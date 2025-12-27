Reprezentanții Kennedy Center îi cer un milioan de dolari despăgubire artistului care a anulat concertul din cauza lui Trump

Reprezentanții Centrului de Artă „John F. Kennedy”, redenumit neoficial „Donald Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts”, l-a criticat dur pe un muzician care și-a anulat recitalul în semn de protest.

Muzicianul Chuck Redd, care conduce evenimentul anual de Ajun de Crăciun din 2006, a fost acuzat de președintele centrului, Richard Grenell, că a creat un „spectacol politic” costisitor, renunțând la recital în ultimul moment, scrie Daily Beast.

„Decizia dvs. de a vă retrage în ultimul moment – în mod explicit ca răspuns la recentele schimbări de nume ale Centrului, care îl onorează pe președintele Trump pentru eforturile sale extraordinare de a salva această comoară națională – este un exemplu clasic de intoleranță și costă foarte mult o instituție non-profit de arte”, se arată în scrisoare, obținută de Associated Press.

„Aceasta este notificarea oficială că vom solicita daune de 1 milion de dolari pentru acest spectacol politic.”

Chuck Redd, un muzician remarcabil de jazz care a evoluat alături de legende precum Charlie Byrd și Dizzy Gillespie, și-a anulat recitalul de Ajun de Crăciun la Kennedy Center în semn de protest față de schimbarea neoficială a numelui centrului de către președintele Donald Trump.

El se alătură astfel altor artiști și organizații care s-au distanțat de prestigiosul centru inaugurat în 1971 ca memorial pentru John F. Kennedy.

Donald Trump, care a avut probleme cu programele LGBTQ ale centrului la începutul anului, a demis consiliul și a instalat unul nou, care l-a numit rapid pe președintele centrului – o poziție pe care a folosit-o pentru a alinia programul artistic la agenda administrației.

Actrița, scriitoarea și producătoarea Issa Rae a fost una dintre persoanele care și-au anulat participarea la Kennedy Center după ce centrul a trecut sub controlul lui Trump.

„Din cauza a ceea ce consider o încălcare a valorilor unei instituții care a celebrat fidel artiști din toate mediile și de toate originile, am decis să-mi anulez apariția în acest loc”, a scris ea ca răspuns la preluare, în februarie.

În scrisoarea trimisă lui Redd, Grenell îl ironizează pe lectorul de la Maryland School of Music, acuzându-l că sub-performează în programul centrului și, în același timp, că a cauzat costuri semnificative prin retragerea sa târzie.

„Cei mai avangardiști și apreciați interpreți din genul dvs. vor continua să performeze regulat și, spre deosebire de dvs., vor cânta în fața sălilor pline indiferent de orientarea politică a publicului”, a scris Grenell.

„Adevărații artiști evoluează pentru toată lumea, indiferent de afilierea politică a spectatorilor”, a continuat el.

Diplomatul de 59 de ani, cunoscut pentru comportamentul său acid, a inițiat acțiuni legale împotriva lui Redd, exemplificând modul în care administrația Trump amenință artiștii critici.

Trump a vizat anterior comedianți pentru glumele lor, a amenințat posturi TV pentru știri negative și dă acum în judecată publicații precum The New York Times, Wall Street Journal și BBC.