Mitul celor 10.000 de pași pe zi, spulberat: studiul nou care arată câți pași sunt suficienți pentru sănătate și longevitate. Cât merg românii

Dacă faci parte dintre cei care nu se culcă fără să bifeze cei 10.000 de pași recomandați zilnic, află că un studiu recent arată, din nou, că acest prag nu este neapărat necesar. Doar 7.000 de pași pe zi sunt suficienți pentru a reduce semnificativ riscul de mortalitate.

Majoritatea telefoanelor și ceasurilor inteligente sunt programate să ne încurajeze să atingem obiectivul de 10.000 de pași, însă în ultimii ani cercetătorii au vrut să afle cât de solidă este, de fapt, baza științifică a acestei recomandări.

Recent, revista științifică The Lancet Public Health a publicat o analiză a 57 de studii pe această temă, concluzionând că adevărata diferență pentru sănătate o fac 7.000 de pași pe zi.

„Comparativ cu doar 2.000 de pași pe zi, 7.000 se asociază cu un risc cu 47% mai mic de mortalitate din orice motiv, un risc cu 25% mai mic de boli cardiace și un risc cu 47% mai mic de deces din cauza acestora”, arată cercetarea.

Aceeași analiză indică faptul că acest nivel de activitate zilnică reduce riscul de cancer cu 6% și riscul de deces cauzat de cancer cu 37%. De asemenea, scade cu 14% riscul de diabet de tip 2, cu 38% riscul de demență, cu 22% riscul de depresie și cu 28% riscul de a suferi o cădere.

În continuare, vei descoperi detalii despre aceste descoperiri, implicațiile lor pentru sănătatea noastră și cum se compară nivelul de activitate fizică al românilor cu cel din alte țări.

7.000 de pași pe zi: un nou prag pentru o sănătate mai bună

„Deși 10.000 de pași pe zi pot rămâne un obiectiv realizabil pentru persoanele mai active, 7.000 de pași s-au asociat cu îmbunătățiri semnificative ale stării de sănătate și pot reprezenta un scop mai realist și mai ușor de atins pentru alții”, afirmă autorii studiului.

Cercetătorii subliniază însă că unele dintre aceste beneficii au un grad mai redus de certitudine științifică, fiind susținute de un număr mai mic de studii – cum ar fi legătura dintre numărul de pași și incidența cancerului sau decesele cauzate de boli cardiace.

Autorii recunosc, de asemenea, că studiile analizate pot conține anumite erori, întrucât nu specifică vârsta sau gradul de fragilitate al participanților. Din acest motiv, continuarea cercetărilor este necesară.

Totuși, această analiză se remarcă prin numărul foarte mare de participanți: peste 160.000 de persoane. De altfel, este cel mai amplu studiu realizat până acum pe acest subiect.

Studiile recente despre pași: mai mult decât numărul contează și ritmul

Majoritatea studiilor care au investigat legătura dintre numărul de pași făcuți zilnic și beneficiile pentru sănătate s-au concentrat în special pe mortalitate sau pe incidența bolilor cardiovasculare.

Mai mult, un studiu publicat în Journal of the American College of Cardiology a sugerat că numărul optim de pași pentru sănătatea inimii este între 7.000 și 9.000.

În plus, acest studiu a subliniat importanța ritmului mersului. Autorii au observat că persoanele care mergeau mai repede aveau rezultate mai bune în ceea ce privește rata mortalității, recomandând astfel mersul pe jos într-un ritm alert.

Datele oferite de noul studiu privind impactul pașilor zilnici asupra declinului cognitiv, stării fizice, sănătății mentale și incidenței cancerului aduc noutăți importante pentru comunitatea științifică.

Tot în 2025, Universitatea Oxford a publicat un articol în British Journal of Sports Medicine care confirmă legătura dintre numărul de pași făcuți și un risc redus de cancer. Persoanele care făceau 7.000 de pași pe zi aveau un risc cu 11% mai mic comparativ cu cele care făceau 5.000 de pași.

Cât merg românii comparativ cu restul lumii

Conform unui studiu din 2017, românii făceau în medie sub 5.000 de pași pe zi, un nivel considerat insuficient pentru menținerea unei bune sănătăți.

Date mai recente, extrase din aplicația Garmin Connect în 2024, indică faptul că utilizatorii din România înregistrau o medie de aproximativ 8.025 de pași zilnic — un salt semnificativ față de cifrele anterioare. Totuși, este important de menționat că aceste date provin exclusiv de la utilizatorii aplicației Garmin, un segment probabil mai activ și mai preocupat de sănătate și fitness. Prin urmare, aceste statistici nu reflectă neapărat activitatea fizică a întregii populații românești.

La nivel global, media pașilor zilnici, conform aceleiași aplicații, era anul trecut de aproximativ 8.317 pași. Printre țările / teritoriile cele mai active se număra Hong Kong (fostă colonie britanică, acum în administrarea Chinei), cu o medie de 10.340 pași pe zi, urmat de Coreea de Sud și Noua Zeelandă. La polul opus, Indonezia înregistra una dintre cele mai scăzute medii, cu circa 5.375 pași zilnic. Din nou, însă, trebuie menționat că aceste cifre nu sunt reprezentative la scară națională în nici unul dintre cazuri, ci reflectă doar utilizatorii aplicației.

În lipsa unor date actualizate, România rămâne plasată printre țările europene cu un nivel moderat de mers pe jos, dar încă departe de pragul ideal recomandat pentru sănătate.

Cert este că, deși există diferențe între zonele urbane și cele rurale, fiecare pas în plus contează pentru sănătatea fizică și mentală, iar adaptarea activității fizice la propriile capacități rămâne esențială. Indiferent dacă trăiești într-un oraș aglomerat sau într-o zonă mai liniștită, creșterea graduală a activității fizice poate aduce beneficii importante pentru starea generală de bine.

De unde vine ideea celor 10.000 de pași pe zi

Această idee provine din anii 1960, când în Japonia a fost lansat un pedometru numit „Manpo-kei”, care în traducere literală înseamnă „10.000 de pași”.

Cifra a fost aleasă mai degrabă ca o strategie de marketing eficientă — era ușor de reținut, iar ideograma japoneză asociată semăna cu silueta unui om care aleargă. Astfel, obiectivul de 10.000 de pași a devenit popular fără a avea o bază științifică solidă în spate.