea deschisă își construiește „platoul minții sănătoase”,  pe care părinții este important să așeze empatia, reglarea emoțională,flexibilitatea, cognitivă, autonomia, capacitatea de a gestiona stresul. Sunt abilități care se dezvoltă în timp, cu răbdare și prin experiențe reale, devenind treptat parte din structura creierului copilului.

„Atenție spre a dezvolta toate aceste abilități. Strategii care să-i ajute pe copii să aibă în cele din urmă această minte deschisă, ascultare. Părinții de astăzi fac un efort mare de a se conecta cu copiii, pentru că vor să afle toate aceste lucruri și știu cât de important este atașamentul, cât de importantă este conectarea”, recomandă specialista.

Citește și: De ce e greșit să limitezi joaca odată cu școala: riscurile explicate de specialist

Cartea care susține stilul părintelui-antrenor și dezvoltarea minții deschise

Un instrument util pentru a înțelege și mai bine acest concept este cartea „Copilul cu mintea deschisă” pe care psihologul Oana Calnegru o recomandă nu doar părinților, ci tuturor celor care interacționează cu copii:

O carte excelentă pentru oricine lucrează cu copiii: educatori, profesori, învățători, asistenți sociali, oricine are interacțiune și impact în dezvoltarea copiilor. Cartea stimulează activitatea  și dezvoltarea neuronală. Cred că este una dintre cărțile de căpătâi ale fiecărui părinte, orice vârstă ar avea copilul. Încurajez  lecturarea sa pentru că are un limbaj accesibil, facil, are exerciții, are explicații și este una dintre cele mai bune, ușor digerabile cărți. Fără să ne sperie  sau să ne blocheze că nu pricepem despre ce e vorba” argumentează ea.

Așadar, un copil cu mintea deschisă este un copil capabil să exploreze, să simtă, să cadă, să se ridice, să devină curios și să răspundă lumii cu un „da” înțelept. Iar rolul părintelui este să îl sprijine, nu să îl protejeze excesiv; să îl ghideze, nu să îl împingă; să îl asculte, dar să îi ofere structura de care are nevoie.

Dacă în viața ta vine un copil, dacă ești deja părinte la început de drum, dacă vrei să înțelegi ce nu funcționează în relația dintre tine și copilul tău,  citește cartea „Copilul cu mintea deschisă”, urmărește în detaliu explicațiile psihologului Oana Calnegru în ediția video din Interviurile Adevărul și răspunde la chestionarul ” ce fel de prăinte ești” construit de dr. Dr. John Gottman.

Relații

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
digi24.ro
image
Secretele din „Singur Acasă”, dezvăluite de Kevin la maturitate. Cum arată acum „băiețelul uitat acasă”. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Salariile profesorilor în funcție de experiență. Diferențele dintre cei care au 5,10 sau 20 de ani în domeniu
gandul.ro
image
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare longevitate
mediafax.ro
image
S-a întâlnit cu Dan Petrescu și a rămas uimit de cum arată antrenorul după problemele medicale avute: „Vă spun foarte sincer”
fanatik.ro
image
Greșeala făcută de Nicușor Dan după ce a văzut documentarul Recorder, explicată de Ludovic Orban: „Trebuie să intervină președintele”
libertatea.ro
image
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
digi24.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
S-a terminat ancheta! De ce a murit studenta de 19 ani, la o zi după ce a făcut "Trendul Diavolului"
digisport.ro
image
Domeniul în care Inteligența Artificială a preluat aproape complet controlul: Intervenția umană este limitată
stiripesurse.ro
image
Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Înainte de a muri, ea fusese internată în spital cu urme de lovituri
antena3.ro
image
Prima ipoteză în cazul contaminării la Spitalul de Copii din Iaşi. Cum ar fi ajuns bacteria Piocianic în apă
observatornews.ro
image
Procurorii deschid oficial dosar de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu! Decizie de ultimă oră, la 10 zile de la decesul fostei ministrese
cancan.ro
image
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
prosport.ro
image
De ce nu iese maioneza de post pufoasă. Ce ingredient strică totul
playtech.ro
image
Bomba finalului de an! Mihai Stoica a primit ofertă să plece de la FCSB: „Bani mai mulți decât aici”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
E gata: Real Madrid a semnat actele pentru transfer! OUT în ianuarie
digisport.ro
image
Documentarul Recorder, armă într-un război nevăzut? Surse: Coldea, Kovesi și jocurile pentru Palatul Victoria
stiripesurse.ro
image
Maseuzele din Cluj, diagnosticate cu lepră, au avut zeci de clienţi. Printre aceștia s-au numărat chiar și artiști de la Untold
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Bomba zilei! Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu, după ce fostul ministru a fost înmormântat pe repede înainte
romaniatv.net
image
Ce zodii simt nevoia de schimbare înainte de finalul anului
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
Ce nu știai despre Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat-o pe șefa Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie
actualitate.net
image
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
click.ro
image
A plecat din Kenya în căutarea unui trai mai bun în România, însă salariul l-a dezamăgit. Iată în ce țară vrea acum să se mute acum
click.ro
image
Rețeta ieftină a Annei Lesko de plăcințele cu praz și cartofi. Sfatul nutriționiștilor pentru Postul Crăciunului: „Farfuria în culori!”
click.ro
Adriana Abascal și Emanuele Filiberto de Savoia s au despărțit Instagrram jpg
Adio, nuntă regală! Prințul s-a despărțit de iubita pe care tocmai i-o prezentase Prințului Albert de Monaco
okmagazine.ro
craciunite 1 jpg
Trucuri pentru îngrijirea crăciunițelor. Cum pot să rămână superbe toată iarna?
clickpentrufemei.ro
Constantin Brancoveanu jpg
Relațiile Sublimei Porți cu Țările Române în timpul domnitorului Constantin Brâncoveanu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

