Care este cea mai sănătoasă pâine pentru o îmbătrânire sănătoasă. Recomandările nutriționiștilor

Pâinea poate rămâne parte din alimentație și la vârste înaintate, însă alegerea sortimentului potrivit poate face diferența. Trei dieteticieni recomandă pâinea din cereale germinate, care păstrează fibrele și poate facilita absorbția unor nutrienți.

Acest tip de pâine poate contribui și la menținerea unui nivel mai stabil al glicemiei Foto: iStock

Pâinea din cereale germinate este preparată din boabe integrale care au început să germineze. Acest proces poate face anumiți nutrienți mai ușor de digerat și de absorbit, fără ca fibrele să fie eliminate.

Specialiștii în nutriție spun că germinarea poate îmbunătăți disponibilitatea nutrienților din cereale. „Pâinea din cereale integrale germinate se remarcă prin beneficiile sale pentru o îmbătrânire sănătoasă, deoarece germinarea îmbunătățește disponibilitatea nutrienților”, a explicat Alyssa Simpson, dietetician specializat în sănătatea digestivă, pentru publicația Health.

Acest tip de pâine poate contribui și la menținerea unui nivel mai stabil al glicemiei, datorită conținutului de fibre și proteine. Aceste substanțe nutritive devin deosebit de importante odată cu înaintarea în vârstă, când digestia poate încetini, iar organismul poate procesa mai puțin eficient carbohidrații.

Ce nutrienți oferă pâinea din cereale germinate

Lisa Andrews, dietetician și specialist în nutriție, explică faptul că unele sortimente de pâine din cereale germinate sunt preparate prin combinarea cerealelor integrale cu leguminoasele. Rezultatul este un produs bogat în fibre, care poate furniza și proteine complete, adică proteine care conțin toți cei nouă aminoacizi esențiali de care organismul are nevoie.

Potrivit cercetărilor, adulții în vârstă pot avea nevoie de mai multe proteine decât persoanele mai tinere, deoarece organismul devine mai puțin eficient în formarea și menținerea masei musculare.

La rândul său, Kaytee Hadley, dietetician specializat în medicina funcțională, a declarat pentru Health că pâinea din cereale germinate oferă, în mod natural, mai multe fibre și proteine decât sortimentele obținute din făină rafinată.

Aceste substanțe nutritive susțin digestia, contribuie la reglarea glicemiei și prelungesc senzația de sațietate. În plus, multe sortimente de pâine din cereale germinate nu conțin zaharuri adăugate și au un conținut total de carbohidrați mai redus decât pâinea tradițională.

Pâinea cu maia din făină integrală, o alternativă sănătoasă

Pâinea cu maia preparată din făină integrală este o altă opțiune recomandată de specialiști, în special pentru persoanele care tolerează mai greu alte tipuri de pâine.

Spre deosebire de sortimentele realizate cu făină rafinată, pâinea cu maia din făină integrală păstrează fibrele și nutrienții din bobul de cereală.

Unul dintre avantajele sale este procesul natural de fermentare, care implică drojdii sălbatice și bacterii. Acesta poate influența modul în care pâinea este digerată și tolerată de organism.

„Fermentarea poate face pâinea mai ușor de tolerat”, a explicat Alyssa Simpson. Deși bacteriile vii nu supraviețuiesc procesului de coacere, fermentarea poate avea în continuare beneficii pentru digestie, a adăugat Kaytee Hadley.

Simpson recomandă alegerea sortimentelor preparate din făină integrală și fermentate natural, în locul celor care folosesc drojdie și acizi adăugați pentru a imita gustul pâinii cu maia.

Atunci când este preparată din cereale integrale, pâinea cu maia furnizează și fibre și proteine, nutrienți care contribuie la sănătatea digestivă, la menținerea glicemiei în limite normale și la susținerea sănătății cardiovasculare pe măsură ce înaintăm în vârstă.

Cum recunoști o pâine potrivită pentru o îmbătrânire sănătoasă

Potrivit dieteticienilor, cele mai bune opțiuni au câteva caracteristici comune.

- Sunt preparate din cereale integrale sau germinate. Acestea tind să fie mai bogate în nutrienți și pot contribui la menținerea sănătății pe termen lung, explică Alyssa Simpson.

- Pot fi obținute prin fermentare naturală. Procesul de fermentare poate îmbunătăți toleranța digestivă și poate avea efecte favorabile asupra reglării glicemiei și sănătății cardiovasculare.

- Furnizează suficiente fibre și proteine. Acestea contribuie la buna funcționare a digestiei, la instalarea sațietății și la reglarea glicemiei.