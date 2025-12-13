search
Sâmbătă, 13 Decembrie 2025
14 decembrie: Ziua când a murit marele savant Simion Mehedinți, părintele geografiei moderne

Publicat:

Pe 14 decembrie 1962 a murit geograful Simion Mehedinți, care a slujit mai multe domenii ale cunoaşterii, precum geografia, etnografia, literatura, educaţia, critica şi publicistica. Tot pe 14 decembrie s-au născut actorul și regizorul Radu Beligan și economistul Virgil Madgeanu.

Geograful Simion Mehedinți FOTO: Arhivă personală Simion Mehedinți
1799: A murit George Washington, primul președinte al Statelor Unite ale Americii

George Washington (n. 22 februarie 1732, Westmoreland, Virginia Virginia — d. 14 decembrie 1799, Mount Vernon, Virginia) general și om de stat american, militant și factor activ în obținerea independenței față de Regatul Unit a coloniilor din America de Nord, primul președinte al Statelor Unite ale Americii.

George Washington FOTO: Arhive
1887: S-a născut Virgil Traian Madgearu, economist, sociolog şi om politic

Virgil Madgearu, economist, membru al PNŢ şi ministru de Finanţe în 1929 şi 1933, a fost împuşcat de legionari, la 27 noiembrie 1940, în pădurea Snagov, cu şapte gloanţe, în aceeaşi zi cu Nicolae Iorga.

Dincolo de funcţiile din Partidul Naţional Ţărănesc, a mai lucrat ca ministru al Industriei şi Comerţului, în perioada 1928-1930; ministru al Comunicaţiilor, în 1929, şi ministru al Finanţelor, în acelaşi an.

Virgil Traian Madgearu FOTO: Arhive
Determinat să analizeze îndeaproape situaţia României la acea vreme, a înfiinţat Institutul pentru studiul conjuncturii economice, activ până în 1940, iar printre membrii lui erau economiştii Gheorghe Zane, Mircea Vulcănescu, Roman Moldovan şi Nicolae Georgescu-Roegen.

1910: A avut loc primul zbor experimental din lume al unui avion cu reacție, inventat și pilotat de Henri Coandă

Primul zbor experimental din lume al unui avion cu reacție, inventat și pilotat de Henri Coandă, a avut loc la Ussy-les-Moulineaux, lângă Paris.

Henri Marie Coandă (n. 7 iunie 1886, București, România – d. 25 noiembrie 1972, București, România) a fost un academician și inginer aeronautic român, pionier al aviației, fizician, specialist în aerodinamică și mecanica fluidelor, inovator, inventator și descoperitor al efectului care îi poartă numele.

Avionul pilotat de Henri Coandă FOTO: Arhive
A fost fiul generalului Constantin Coandă, general de carieră și prim-ministru al României în 1918, și nepot al amiralului Ion Coandă.

1918: S-a născut actorul şi regizorul Radu Beligan

Radu Beligan, societar de onoare al Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti, membru de onoare al Academiei Române (din 2004), s-a născut în satul Galbeni din comuna băcăuană Filipeşti. În 2013 a intrat în Cartea Recordurilor ca fiind cel mai longeviv actor în activitate.

Radu Beligan a jucat la Teatrul „Regina Maria“ (1937-1938), la „Uranus“ (1938-1939), la Teatrul din Sărindar, la Grădina „C.A. Rosetti“, la Teatrul „Tudor Muşatescu“ (Roxy), la Teatrul Majestic, la Teatrul Savoy, la Teatrul „Comedia“, la Municipal.

Radu Beligan, actor român FOTO: Adevărul
La sfârşitul anilor '40, a existat chiar şi Compania „Radu Beligan“. La Teatrul Naţional din Bucureşti a venit pentru prima dată în 1945. Mai târziu, în 1961, a înfiinţat Teatrul de Comedie, fiind directorul acestuia timp de opt ani.

Din 1969 până în 1990, Radu Beligan a fost directorul Teatrului Naţional Bucureşti. În activitatea sa artistică, Beligan a realizat peste 80 de roluri în teatru şi 30 în filme. A avut o activitate bogată şi la radio şi la televiziune.

1962: A murit savantul Simion Mehedinţi 

Savantul Simion Mehedinţi (1868-1962) a fost, cu siguranţă, un mare spirit al acestui popor. Cunoscut ca fondator al geografiei româneşti moderne, dar şi filozof format la şcoala lui Titu Maiorescu, vrânceanul născut la Soveja a fost un personaj fascinant. Este cunoscut mai mult ca geograf, dar puţină lume ştie că Simion Mehedinţi a fost un intelectual polivalent care a slujit mai multe domenii ale cunoaşterii, precum geografia, etnografia, literatura, educaţia, critica şi publicistica.

Acesta a militat toată viaţa pentru ideile naţionaliste, în special în zona culturii.

