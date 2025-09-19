search
Publicat:

Ce tip de exerciții sau de antrenament îți vin în minte atunci când te gândești la pierderea în greutate? Alergat? Ridicat de greutăți? Antrenamente intense de HIIT care te lasă fără suflu? Toate aceste forme de mișcare – și multe altele – pot susține procesul de slăbire. Însă puțini știu că și yoga poate avea un rol important în atingerea acestui obiectiv.

Dacă iubești yoga și îți dorești să slăbești, vestea bună este că nu trebuie să alegi între cele două. Practica ta de yoga poate deveni un aliat real în procesul de pierdere în greutate.

Nu ești convins? Citește mai departe ca să afli cum te poate ajuta yoga să slăbești și care sunt cele mai eficiente posturi / exerciții fizice recomandate de specialiști.

Yoga, aliat în procesul de slăbire: Ce spun experții

Lisa Bermudez, instructor de yoga și expertă în Ayurveda la YogaRenew Teacher Training, spune că oamenii se apropie de yoga din motive foarte diferite.

„Unii încep yoga pentru a deveni mai flexibili, alții pentru a reduce stresul sau o privesc ca pe o practică spirituală ori sacră”, explică ea, citată de Parade, adăugând că există și persoane care aleg yoga cu scopul de a slăbi într-un mod sănătos.

Practicanți de yoga în timpul unei clase dinamice Foto Shutterstock
Cu doar 30 de minute de exerciții de yoga pe zi, poți slăbi și îți poți tonifia corpul Shutterstock

„Yoga poate sprijini cu siguranță oamenii în drumul lor către un stil de viață echilibrat — iar pierderea în greutate este adesea un efect secundar pozitiv al unei practici constante”, subliniază Bermudez.

Robyn Gaillard, profesoară de yoga și practician în terapii de vindecare holistică, completează că yoga contribuie la slăbit deoarece implică exerciții de fortificare musculară: „Construirea masei musculare este esențială pentru sănătate și pentru o bună formă fizică, mai ales dacă obiectivul este pierderea în greutate. Practica yoga susține acest proces prin faptul că posturile activează, alungesc și întăresc musculatura”.

Lisa Bermudez explică și legătura dintre mușchi și metabolism: „Antrenamentele de forță cresc masa musculară, iar mai mulți mușchi înseamnă un metabolism mai activ — adică organismul arde mai multe calorii chiar și în repaus. Când execuți posturile de yoga și îți contractezi mușchii, lucrezi la dezvoltarea forței. Așadar, includerea yoga în rutina ta poate sprijini pierderea în greutate, tonifiind musculatura și accelerând metabolismul. Ai nevoie de multă forță ca să duci la capăt o clasă completă de yoga!”.

Cel mai bun tip de yoga pentru slăbit

Pentru rezultate optime în pierderea în greutate, Robyn Gaillard recomandă să alegi clase de yoga cu ritm mai alert și, dacă ai posibilitatea, să încerci și hot yoga, adică practica în camere încălzite. Aceste tipuri de yoga ard mai multe calorii comparativ cu clasele lente și de refacere și relaxare, care nu se desfășoară în încăperi calde.

Cea mai bună poziție de yoga pentru slăbit

Există mai multe poziții de yoga care ajută foarte bine la slăbit, dar Gaillard spune că poziția plank (scândura) este numărul unu pentru pierderea în greutate: „Poziția plank combină principiile alinierii corecte a corpului în poziție orizontală, cu implicarea mușchilor abdominali, forța brațelor și a picioarelor. Menținând această poziție, antrenezi întregul corp”.

Cum se face plank-ul

Pornește din poziția „patru labe” (mâinile și genunchii pe podea), cu mâinile plasate direct sub umeri (VEZI VIDEO). Apoi, ridică genunchii de pe podea, întinde picioarele și sprijină-te pe mâini și degetele de la picioare. Încordează ușor abdomenul, trăgându-l spre coloana vertebrală, având grijă să nu ridici prea mult partea inferioară a spatelui (posteriorul / fesierii) în aer, pentru a păstra o linie dreaptă și corectă a corpului între umeri și călcâie.

Menține poziția cât poți de mult, respirând calm și adânc. Dacă este prea dificil, poți păstra genunchii pe podea pentru a o face mai ușoară, fără să pierzi beneficiile exercițiului.

