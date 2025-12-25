Șeful Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei, Kiril Budanov, a sosit la pozițiile înaintate din sectorul frontal Zaporojie la luptătorii din „Unitatea Specială Timur”.

În cadrul activității sale în sectorul frontului din Zaporojie, Kiril Budanov a vizitat personal pozițiile înaintate ale luptătorilor din „Subunitatea specială Timur”. Aflat acolo, a discutat cu soldații și ofițerii de informații și a verificat condițiile în care lucrează aceștia. I-a lăudat și premiat pentru profesionalismul și curajul de care dau dovadă.

Această vizită a consolidat moralul unității și a devenit un eveniment memorabil, care i-a inspirat pe luptători la noi realizări, scrie Dialog.ua.

Sursă video: X @UKRINFORM

Pe 17 decembrie, un atac rusesc cu bombe planante asupra regiunii Zaporojie a rănit 26 de persoane, printre care și un copil. Informațiile au fost confirmate de guvernatorul regional ucrainean.

Potrivit autorităților ucrainene, forțele ruse au lansat mai multe bombe aeriene ghidate care au provocat distrugeri importante în zone rezidențiale.

„Ruşii au lansat bombe aeriene ghidate, distrugând clădiri rezidenţiale şi avariind infrastructura şi o instituţie de învăţământ”, a scris guvernatorul regiunii Zaporojie, Ivan Fedorov, într-un mesaj publicat pe Telegram.

Acesta a precizat că trei lovituri au vizat capitala regională și zonele de la periferia orașului.

Orașul Zaporojie se află la mai puțin de 25 de kilometri de linia frontului, în zona sa sudică, și este bombardat în mod regulat de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în 2022.

Regiunea Zaporojie a fost declarată anexată de Rusia în septembrie 2022, deși trupele Moscovei controlează doar o parte a teritoriului. Tot aici se află cea mai mare centrală nucleară din Europa, care se află sub control rusesc încă din primele zile ale conflictului, un fapt ce sporește îngrijorările privind securitatea în zonă.