Simion Mehedinți FOTO: Asociația ”Simion Mehedinți” Vrancea
Citește și: 27 noiembrie: Grevă generală în Cehoslovacia, parte a Revoluției de Catifea care a înlăturat regimul comunist

El a lansat teoria că în România este nevoie de o şcoală a muncii, de o şcoală în care arta şi ştiinţa educaţiei să dea un sens vieţii copilului, să înalţe fiinţa umană la rang de valoare general acceptată. Mormântul lui Simion Mehedinţi se află în localitatea natală Soveja, din județul Vrancea, în curtea Mănăstirii “Matei Basarab”

Vă prezentăm o serie de citate din opera vastă a lui Simion Mehedinţi, în care sunt tratate teme precum munca, educaţia sau familia:

„Cum munceşti, aşa gândeşti şi tot aşa vorbeşti”

„Numai iubirea pentru alţii ne poate învăţa cum să ne iubim pe noi înşine”

„Invidia, mărturisită sau nu, este totdeauna semn de inferioritate”

„Munca, oricare ar fi, lasă urmele ei nu numai în palmă, ci şi în creier”

„Femeile sunt temelia educaţiei în fiecare generaţie”

„Luaţi seama, mame şi soţii! Pe cât de mare e menirea voastră, pe atât de mare trebuie să fie grija de copiii voştri, chiar din clipa dintâi a pregătirilor spre viaţă… De la voi porneşte binele şi răul.” (Mai multe citate aici)

1972: S-a încheiat programul spațial american Apollo 17

Apollo 17 este a unsprezecea navă spațială lansată de SUA spre Lună cu echipaj uman, ultima care a făcut parte din programul Apollo.  

La data de 13 august 1971, la scurt timp după lansarea navei spațiale Apollo 15, NASA face cunoscut în presă echipajul misiunii Apollo 17. Acest echipaj era format din comandantul navei Eugene Cernan, pilotul capsulei spațiale Ron Evans și în loc de Joe Engle a fost numit Harrison „Jack“ Schmitt ca pilot al vehiculului selenar, Challenger.

Echipajul Apollo 17 FOTO: NASA
Din echipajul de rezervă a făcut parte David Scott, Alfred Worden și James Irwin iar ca oameni de știință au fost aleși: Robert Parker, Gordon Fullerton și Robert Overmyer.

Nava spațială a fost planificată să fie lansată la data de 7 decembrie1972, ora 5:33 UTC. Countdownul (numărătoarea inversă) a trebuit să fie întrerupt peste 2 ore și 30 minute din cauza unei pene de computer. Aceasta a fost singura întrerupere în cadrul programului spațial Apollo.  

Reîntoarcerea lui Apollo-17 a avut loc fără probleme deosebite, capsula navei spațiale a ajuns în Pacific la data de 19 decembrie 1972 ora 19:24 UT, fiind găsită de nava portavion americană, USS Ticonderoga (CV-14).  

2013: A murit actorul englez de origine irlandeză Peter O'Toole

Multă vreme,  vreme cea mai mare realizare a lui Peter O'Toole (n. 1932) a fost munca depusă pentru filmul „Lawrence of Arabia“, dar actorul inimitabil este cunoscut ca unul dintre cei mai mari oameni ai industriei cinematografice.

Citește și: 28 noiembrie: Ziua în care s-a născut Corneliu Vadim Tudor
Peter O'Toole FOTO: Cinemagia
O'Toole a primit opt nominalizări la premiile Oscar pentru rolurile din filme care acoperă cinci decenii, stabilind recordul de a primi cele mai multe nominalizări, dar niciun Oscar. 

Academia l-a premiat pe actorul irlandez o singură dată, în 2003, cu un Oscar onorific pentru întreaga sa carieră. „Întotdeauna o domnişoară de onoare, niciodată mireasă“, a glumit actorul în momentul în care a primit prestigioasa statuetă.

 2019: Actriţa Anna Karina a murit la 79 de ani în urma unui cancer

Anna Karina (născută Hanne Karin Bayer; 22 septembrie 1940 – d. 14 decembrie 2019) a fost o actriță, regizoare și scenaristă daneză cu cetățenie franceză, care și-a petrecut cea mai mare parte a vieții locuind și activând în Franța. Karina era ades recunoscută ca fiind „muza” regizorului francez Jean-Luc Godard,, unul din pionerii curentului La Nouvelle Vague în Franța.

Anna Karina FOTO: Arhive
Printre colaborările sale cu Godard se numără filme ca Le Petit Soldat (1960), O femeie e o femeie (1961), A-și trăi viața (1962) și Alphaville (1965).

Pentru rolul din O femeie e o femeie, actrița a fost premiată cu Ursul de aur pentru cea mai bună actriță în cadrul ediției a XI-a a Festivalului Internațional de Film de la Berlin.

