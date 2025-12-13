Deșertul care renaște: un lac care dispăruse de câteva secole reapare în Valea Morții

După ploile record din ultimele luni, un lac antic din Parcul Național Valea Morții, din statul american California, care dispăruse de secole, a reapărut temporar. Lacul, cunoscut neoficial sub numele de Lake Manly, s-a format la fundul Badwater Basin, aflat la aproximativ 86 m sub nivelul mării, cea mai joasă zonă de pe continentul nord-american, potrivit Serviciului Parcurilor Naționale.

Furtunile care s-au succedat între septembrie și noiembrie au adus apa de scurgere care a umplut bazinul, formând un strat subțire de apă. Versiunea acestui an este mai mică și mai puțin adâncă decât cea observată acum doi ani, când rămășițele uraganului Hilary au inundat zona și au permis chiar plimbări cu caiacul, scrie The Guardian.

Parcul a primit în doar două luni mai multă precipitație decât primește în mod obișnuit într-un an întreg. Între septembrie și noiembrie au căzut 6,1 cm de ploaie, iar numai în noiembrie s-au înregistrat 4,5 cm, depășind recordul din 1923.

Acum 128.000–186.000 de ani, ghețarii au acoperit Munții Sierra Nevada, iar topirea lor a alimentat râuri care s-au vărsat într-un lac uriaș, originalul Lake Manly, care se întindea pe aproape 160 km. Astăzi, zona este de obicei complet uscată, iar suprafața bazinului este crăpată de soare și vânt.

Totuși, ploile recente au readus pentru scurt timp imaginea deșertului de acum milenii.

Experții avertizează că Parcul Național Valea Morții se confruntă cu schimbări climatice importante. Temperaturile din ultimii ani au urcat aproape de 54°C, atrăgând turiști curioși să experimenteze extremele climatice, dar crescând și riscurile pentru flora și fauna native.

Potrivit sursei citate, în august 2023, peste 5 cm de ploaie au căzut într-o singură zi, provocând inundații și închiderea parcului până la mijlocul lunii octombrie. În iulie același an, temperaturile au atins 53,3°C, apropiindu-se de recordul absolut al Pământului – 56,7°C, înregistrat în 1913 în aceeași zonă.

În 2016, ploile abundente au provocat un fenomen rar: un superbloom cu milioane de flori sălbatice. Serviciul Parcurilor Naționale spune că este prea devreme pentru a ști dacă actualele condiții vor aduce o nouă explozie florală.