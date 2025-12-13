Caz uluitor. O româncă dispărută de 17 ani, găsită de polițiști: „Fiica o credea decedată”. Unde a fost în tot acest timp

O femeie din Piatra-Neamț, dispărută în urmă cu 17 ani, a fost identificată zilele trecute de autorități, după o anchetă complexă desfășurată în România și mai multe state din Uniunea Europeană.

O poveste cutremurătoare, dar cu final fericit, a prins contur în preajma sărbătorilor de iarnă. O femeie din Piatra-Neamț, dată dispărută în urmă cu 17 ani, a fost identificată zilele trecute de polițiștii de frontieră din Timișoara.

Femeia a dispărut în 2009, lăsând în urmă o fiică de doar 14 ani. De atunci, polițiștii au efectuat verificări în întreaga țară, dar și în mai multe state din Uniunea Europeană, urmărind fiecare fir al dispariției.

Identificarea ei, realizată în data de 9 decembrie 2025, a adus emoție profundă atât în rândul autorităților, cât și în inimile celor apropiați.

„Săptămâna aceasta nu am prea dormit multe ore, din cauza multitudinii de activități operative. Dar vă spunem drept că bucuria fiicei persoanei dispărute ne-a făcut să ne simțim ca noi”, au mărturisit polițiștii de investigații criminale.

Femeia se stabilise în Italia și, la prima vizită în România după 17 ani, a fost depistată de polițiști ca persoană urmărită în aplicațiile oficiale.

„Revederea dintre mamă și fiică, la mai bine de un deceniu și jumătate distanță, rămâne una dintre cele mai emoționante povești ale acestui sfârșit de an – o adevărată minune de Crăciun, posibilă datorită muncii neîntrerupte a polițiștilor și speranței care nu a fost pierdută nicio clipă”, a transmis Poliția Română.

Din motive ce țin de protecția vieții private și siguranța persoanei, autoritățile nu au făcut publice datele de identitate ale femeii.

„Știm că vor fi multe întrebări, dar femeia nu a fost de acord să îi mediatizăm numele sau localitatea, însă nu puteam trece cu vederea așa o poveste. Femeia s-a stabilit în Italia și la prima vizită în România, de după 17 ani a fost depistată ca persoană urmărită în aplicațiile specifice. Nu vreți să știți cât de fericită era fiica ei, care clar o credea decedată, când a fost sunată de colegi și a aflat că mama trăiește”, a mai precizat Poliția.