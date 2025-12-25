Estonia avertizează Moscova: „omuleții verzi” care vor trece granița vor fi împușcați

Estonia transmite un mesaj ferm Rusiei, pe fondul incidentelor tot mai frecvente la frontieră. Ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a declarat că orice militar rus fără însemne oficiale care ar încerca să pătrundă pe teritoriul estonian va fi întâmpinat cu forță letală.

Declarația a fost făcută într-un interviu acordat presei poloneze, în contextul unor episoade recente în care persoane neidentificate, fără însemne militare, au fost observate în apropierea graniței dintre Estonia și Rusia.

Termenul de „omuleți verzi” este folosit pentru a desemna militarii ruși fără însemne care au apărut în Crimeea în 2014, înainte de anexarea peninsulei de către Federația Rusă, o strategie menită să ascundă implicarea oficială a Moscovei.

„O spun foarte clar: dacă omuleții verzi vor trece granița noastră, îi vom împușca. Acestea vor fi consecințele, fără echivoc. Dacă Rusia nu este convinsă că vom reacționa, ar putea fi tentată să ne testeze”, a afirmat Tsahkna, citat de publicațiile poloneze o2.pl și Onet.

Șeful diplomației estoniene a precizat că astfel de situații nu sunt izolate și că incidente similare au fost semnalate în zona orașului Narva, localitate de frontieră situată chiar pe linia de separație dintre cele două state.

„Nu este prima dată când îi vedem. Îi monitorizăm constant. Există numeroase rapoarte, inclusiv din Narva, care este un oraș de graniță”, a spus Tsahkna.

Râul Narva marchează o frontieră naturală între Estonia și Rusia, însă delimitarea exactă a graniței rămâne un subiect sensibil. Cele două state nu au reușit, până în prezent, să ratifice un tratat de frontieră, în ciuda negocierilor îndelungate.

Pe 17 decembrie, agenția estoniană de protecție a frontierei a anunțat că trei grăniceri ruși au intrat pentru scurt timp pe teritoriul Estoniei, în apropierea râului Narva, unde au rămas aproximativ 20 de minute. La acel moment, ministrul estonian de Interne, Igor Taro, a declarat că este prea devreme pentru a stabili dacă incidentul a fost o greșeală sau o provocare deliberată.

În luna noiembrie, o navă de patrulare a grănicerilor ruși, arborând steagul grupării de mercenari Wagner, a fost observată pe râul Narva, alimentând îngrijorările privind securitatea la frontieră.

În acest context, autoritățile de la Tallinn au anunțat că, la începutul anului 2025, intenționează să înființeze o bază militară în Narva, o decizie menită să consolideze prezența defensivă a Estoniei într-o zonă considerată vulnerabilă.