search
Miercuri, 24 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Cel mai bun moment al zilei pentru exerciții care îți întăresc inima. Sfaturi de aur de la cardiologi

0
0
Publicat:

Probabil știi deja că antrenamentele fizice regulate, care stimulează ritmul cardiac, pot reduce riscul de boli cardiovasculare.

Colaj de imagini cu diferite tipuri de antrenamente și exerciții Sursă DMS
Mișcarea de seară: secretul unei inimi mai puternice Colaj DMS

Specialiștii de la Asociația Americană a Inimii recomandă aproximativ 150 de minute de activitate aerobă moderată pe săptămână, adică exerciții care accelerează ritmul inimii, dar îți permit să porți o conversație. Dacă timpul este limitat, chiar și 75 de minute de exerciții viguroase – atât de intense încât vorbirea devine dificilă – pot aduce beneficii semnificative pentru inimă.

Însă, nu este vorba doar despre durată: momentul zilei în care te antrenezi poate influența efectele exercițiului asupra sănătății cardiovasculare. Cardiologii recomandă cel mai potrivit moment pentru antrenament și sfaturi practice pentru a integra mișcarea în rutina zilnică, astfel încât să profiți la maximum de beneficiile pentru inimă.

Antrenamentul de seară, cel mai bun pentru inima ta

Cardiologii și cercetările sugerează că exercițiile fizice efectuate seara pot avea beneficii semnificative pentru sănătatea inimii. „Un antrenament de seară poate face mai mult decât să te ajute să scapi de stresul zilei – te-ar putea ajuta chiar să trăiești mai mult”, explică dr. Patrick Kee, cardiolog la Vital Heart & Vein din Texas, citat de publicația Parade.

Apoi, adaugă: „Majoritatea dintre noi a observat alergătorii matinali – acei oameni disciplinați care se trezesc înainte de răsărit și ajung pe trotuar înainte ca restul să-și savureze prima ceașcă de cafea”.

Totuși, dr. Kee face referire la un studiu amplu din 2024, publicat în Diabetes Care, revista Asociației Americane de Diabet, care a implicat aproape 30.000 de adulți cu obezitate, dintre care 3.000 aveau diabet de tip 2.

„Rezultatele au fost surprinzătoare: participanții care se antrenau seara prezentau cel mai scăzut risc de deces și cel mai mic risc de boli de inimă, comparativ cu cei care făceau exerciții dimineața sau după-amiaza”, spune cardiologul, subliniind că aceste rezultate provin dintr-un studiu observațional.

De ce exercițiile de seară sunt bune pentru sănătatea inimii

„Beneficiile exercițiilor fizice efectuate mai târziu sunt legate de modul în care ceasul intern al corpului nostru – ritmul circadian – influențează hormonii stresului, activitatea sistemului nervos și funcția vaselor de sânge”, explică dr. Columbus Batiste, cardiolog la Kaiser Permanente din California de Sud.

Influența ritmului circadian este și mai pronunțată la persoanele cu diabet de tip 2, care prezintă un risc crescut de boli de inimă.

„Sistemul lor simpatic de «luptă sau fugi» tinde să fie hiperactiv, iar corpurile lor au mai puțină flexibilitate în reglarea ritmului cardiac și a tensiunii arteriale. Drept urmare, exercițiile efectuate dimineața - când tensiunea arterială și hormonii de stres sunt deja la cote maxime - pot declanșa creșteri mai puternice ale tensiunii arteriale și glicemiei. Exercițiile fizice mai târziu în cursul zilei pot ajuta la reducerea acestor reacții exagerate și pot oferi beneficii mai mari pentru sănătate”, spune dr. Batiste.

Antrenamente de seară după cină: arzi calorii și întărești inima

Cu alte cuvinte, așa cum subliniază cercetătorul texan: „Corpul tău ar putea fi pur și simplu «pregătit» să profite mai mult de exerciții fizice efectuate seara. Așa că data viitoare când îți încalți pantofii sport după și nu înainte de cină, să știi că nu doar arzi calorii - aceste exerciții pot contribui la o sănătate mai bună a inimii pe termen lung”.

Acestea fiind spuse, antrenamentele de dimineață nu sunt în mod inerent riscante pentru sănătatea inimii, iar ideea că exercițiile de seară sunt cele mai bune pentru toată lumea rămâne neconcludentă, după cum subliniază dr. Cheng-Han Chen, cardiolog intervențional certificat și director medical al Programului de Inimă Structurală de la Centrul Medical MemorialCare Saddleback din California.

