Jeffrey Epstein nu a fost supravegheat în mod adecvat în închisoare, deși era evaluat cu risc de sinucidere

0
0
Publicat:

Potrivit Departamentului de Justiție al SUA, Jeffrey Epstein nu a fost supravegheat în mod adecvat, în ciuda riscului de sinucidere, a dezvăluit vineri The Washington Post.

Epstein a murit în închisoare în 10 august 2019/FOTO: New York State Sex Offender Registry
Epstein a murit în închisoare în 10 august 2019/FOTO: New York State Sex Offender Registry

Epstein a murit în închisoare în 10 august 2019, după ce a fost acuzat de trafic sexual şi alte infracţiuni care ar fi putut duce la o pedeapsă de 45 de ani de închisoare şi după ce, cu o zi înainte, fuseseră publicate mii de documente care conţineau dovezi în sprijinul acuzaţiilor de abuz sexual asupra unor femei, scrie Agerpres.

Autopsia a concluzionat că Jeffrey Epstein s-a sinucis în celulă, iar documentele recent publicate de Departamentul de Justiție nu aduc dovezi privind o crimă.

Ele indică însă deficiențe grave în supravegherea sa în detenție, deși deși era evaluat ca având risc de sinucidere, și oferă detalii suplimentare despre tentativa sa anterioară de suicid din iulie 2019.

Așadar, la câteva săptămâni după încarcerarea sa, acesta a fost găsit semi-inconştient pe podeaua celulei sale, cu un laţ în jurul gâtului.

După ce s-au chinuit să-l ridice în picioare, personalul l-a luat pe Epstein de mâini şi de picioare şi l-a scos pe o targă. O evaluare medicală a relevat roşeaţă şi abraziuni la nivelul gâtului.

În fotografiile din raport, datate 1:45 a.m. şi etichetate drept «posibilă tentativă de suicid», Epstein apare ciufulit, îmbrăcat într-un halat albastru antisuicid şi cu pielea uşor înroşită deasupra claviculei", explică Washington Post.

După aceasta, Epstein a fost plasat sub supraveghere pentru suicid, iar documentele includ notiţe scrise de mână de personal, luate la intervale de 15 minute.

Unul dintre documente indică faptul că Epstein a declarat că un coleg de celulă a încercat să-l omoare, iar raportul anchetei include şi mărturia unui oficial care a confirmat acest lucru.

Cu toate acestea, anchetatorii nu au confirmat faptul că respectivul coleg de celulă, fostul ofiţer de poliţie Nicholas Tartaglione, l-ar fi agresat efectiv.

Un alt document include notiţe dintr-un interviu cu un psiholog al închisorii care l-a observat pe Epstein în următoarele două săptămâni, în care magnatul a afirmat că „sinuciderea este împotriva religiei sale” şi că nu suportă durerea.

Dar trei zile mai târziu, când se gândeau să-l mute din unitatea specială pentru persoanele cu probleme psihice unde fusese ţinut în urma tentativei de suicid - de unde a ieşit în 30 iulie - psihologul-şef al închisorii a scris un e-mail în care îşi exprima îngrijorarea „că fusese trecut sub observaţie psihologică în loc să fie ţinut sub supraveghere pentru suicid”.

Amintim că Departamentul de Justiţie al SUA a descoperit peste un milion de documente suplimentare care ar putea fi legate de Dosarul Epstein, amânând publicarea completă a informaţiilor legate de caz cu săptămâni întregi.

Administrația Trump a început să publice dosare legate de „investigaţiile penale asupra lui Epstein”, „fostul finanţator american care a fost prieten cu Trump în anii 1990” dar şi cu alte personalităţi precum Bill Clinton, Bill Gates sau prinţul Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, pentru a se conforma „unei legi adoptate de Congres” luna trecută, scrie Agerpres.

SUA

