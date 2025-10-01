search
Miercuri, 1 Octombrie 2025
Adevărul
Cum îți salvezi copilul de miopie: alimente, vitamine și obiceiuri. Brânza și peștele gras, aliați surprinzători

Publicat:

Morcovul, cartoful dulce sau spanacul sunt bogate în carotenoide. În ochi, aceste substanțe naturale se transformă în retinal, care este esențial pentru sănătatea vederii. Este destul de obișnuit să vedem copii care poartă ochelari, însă poate surprinde faptul că unul din trei copii din lume suferă de miopie. Dacă nu este corectată, aceasta poate influența negativ performanța școlară.

Colaj de imagini cu copii care suferă de miopie Sursă DMS
Unul din trei copii din lume suferă de miopie, prevenită sau încetinită prin obiceiuri sănătoase DMS

În fața acestei situații, ne putem proteja? Poate să ajute alimentația dincolo de clasicii morcovi? Studii recente evidențiază rolul protector al Omega-3 și al altor nutrienți esențiali pentru sănătatea ochilor.

O pandemie a miopiei în creștere

Nu este un subiect de neglijat. Deși afecțiunea poate părea benignă, persoanele cu miopie au un risc mai mare de a dezvolta complicații oculare precum cataracta, glaucomul sau detașarea retinei. Peste 3,3 miliarde de oameni vor fi afectați de această tulburare vizuală până în 2030.

Mai mult, cea mai gravă manifestare, când dioptriile depășesc 5–6, poate duce la orbire ireversibilă.

Deși copiii părinților cu miopie au șanse mai mari să dezvolte afecțiunea, nu este singura cauză. Unul dintre cei mai importanți factori de risc este timpul îndelungat petrecut în activități de aproape, cum ar fi folosirea ecranelor. Studiile din mai multe țări arată că petrecerea unui timp redus în aer liber crește semnificativ riscul de miopie.

Din acest motiv, câteva sfaturi pentru protejarea vederii includ:

  • Petreceți cel puțin 90 de minute pe zi în aer liber.
  • Reduceți timpul petrecut în fața ecranelor și în alte activități de aproape.

Cum influențează dieta sănătatea ochilor

Uneori încercăm să convingem copiii că morcovii sunt buni pentru vedere, ca să-i încurajăm să îi mănânce. Și avem dreptate: atât morcovul, cât și cartoful dulce sau spanacul conțin mulți carotenoizi. În ochi, aceste substanțe naturale se transformă în retinal, care face parte din rodopsină, unul dintre pigmenții care ne permit să vedem.

Retinalul se poate obține și din vitamina A, prezentă în ouă, ficat sau brânzeturi maturate. În această conversie intervine zincul, găsit în carne, ouă, cereale integrale, nuci și leguminoase. Prin urmare, un deficit de vitamina A sau de Zinc poate provoca probleme de vedere – iar de multe ori nu consumăm suficiente cantități din niciunul dintre acestea.

Lipsa altor vitamine poate duce, de asemenea, la tulburări de vedere. Trebuie să acordăm atenție mai ales vitaminelor care ne sunt adesea deficitare, precum B9 (acid folic), E și C. Și acești nutrienți se găsesc în fructe, legume, nuci, leguminoase, ouă și cereale integrale.

Meniu complet pentru prevenirea miopiei la copii

O parte dintre studiile despre efectele alimentației asupra vederii s-au concentrat mai specific pe miopie. Recent, un studiu a arătat că nivelul de acizi grași Omega-3 era mai scăzut la copiii de 6–8 ani cu această afecțiune. În schimb, alte grăsimi, cum sunt grăsimile saturate, par să aibă efectul opus, reprezentând un factor de risc.

Rezultate similare au fost obținute anterior la adolescenți (12–19 ani), unde un consum zilnic ridicat de Omega-3 EPA putea fi asociat cu un risc mai mic de miopie severă.

Omega-3, inclusiv EPA, se găsește în cantități mari în peștele gras, motiv pentru care se recomandă ca una dintre cele 3–4 porții de pește pe săptămână să fie de acest tip. Copiii trebuie însă să evite tonul roșu, peștele spadă și peștele împărat, din cauza conținutului ridicat de mercur.

Grăsimile saturate care trebuie evitate se găsesc în carne, produse de patiserie, ciocolată și uleiuri de cocos sau de palmier.

Alte studii arată că o alimentație bogată în vitamine, minerale și fibre, dar săracă în grăsimi saturate și cu un consum moderat de calorii, poate încetini progresia miopiei.

În ceea ce privește alți nutrienți, s-a observat un consum mai scăzut de vitamina A la copiii cu miopie, iar vitamina C a fost asociată cu un risc mai mic la adolescenți.

Totodată, un consum excesiv de proteine sau sare poate crește riscul de miopie la copii și adolescenți.

Greutatea, dieta și tehnologia: cheia prevenirii miopiei la copii

Un factor strâns legat de alimentație este excesul de greutate. Un studiu amplu realizat în SUA, care a inclus peste 1,3 milioane de adolescenți, a arătat o asociere directă între indicele de masă corporală și incidența miopiei, mai ales la cei supraponderali sau obezi, dar și la cei subponderali.

Concluzia principală este că riscul de miopie la copii poate fi redus. Pe lângă limitarea timpului petrecut în fața ecranelor și creșterea activităților în aer liber, alimentația are un rol important. Dieta copiilor este esențial să se bazeze pe alimente naturale, precum pește, fructe, legume, leguminoase, cereale integrale, nuci și ouă.

Prevenirea miopiei la copii nu ține exclusiv de noroc sau moștenirea genetică. O alimentație echilibrată, bogată în vitamine, minerale și Omega-3, timpul petrecut în aer liber și limitarea utilizării ecranelor sunt pași simpli, dar fundamentali pentru a le proteja ochii. Pentru copiii cu miopie deja instalată, aceste rutine pot preveni agravarea dioptriilor și complicațiile asociate, astfel încât să se bucure de o vedere mai sănătoasă și un viitor mai clar și mai luminos.

Viață sănătoasă

