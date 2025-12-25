search
Trump atacă o cunoscută vedetă TV și cere să-i fie scoasă emisiunea din grila CBS. „Este un dezastru patetic”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele american Donald Trump a atacat dur „The Late Show” și pe Stephen Colbert, cerând postului CBS să oprească imediat emisiunea, după ce prezentatorul l-a ironizat constant, inclusiv pentru preluarea Kennedy Center și rolul său la gala Honors.

Donald Trump FOTO Profimedia
Donald Trump FOTO Profimedia

După ce CBS a difuzat ceremonia Kennedy Center Honors - găzduită de Donald Trump - preşedintele american nu s-a concentrat pe rolul său istoric de maestru de ceremonii al evenimentului, care a avut loc la începutul acestei luni la ceea ce el şi aliaţii săi au redenumit Trump Kennedy Center (o mişcare pe care experţii o consideră ilegală).

În schimb, Trump era marţi furios pe Stephen Colbert, prezentatorul emisiunii de noapte a CBS, care, în ultimul sezon al „The Late Show” difuzate de acest post, continuă să-l ridiculizeze fără încetare pe preşedinte. Trump a îndemnat CBS să oprească emisiunea lui Colbert „acum” în loc să o încheie în luna mai, scrie Variety.

„Stephen Colbert este un dezastru patetic, fără talent sau orice altceva necesar pentru succesul în show business”, a scris Trump într-o postare la ora 12:16 a.m. ET pe platforma sa Truth Social. „Acum, după ce a fost concediat de CBS, dar lăsat în voia sorţii, situaţia lui s-a înrăutăţit, la fel şi ratingurile sale inexistente. Stephen se bazează pe ură şi furie ~ Un om mort care merge! CBS ar trebui să-l „trimită la somn” ACUM, este un gest umanitar!”.

Şapte minute mai târziu, Trump a continuat cu următoarea afirmaţie: „Cine are cel mai prost prezentator de emisiuni nocturne, CBS, ABC sau NBC??? Toate au trei lucruri în comun: salarii mari, lipsă de talent şi AUDIENŢE FOARTE SCĂZUTE!”.

Trump a reiterat, de asemenea, apelul său către guvernul SUA de a revoca licenţele posturilor de televiziune.

„Dacă ştirile difuzate de reţelele de televiziune şi emisiunile lor de noapte sunt aproape 100% negative faţă de preşedintele Donald J. Trump, MAGA şi Partidul Republican, nu ar trebui să li se retragă licenţele de difuzare, care sunt foarte valoroase? Eu spun DA!” Apoi, la trei minute după această postare, preşedintele a scris: „CRĂCIUN FERICIT!!!”.

Episodul „The Late Show With Stephen Colbert” difuzat de CBS în 23 decembrie a fost o reluare, cu invitaţii Sigourney Weaver şi Mandy Patinkin. Acesta a fost difuzat iniţial în 8 decembrie, iar în acea seară, Colbert a lansat mai multe critici la adresa lui Trump, inclusiv preluarea controlului asupra Centrului Kennedy şi decizia sa de a prelua sarcinile de gazdă la Kennedy Center Honors.

„Ceremonia Kennedy Center Honors din acest an este prima de când Trump s-a instalat în funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie al Kennedy Center”, a spus Colbert în monologul său, stârnind huiduieli din partea publicului. Ca răspuns, Colbert a spus: „Da, sunt de acord. Se pare că comandantul suprem nu ar trebui să aibă suficient timp pentru a conduce un teatru. „Domnule preşedinte, domnule preşedinte, Rusia tocmai a lansat o nouă serie de rachete. Dar mai întâi, repetiţia generală pentru „Oklahoma” este în curs, iar blocajul este lipsit de inspiraţie”.

Într-un alt moment, Colbert a recunoscut: „Nu mai ştiu cât efort depun pentru a-l imita [pe Trump]. Şi nu-mi pasă... Concediaţi-mă!”.

Colbert a redat câteva afirmaţii ale lui Trump în care „el se plângea în avans de modul în care oamenii vor judeca prezentarea sa” la Kennedy Center Honors, potrivit lui Colbert. Trump a afirmat că, în calitate de gazdă a ceremoniei,Jimmy Kimmel a fost oribil... Dacă nu pot să-l întrec pe Jimmy Kimmel în ceea ce priveşte talentul, atunci nu cred că ar trebui să fiu preşedinte”. La care Colbert a replicat: „Nu poţi şi nu ar trebui”.

Apoi, Colbert a verificat afirmaţiile lui Trump, subliniind că preşedintele în vârstă de 79 de ani părea să îl fi confundat Kimmel cu Colbert.

„O mică verificare pentru bunicul Puddin' Skull: l-am sunat (pe Kimmel n.r.) şi Jimmy Kimmel nu a prezentat niciodată Kennedy Center Honors”, a spus Colbert, provocând hohote de râs în public. „Dar uite care e treaba: eu am prezentat, în cei trei ani care au precedat preluarea preşedinţiei de către Trump”.

După ce CBS a anunțat în această vară că „The Late Show” se va încheia în mai 2026, Trump s-a lăudat că „îmi place la nebunie că l-au concediat pe Colbert”. Câteva zile mai târziu, în emisiune, Colbert i-a răspuns — spunându-i președintelui: „Du-te dracului” (cu înjurătura cenzurată).

CBS, anunțând anularea „The Late Show”, a insistat că decizia a fost „strict una financiară”, luată după un declin de mai mulți ani al rentabilității televiziunii de tip late-night.

SUA

