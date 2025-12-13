Aeroportul Otopeni, dotat cu scannere care detectează actele de identitate false

În Aeroportul Otopeni, mai multe scannere performante analizează actele de identitate şi identifică instant falsurile.

Numărul persoanelor care încearcă să intre în România cu documente false a crescut în ultima perioadă, scrie Observator.

Doar pe Aeroportul Otopeni, cel puțin trei oameni pe zi sunt depistați cu acte falsificate, majoritatea venind din state din afara Uniunii Europene.

Polițiștii de frontieră folosesc un sistem special de verificare, un scanner care analizează elementele de securitate ale pașapoartelor și cărților de identitate și poate detecta imediat orice fals.

Cei prinși cu astfel de documente riscă dosar penal pentru fals și uz de fals, pedepsit cu până la 5 ani de închisoare. În plus, li se refuză automat intrarea în țară și pot primi interdicție de a mai călători în spațiul UE pentru o perioadă stabilită de autorități.

Pe 8 decembrie, doi bărbați din Sri Lanka au încercat să intre ilegal în România cu pașapoarte ale altor persoane. Ei fost prinși de polițiștii de frontieră pe Aeroportul Otopeni.

La controlul de frontieră, bărbații au prezentat polițiștilor pașapoarte emise de autoritățile din Malaezia, țară care este exceptată de la deținerea unei vize pentru călătoriile în Spațiul Schengen.

În urma verificărilor, s-a stabilit că persoanele prezente la control nu corespund cu cele din documente, acestea aparținând de fapt altor persoane.

Potrivit Poliției de Frontieră Române, au fost identificate, de la începutul anului, peste 100 de documente false sau falsificate.