De ce nopțile nedormite te fac mai vulnerabil la infecții și boli grave
insomnie, foto shutterstock jpg
Mindset
Cazi pe gânduri? Creierul tău învață în continuare
student shutterstock
Mindset
Cea mai subestimată resursă a adolescenților: oferă protecție reală împotriva depresiei
Presiune social media asupra adolescentilor - telefon - adolescent - depresie FOTO Shutterstock
Dezvoltare personală
Cum să faci pace în familie de Sărbători
targ de Craciun, foto Shutterstock jpg
Mindset
Talentul e supraestimat. Cum ajung oamenii să aibă succes
stangaci arta pictura desen scriere mana stanga foto shutterstock
Mindset
De ce muzica ta preferată te poate face să te simți mai bătrân decât ești
Femeie casa muzica FOTO Shutterstock jpg
Mindset

Știrile adevarul.ro

Marele exod al polonezilor din Marea Britanie. De ce tot mai mulți emigranți se întorc acasă
scaune în culorile drapelului polonia Marea Britanie FOTO shutterstock jpg
Europa 23:30
Lecție de fotbal primită de liderul Rapid. Giuleștenii, înfrângere lamentabilă pe teren propriu
rapid fb jpg
Sport 23:03
Video Se cere demisia lui Viktor Orban în stradă. Protest cu miii de oameni în Budapesta după abuzurile comise într-un centru de detenție pentru minori
600362191 25919365254337911 4613596998715247718 n jpg
Europa 22:19
Belarus a eliberat 123 de deținuți după ridicarea sancțiunilor americane, printre care și un laureat al Premiului Nobel
123 de detinuti au fost eliberati din belarus foto x @v pashtouki png
În lume 22:04
Descoperire neașteptată pe șantierul unei case: aproape 450 de cartușe au fost găsite în timpul lucrărilor de construcție
cartuse jpg
Evenimente 22:01
Video Slujbe ilegale într-un lăcaș de cult din Galați: un tânăr de 23 de ani cheamă credincioșii într-o biserică neautorizată
Ionut Chirita fals preot FOTO arhiva personala jpg
Societate 21:59
„Așa arată justiția pentru un copil”: românca lăudată de Melania Trump denunță cazul unui minor dintr-un centru de plasament
copil rămas fără păr de la poziția aproape permanentă pe spate într un pătuț foto georgiana pascu png
Societate 21:42
Concert Jonas Kaufmann – Paula Iancic la Sala Palatului
Kafis JPG
Opinii 21:14
„Teatrul, o experiență necesară pentru cei care vor să aibă acces la cunoaștere și să ajungă la esența lucrurilor”. INTERVIU cu regizoarea și autoarea Monica Pop
index png
Opinii 20:58
O navă comercială turcească, atacată de o dronă rusească în Marea Neagră. Nu s-au înregistrat victime
Shahed Shutterstock jpg
Europa 20:43