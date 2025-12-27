search
Sâmbătă, 27 Decembrie 2025
Greșeală șocantă la un spital din Glasgow: un decedat a fost incinerat din greșeală

Publicat:

Un spital din Glasgow a lansat o anchetă după ce o greșeală a dus la incinerarea unui corp nepotrivit, ceea ce a împiedicat o familie să primească rămășițele propriei rude.

O greșeală a dus la incinerarea unui cadavru nepotrivit FOTO: iStock
O greșeală a dus la incinerarea unui cadavru nepotrivit FOTO: iStock

Incidentul a fost descoperit abia după ce serviciul funerar și incinerarea au avut loc. NHS Greater Glasgow and Clyde, instituția care administrează spitalul Queen Elizabeth din Glasgow, cel mai mare din Scoția, și-a cerut scuze celor două familii afectate.

Greșeală umană la baza incidentului

Reprezentanții NHS au declarat că eroarea a fost cauzată de nerespectarea procedurilor de identificare și etichetare a cadavrelor înainte de transferul acestora de la morgă către serviciile funerare. Personalul implicat a fost suspendat, iar o anchetă completă este în curs, relatează The Guardian.

Dr. Scott Davidson, director medical la NHS Greater Glasgow and Clyde, a oferit „scuze sincere” ambelor familii: „Avem procese foarte riguroase pentru identificarea și etichetarea cadavrelor, de la sosirea în morgă și până la predarea lor către funerar. Este profund regretabil că aceste proceduri nu au fost respectate în acest caz și că două familii au fost supuse unui stres suplimentar într-un moment deja foarte dificil. Am demarat imediat o anchetă și ne asigurăm că lecțiile vor fi învățate”.

Anchete publice și controverse anterioare

Spitalul Queen Elizabeth a fost deja subiectul unei anchete publice după mai multe focare de infecție și probleme legate de sistemele de apă și ventilație, la doar trei ani de la inaugurarea sa în 2015. În septembrie, Jane Grant, care a condus consiliul între 2017 și 2025, a fost audiată cu privire la modul în care spitalul comunica cu familiile și pacienții.

Acest incident readuce în atenție importanța respectării stricte a procedurilor în gestionarea cadavrelor și efectele profunde pe care o greșeală le poate avea asupra familiilor îndoliate.

Europa

Top articole