Citește și: La ce oră ar trebui să te culci, de fapt. Ora ideală care îți protejează inima, creierul și sănătatea mintală

Totuși, el observă că antrenamentele de seară se potrivesc programului multor persoane, iar acest aspect poate fi chiar cel mai important beneficiu: le permite să-și formeze un obicei constant de mișcare. „Cel mai important lucru este să te implici în activități fizice zilnice constante”, afirmă cardiologul.

Cu cât timp înainte de culcare să te antrenezi ca să-ți protejezi inima și să dormi bine

Pe lângă satisfacția pe care o pot oferi antrenamentele de dimineață, unele persoane evită exercițiile de seară de teama că acestea le-ar putea afecta somnul. Totuși, efectele depind mult de momentul și intensitatea antrenamentului, precum și de particularitățile fiecărei persoane.

Dr. Columbus Batiste sugerează să închei antrenamentul cu cel puțin 90 de minute până la patru ore înainte de culcare, în funcție de intensitate. „Antrenamentele viguroase necesită două până la patru ore de recuperare. Exercițiile moderate au nevoie de cel puțin 90 de minute pentru ca ritmul cardiac, temperatura corporală și hormonii de stres să revină la nivelurile inițiale”, explică medicul.

Astfel, chiar și cei care preferă să se antreneze seara își pot proteja somnul, cu condiția să respecte acest interval de recuperare.

Cele mai bune exerciții de seară pentru sănătatea inimii și un somn odihnitor

Dr. Kee este de acord: nu ar trebui să sacrificați somnul pentru un antrenament de seară atunci când doriți să vă îmbunătățiți sănătatea inimii.

„Nu uitați: somnul este la fel de important ca exercițiile fizice. Somnul insuficient crește riscul de hipertensiune arterială, diabet, obezitate și boli de inimă. Chiar și un antrenament intens nu poate compensa lipsa somnului, care vă pune inima în pericol”, atrage atenția cercetătorul texan.

Dr. Kee recomandă să urmăriți între 7 și 9 ore de somn în majoritatea nopților. În același timp, mișcarea ușoară seara poate sprijini sănătatea inimii fără a afecta somnul.

Printre activitățile sugerate se numără: mersul rapid după cină, ciclismul, jogging-ul, antrenamentele de forță folosind greutatea corporală sau benzi de rezistență, cursurile de dans sau aerobic, dar și yoga de seară.

Cum să transformi exercițiile fizice într-un obicei sănătos pentru inimă

Deși antrenamentele de seară pot avea avantaje, dr. Cheng subliniază că cel mai bun moment pentru a te mișca este acela care funcționează pentru tine. Totuși, consecvența este esențială atunci când vine vorba de menținerea unei rutine de antrenament.

Citește și: Cinci obiceiuri care țin glicemia sub control în diabet. Când e bine, de fapt, să mănânci fructele și legumele

„Pentru a transforma mișcarea într-un obicei zilnic, începe cu obiective mici, cum ar fi mersul pe jos timp de 10 minute, și crește treptat durata și nivelul. Este important să alegi o activitate care îți place, fie că este mersul pe jos, ciclismul sau alt sport, pentru a fi mai predispus să o continui pe termen lung”, explică specialistul.

Socializarea poate face exercițiile mai distractive și mai motivante – fie cu un partener de antrenament, fie într-o clasă de fitness. De asemenea, nu este necesar ca antrenamentul să fie concentrat într-o singură sesiune. Intervalele scurte de mișcare pe parcursul zilei pot fi la fel de eficiente. „Poate fi util să încorporezi mai multă activitate fizică în rutina zilnică, cum ar fi urcarea scărilor în loc de lift sau parcarea intenționat mai departe de magazin sau serviciu pentru a merge mai mult pe jos”, adaugă el.

Concluzie: Cheia sănătății inimii este consistența exercițiilor fizice

În cele din urmă, dacă te-ai neliniștit când ai aflat că exercițiile de seară ar putea aduce beneficii suplimentare pentru sănătatea inimii, încearcă să nu disperi.

„Oameni matinali, nu vă faceți griji – exercițiile fizice, indiferent de oră, sunt mai bune decât deloc. Corpul nostru semnalează adesea momentul optim pentru fiecare, iar această abordare personalizată crește probabilitatea de a menține rutina pe termen lung”, explică dr. Cheng.

