Nouă români din clanul „Scorpionii”, care joacă „alba-neagra” lângă Turnul Eiffel, reținuți. Câți bani au trimis în țară

Autoritățile franceze au reținut nouă membri ai unui clan românesc cunoscut sub numele de „Scorpionii”, suspectați că desfășurau activități ilegale cu jocul de „alba-neagra” în zona Turnului Eiffel și Trocadéro, cele mai aglomerate și vizitate regiuni turistice din capitala Franței.

Potrivit anchetatorilor, gruparea controla această activitate de ani de zile, atrăgând turiștii să parieze sume importante de bani la jocuri trucate, care le asigurau membrilor clanului câștiguri consistente.

Sumele obținute de aceștia erau ulterior transferate ilegal în România, prin intermediul unor servicii de trimitere a banilor. Ancheta a scos la iveală că peste 300.000 de euro au ajuns astfel în țară, potrivit leparisian.

Operațiunea de destructurare a rețelei a fost derulată în octombrie 2024, când poliția franceză a interceptat activitatea infracțională și a identificat membrii grupului.

Potrivit sursei citate, în total, au fost arestate 13 persoane, dintre care 9 au fost reținute pentru implicare directă în escrocherii, iar restul au fost audiate ca martori sau complici.

Conform autorităților, metoda folosită de clan este una clasică: membrii grupului folosesc trei pahare și o bilă pentru a induce în eroare participanții și a-i determina să piardă bani.

În principal în timpul verii, membrii își instalează mesele de joc pe aleile din zona Turnului Eiffel și Trocadéro. Echipamentul, așezat în mijlocul mulțimii de turiști, este rudimentar: un covoraș, trei cupe și o bilă mică. Pariul minim este de 50 de euro. Dacă jucătorul reușește să găsească bila sub cupă, primește dublul mizei sale.

Aproape 300.000 de euro ar fi fost trimiși în România

În spatele paharelor, un bărbat îi îndeamnă pe turiști. În față, „hoții”, complici ai acestuia, se prefac că joacă. În realitatea, ei încearcă doar să atragă clienții, susține sursa citată.

Și nu sunt singurii. De jur împrejur, alți complici, cu telefoanele mobile lipite de urechi, așteaptă sosirea neașteptată a poliției. Dacă o victimă se opune, se confruntă imediat cu o doză serioasă de presiune din partea bandei.

Profitul zilnic al bandei putea ajunge la 2.000 de euro, iar turiștii păgubiți rămâneau adesea fără posibilitatea de a-și recupera sumele.

Poliția franceză avertizează că astfel de grupări continuă să acționeze în zonele turistice, iar cetățenii sunt sfătuiți să fie precauți și să nu se lase atrași în astfel de jocuri de noroc stradale.

Ancheta continuă, iar membrii clanului urmează să fie judecați pentru înșelăciune și spălare de bani.