30 de minute de yoga pe zi — secretul pentru slăbit sănătos și durabil

Specialiștii sunt de acord: doar jumătate de oră de yoga zilnic poate face minuni pentru siluetă. Practicată constant, această formă de mișcare nu doar că ajută la arderea caloriilor, ci și la tonifierea musculaturii și echilibrarea corpului și a minții.

Citește și: Cinci exerciții care reduc senzația de foame la fel ca medicamentele pentru slăbit

Rezultatele sunt cu atât mai vizibile atunci când yoga este combinată cu o alimentație sănătoasă și un stil de viață echilibrat.

Alte poziții de yoga care te ajută să slăbești

Iată încă cinci posturi / exerciții recomandate de Robyn Gaillard și Lisa Bermudez, eficiente în procesul de pierdere în greutate:

1. Poziția „Războinicului 2” („Warrior 2”)

Această poziție, realizată în picioare, pune accent pe tonifierea mușchilor picioarelor și îmbunătățește stabilitatea, dar ajută și la alungirea coloanei vertebrale și a trunchiului superior. „Ținând această poziție, îți vei întări atât picioarele, cât și musculatura centrală”, explică Gaillard.

Cum se face? Întoarce-ți corpul într-o parte și ia o poziție largă, cu picioarele depărtate. Ridică brațele lateral, la nivelul umerilor, formând un „T” cu trupul și brațele. Îndreaptă piciorul și genunchiul drept spre partea din față a covorașului de yoga. Îndoaie genunchiul drept, astfel încât să fie aliniat direct deasupra gleznei. Menține poziția timp de 3 până la 5 respirații adânci.

2. Poziția „Războinicului 3” („Warrior 3”)

Lisa Bermudez spune că poziția „Războinicului 3” întărește partea inferioară a corpului, în special cvadricepșii și mușchii posteriori ai coapsei (hamstrings). De asemenea, ajută la dezvoltarea forței abdominale.

„Pentru a face «Războinicul 3», transferă toată greutatea corpului pe un picior, în timp ce celălalt picior îl întinzi în spate, paralel cu solul. Apleacă-te înainte astfel încât piciorul din spate să fie aliniat cu capul”, explică ea. Menține poziția pentru 3 până la 5 respirații.

3. Chaturanga Dandasana (Plank cu coborâre)

„Aceasta este o poziție care întărește întreg corpul, cu accent deosebit pe brațe, încheieturi și zona centrală a corpului”, explică Bermudez.

Pentru a o executa, pornește din poziția plank și coboară corpul pe jumătate spre podea.

„Este o poziție care necesită multă practică și forță pentru a fi stăpânită, iar de fiecare dată când o faci descoperi ceva nou despre corpul tău”, adaugă instructorul. Ține poziția pentru 3 până la 5 respirații.

4. Poziția Scaunului (Chair Pose)

Potrivit lui Bermudez, această poziție întărește abdomenul, fesierii și cvadricepșii.

Pentru a o executa, apropie picioarele și genunchii și „așază-te” ca și cum ai sta pe un scaun imaginar, ridicând brațele spre tavan.

Menține poziția între 5 și 10 respirații.

5. Poziția Bărcii (Boat Pose)

Bermudez spune că poziția bărcii activează întregul centru al corpului și recunoaște că este una mai dificilă.

„Pentru a executa această poziție, așază-te cu genunchii îndoiți și tălpile pe podea. Pune mâinile sub coapse, apoi ridică picioarele, aliniindu-le cu genunchii. Poți rămâne în această poziție sau să întinzi brațele spre picioare”, explică ea.

Citește și: Exercițiul de 5 minute mai eficient decât mersul pe jos sau înotul. Îți dă forță și echilibru, la orice vârstă

Yoga: aliatul tău holistic în drumul spre slăbit sănătos

Atât Bermudez, cât și Gaillard, subliniază că, dacă îți dorești să slăbești sănătos, este esențial să consumi alimente bogate în nutrienți și să acorzi corpului suficientă odihnă. Totuși, yoga poate deveni un aliat real în acest proces.

„Deși yoga susține pierderea în greutate, este important să o privești ca pe o practică holistică. Slăbitul nu înseamnă doar arderea caloriilor, ci construirea unei relații sănătoase cu mintea și corpul. Yoga te ajută să fii mai conștient de obiceiurile alimentare, să reduci stresul și să te odihnești mai bine”, explică Bermudez.

Slăbitul nu e despre soluții rapide, ci despre un stil de viață sustenabil — iar pentru mulți, yoga reprezintă o formă plăcută de mișcare pe care o pot practica ani la rând.

Stil de viață

