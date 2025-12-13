search
Sâmbătă, 13 Decembrie 2025
Controverse grave în cazul alertei cu bombă la trenul București–Kiev: Poliția din R. Moldova și CFR Călători au versiuni contradictorii

Publicat:

Un tren internațional care circula pe ruta București–Kiev a fost ținta unei alerte cu bombă la ieșirea din Republica Moldova, însă autoritățile moldovene și reprezentanții CFR Călători oferă relatări contradictorii despre gravitatea și momentul incidentului.

Alertă cu bombă la trenul București–Kiev FOTO Facebook / Poliția R. Moldova
Alertă cu bombă la trenul București–Kiev FOTO Facebook / Poliția R. Moldova

O alertă cu bombă a stârnit sâmbătă, 13 decembrie, tensiune la frontiera de nord a Republicii Moldova, după ce autoritățile moldovene au fost anunțate că un tren internațional care circula pe ruta București–Kiev ar fi fost „minat”

„Astǎzi (sâmbătă), în jurul orei 12:57, Poliția a fost sesizatǎ despre o alertă de minare a trenului București – Kiev, aflat la ieșirea din Republica Moldova prin Punctul de trecere a frontierei Vălcineț. Imediat au fost demarate toate acțiunile, conform protocolului, la fața locului deplasându-se specialiștii Secției tehnico-expozivǎ și cei ai Direcției chinologice ale Poliției. Verificǎrile s-au încheiat la această oră. Alerta s-a dovedit a fi una falsă, obiecte suspecte sau care ar conține explozibil, dispozitive sau substanțe nu au fost depistate. Oamenii legii întreprind toate măsurile necesare pentru stabilirea circumstanțelor”, a transmis Poliția Republicii Moldova. 

Discrepanțe între Poliția moldoveană și CFR Călători

Reprezentanții CFR Călători au oferit însă o altă versiune a evenimentului, subliniind că trenul circula de fapt pe ruta Kiev–Republica Moldova–București și că alerta a avut loc în urmă cu o săptămână, nu azi. În plus, incidentul nu intră în responsabilitatea României, întrucât nu a avut loc pe teritoriul țării noastre, și nu a implicat niciun risc real pentru pasageri.

Alertă cu bombă la trenul București–Kiev FOTO Facebook / Poliția R. Moldova
Alertă cu bombă la trenul București–Kiev FOTO Facebook / Poliția R. Moldova

„CFR Călători răspunde pentru ceea ce se întâmplă pe teritoriul României. Situația la care faceți referire a avut loc vinerea trecută. Trenul circula pe ruta Kiev–Republica Moldova–București. Oficialii feroviari ucraineni i-au atenționat pe pasagerii aflați în tren, care se găsea deja pe teritoriul Republicii Moldova, cu privire la o suspiciune de minare”, a explicat Ada Meseșan, purtător de cuvânt al companiei, la Digi 24.

Potrivit reprezentantei CFR, trenul a trecut granița în România abia după verificări, moment în care au fost atașate vagoanele românești. 

 „Singurul efect al acestei situații a fost faptul că trenul a ajuns cu o întârziere la București. Nu vorbim despre un incident grav sau despre un pericol real”, a mai spus purtătoarea de cuvânt.  

Reprezentanta CFR a mai precizat că nu au existat incidente similare ulterior și că informația a ajuns în România cu întârziere.

„Incidentul a avut loc vinerea trecută”

Referitor la motivul pentru care CFR Călători nu a anunțat incidentul, purtătoare a de cuvânt a avut o atitudine fermă: alerta nu a fost pe teritoriul țării și nu a reprezentat niciun pericol.

Nu s-a întâmplat nimic, pentru ce să dai comunicat de presă? 
Alertă cu bombă la trenul București–Kiev FOTO Facebook / Poliția R. Moldova
Alertă cu bombă la trenul București–Kiev FOTO Facebook / Poliția R. Moldova

„Acest incident a avut loc vinerea trecută. Probabil că informația a ajuns abia acum în Rmânia și a preluat-o presa.  Dacă situația s-ar fi repetat în această săptămână, cu siguranță ar fi semnalată și la nivelul companiei, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Nu pot comenta acțiunile autorităților din Republica Moldova. Informația despre care vorbesc se referă strict la incidentul de vinerea trecută. Atunci s-a discutat situația, iar efectul a fost doar o întârziere, nu una semnificativă care să afecteze grav traficul feroviar. Evenimentul a avut loc la granița dintre Ucraina și Republica Moldova. Am verificat din nou astăzi și nu există niciun indiciu că acest incident s-ar fi repetat”, a dat asigurări Meseșan.

Într-o declarație tranșantă, purtătoarea de cuvânt a subliniat că un tren suspect de minare nu ar fi fost lăsat să intre în România.

Oricum, nu intră în România un tren posibil minat. Ce este atât de greu de înțeles?”, a întrebat Ada Meseșan.

