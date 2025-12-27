Zborurile de pe un aeroport din Germania, perturbate din cauza unor drone neidentificate

Spaţiul aerian a fost închis deasupra aeroportului din oraşul Hanovra, nordul Germaniei, din cauza prezenţei în zonă a unor drone neidentificate, a anunţat sâmbătă, 27 decembrie, un purtător de cuvânt al aeroportului, potrivit DPA.

Aeroportul din Hanovra a fost închis de vineri seara, ora 21:47 (20:47 GMT), până sâmbătă la ora 12:16 (11:16 GMT), fiind necesară redirecţionarea a şapte zboruri către Paderborn, Bremen, Dusseldorf, Frankfurt şi alte destinaţii, scrie Agerpres, citând agenția străină.

Două avioane nu au aterizat la Hanovra din motive de securitate şi de aceea nu au putut decola sâmbătă. a fost vorba de zboruri de legătură către Frankfurt şi Paris, care au fost anulate.

O dronă a fost observată prima dată în apropierea unui aerodrom din vecinătate la o altitudine de circa 80 de metri, potrivit publicaţiei Hannoversche Allgemeine Zeitung.

După o oră, cel puţin două drone s-au apropiat de aeroportul propriu-zis.

În noiembrie 2025, aeroportul din Hanovra a fost închis timp de 45 de minute din cauza unei drone.

În ultimele luni, prezenţa dronelor a cauzat perturbarea zborurilor de pe mai multe aeroporturi din Germania. Rusia este suspectată pentru aceste incidente, dar deocamdată nu au fost prezentate probe concrete.

Tot luna aceasta, dar anterior, şeful Biroului poliţiei federale germane, Holger Münch, a afirmat că peste 1.000 de zboruri de drone suspecte au fost consemnate în Germania în acest an.

Incidentele au implicat mai frecvent obiective militare şi aeroporturi, dar şi alte infrastructuri esenţiale, precum porturi.

În octombrie, aeroportul din München, al doilea ce mai aglomerat din Germania, a fost închis timp de două zile, în urma unor alerte cu drone.

Activitatea aeroportului din oraşul norvegian Brenneisund a fost paralizată în noaptea de 30 septembrie, după ce o dronă necunoscută a fost observată zburând în apropierea pistei. Incidentul a ridicat îngrijorări de securitate și este investigat de autorităţile norvegiene.