Indiferent dacă alegi să te antrenezi dimineața, la prânz sau seara, cheia unei inimi sănătoase este consistența. Integrează mișcarea în rutina zilnică, alege activități care îți plac și ajustează intensitatea exercițiilor la nivelul tău de energie și stilul de viață. Adoptarea unei rutine de exerciții fizice adaptate nevoilor tale nu doar că sprijină sănătatea cardiovasculară, dar contribuie și la un somn mai odihnitor, un nivel mai bun de energie și un stil de viață echilibrat pe termen lung.

Viață sănătoasă

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112: polițiștii o obligau să spună că nu a fost
digi24.ro
image
Tinerii români vor putea fi militari voluntari. La finalul stagiului de 4 luni, dacă rezistă, vor fi plătiți cu 27.000 lei
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care NINGE începând de joi, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
Șoșoacă, după citarea la Parchetul General: O încercare jalnică de a mă intimida și reduce la tăcere
mediafax.ro
image
Trei zodii cărora li se schimbă destinul de pe 24 septembrie, de la ora 24.00. Noroc la bani, împăcări, reușite și oportunități pentru ele
fanatik.ro
image
Lista celor mai puternice armate din lume. România, aproape la egalitate cu țara care se pregătește de un conflict cu SUA
libertatea.ro
image
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc Su-24
digi24.ro
image
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
gsp.ro
image
Ghinion teribil! Cum a murit Ciprian, la doar 20 de ani, cu o zi înainte să se întoarcă în România
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se oprește aici
antena3.ro
image
Cine e românul care vrea să preia Nordis şi să le dea păgubiţilor toate apartamentele plătite
observatornews.ro
image
Gabriela Firea a trecut pragul medicului estetician. Imaginile cu fostul primar al Capitalei fac FURORI pe internet
cancan.ro
image
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
prosport.ro
image
Ajutor de deces 2025. Cine poate ridica banii şi în cât timp
playtech.ro
image
Zlatan Ibrahimovic și-a etalat „camera trofeelor”. Locul își ține golgheterul toate premiile primite de-a lungul carierei. Video
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A intrat la toaletă, unde două persoane o ”bârfeau”. Ce a urmat a făcut înconjurul internetului: ”Poftim?!”
digisport.ro
image
Demisie de răsunet din AUR: Mă delimitez total de George Simion! Ne-a vândut pe toți
stiripesurse.ro
image
Cine este fotbalistul care a murit în SUA, chiar înainte de a se întoarce în România! Ciprian avea doar 20 de ani și era legitimat la CFR Cluj
kanald.ro
image
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
playtech.ro
image
Caz halucinant! O femeie și-a făcut un selfie cu ochelarii de soare, însă ce a observat după a șocat-o! Ce s-a văzut în fotografie, ÎNFIORĂTOR!
wowbiz.ro
image
Mugur Isărescu avertizează despre riscurile trecerii de la cash la euro digital: „Ne termină ruşii în 3 zile”
romaniatv.net
image
Ministrul Muncii anunță un „plan B” dacă CCR respinge reforma pensiilor magistraților: Există un jalon în PNRR care are nevoie de îndeplinire
mediaflux.ro
image
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Filmul românesc care dărâmă topul celor mai populare producții cinematografice de pe Netflix. Este pe locul doi după Wednesday
actualitate.net
image
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”
click.ro
image
Ce restricții le-a impus Daciana Sârbu fiicelor sale? De ce nu are Maria telefon, nici la 10 ani? „Am considerat că…” Cum se înțelege Victor Ponta cu fetele după divorț
click.ro
image
Un srilankez a recunoscut cât câștigă, de fapt, în România: „Rămân aici să mă însor!”
click.ro
Meghan Markle și Prințul Harry foto profimedia (1) jpg
Șifonată și nepieptănată, Meghan Markle a bifat prima apariție cu Prințul Harry, după reuniunea lui cu Regele Charles
okmagazine.ro
Ana Ularu (1) jpg
Interviu Ana Ularu: „Orice exces te poate trăda. Vorbești prea mult? Prea puțin? Pari prea inocent?‟
clickpentrufemei.ro
Messalina – împărăteasa nimfomană jpeg
Messalina – împărăteasa nimfomană
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal uriaș între bucătarii regali și Secret Service-ul lui Tramp la dineului de la Windsor. „Degustau constant”
image
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”

OK! Magazine

image
”Cârnăciori, nu degete!” Ce afecțiuni trădează mâinile extrem de umflate ale Regelui Charles

Click! Pentru femei

image
Mărimea contează în mariajul actorului Matthew McConaughey! „Scoateți asta din dormitor!”

Click! Sănătate

image
Această vitamină te ajută dacă ai ficatul gras