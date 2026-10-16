 Care este cea mai sănătoasă pâine pentru o îmbătrânire sănătoasă. Recomandările nutriționiștilor | adevarul.ro
search
Vineri, 16 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Care este cea mai sănătoasă pâine pentru o îmbătrânire sănătoasă. Recomandările nutriționiștilor

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Pâinea poate rămâne parte din alimentație și la vârste înaintate, însă alegerea sortimentului potrivit poate face diferența. Trei dieteticieni recomandă pâinea din cereale germinate, care păstrează fibrele și poate facilita absorbția unor nutrienți.

paine
Acest tip de pâine poate contribui și la menținerea unui nivel mai stabil al glicemiei Foto: iStock

Pâinea din cereale germinate este preparată din boabe integrale care au început să germineze. Acest proces poate face anumiți nutrienți mai ușor de digerat și de absorbit, fără ca fibrele să fie eliminate.

Specialiștii în nutriție spun că germinarea poate îmbunătăți disponibilitatea nutrienților din cereale. „Pâinea din cereale integrale germinate se remarcă prin beneficiile sale pentru o îmbătrânire sănătoasă, deoarece germinarea îmbunătățește disponibilitatea nutrienților”, a explicat Alyssa Simpson, dietetician specializat în sănătatea digestivă, pentru publicația Health.

Acest tip de pâine poate contribui și la menținerea unui nivel mai stabil al glicemiei, datorită conținutului de fibre și proteine. Aceste substanțe nutritive devin deosebit de importante odată cu înaintarea în vârstă, când digestia poate încetini, iar organismul poate procesa mai puțin eficient carbohidrații.

Ce nutrienți oferă pâinea din cereale germinate

Lisa Andrews, dietetician și specialist în nutriție, explică faptul că unele sortimente de pâine din cereale germinate sunt preparate prin combinarea cerealelor integrale cu leguminoasele. Rezultatul este un produs bogat în fibre, care poate furniza și proteine complete, adică proteine care conțin toți cei nouă aminoacizi esențiali de care organismul are nevoie.

Potrivit cercetărilor, adulții în vârstă pot avea nevoie de mai multe proteine decât persoanele mai tinere, deoarece organismul devine mai puțin eficient în formarea și menținerea masei musculare.

La rândul său, Kaytee Hadley, dietetician specializat în medicina funcțională, a declarat pentru Health că pâinea din cereale germinate oferă, în mod natural, mai multe fibre și proteine decât sortimentele obținute din făină rafinată.

Aceste substanțe nutritive susțin digestia, contribuie la reglarea glicemiei și prelungesc senzația de sațietate. În plus, multe sortimente de pâine din cereale germinate nu conțin zaharuri adăugate și au un conținut total de carbohidrați mai redus decât pâinea tradițională.

Pâinea cu maia din făină integrală, o alternativă sănătoasă

Pâinea cu maia preparată din făină integrală este o altă opțiune recomandată de specialiști, în special pentru persoanele care tolerează mai greu alte tipuri de pâine.

Spre deosebire de sortimentele realizate cu făină rafinată, pâinea cu maia din făină integrală păstrează fibrele și nutrienții din bobul de cereală.

Unul dintre avantajele sale este procesul natural de fermentare, care implică drojdii sălbatice și bacterii. Acesta poate influența modul în care pâinea este digerată și tolerată de organism.

„Fermentarea poate face pâinea mai ușor de tolerat”, a explicat Alyssa Simpson. Deși bacteriile vii nu supraviețuiesc procesului de coacere, fermentarea poate avea în continuare beneficii pentru digestie, a adăugat Kaytee Hadley.

Simpson recomandă alegerea sortimentelor preparate din făină integrală și fermentate natural, în locul celor care folosesc drojdie și acizi adăugați pentru a imita gustul pâinii cu maia.

Atunci când este preparată din cereale integrale, pâinea cu maia furnizează și fibre și proteine, nutrienți care contribuie la sănătatea digestivă, la menținerea glicemiei în limite normale și la susținerea sănătății cardiovasculare pe măsură ce înaintăm în vârstă.

Cum recunoști o pâine potrivită pentru o îmbătrânire sănătoasă

Potrivit dieteticienilor, cele mai bune opțiuni au câteva caracteristici comune.

- Sunt preparate din cereale integrale sau germinate. Acestea tind să fie mai bogate în nutrienți și pot contribui la menținerea sănătății pe termen lung, explică Alyssa Simpson.

- Pot fi obținute prin fermentare naturală. Procesul de fermentare poate îmbunătăți toleranța digestivă și poate avea efecte favorabile asupra reglării glicemiei și sănătății cardiovasculare.

- Furnizează suficiente fibre și proteine. Acestea contribuie la buna funcționare a digestiei, la instalarea sațietății și la reglarea glicemiei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump vede Crimeea drept teritoriu ucrainean, dar o crede înconjurată de ocean
digi24.ro
image
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
stirileprotv.ro
image
PNL, la un pas de FALIMENT! Trebuie să dea înapoi 14 milioane de lei
gandul.ro
image
Iarna lovește în plină toamnă pe Transfăgărășan! Ninge abundent, iar drumarii au scos utilajele de deszăpezire
mediafax.ro
image
Soția lui Duckadam a răbufnit din cauza indemnizațiilor de merit pentru Steaua 86: „Este inadmisibil! Helmut a fost lăsat de izbeliște de Armată!”
fanatik.ro
image
PNL întră în opoziție după 7 ani de guvernare. Liberalii se pregătesc pentru lupta de gherilă cu binomul PSD-Dan
libertatea.ro
image
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
digi24.ro
image
A divorțat de celebrul fotbalist după numai un an de căsnicie: „Parcă aș fi fost supusă unei operații pe cord deschis”
gsp.ro
image
"O rușine": au văzut reclama cu "femeia perfectă" și au cerut să fie scoasă de urgență de pe TV!
digisport.ro
image
Ce își amintesc nepoții cel mai mult despre bunici, potrivit psihologilor
click.ro
image
"Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore
antena3.ro
image
Pentru prima dată, un executiv recunoaşte: Calitatea produselor din magazinele din Germania e superioară celei din România şi Europa de Est
zf.ro
image
Reacţia unor youtuberi americani care au petrecut noaptea în Castelul Corvinilor şi au vânat "fantome"
observatornews.ro
image
Ramona Olaru începe o nouă emisiune. La ce post se mută asistenta de la Antena 1
cancan.ro
image
Pensiile magistraților au costat într-un singur an 2.075.652.178 lei. Banii, împărțiți de 5.875 pensionari
newsweek.ro
image
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
prosport.ro
image
Apartamentul este pe numele soțului, dar tu ai plătit ratele. Ce drepturi ai asupra locuinței în caz de divorț
playtech.ro
image
UEFA l-a evidențiat pe Vladimir Screciu, dar Andrei Vochin l-a pus la zid! Ce i-a reproșat fotbalistului de la Craiova
fanatik.ro
image
Stinge Ilie Bolojan lumina în cămară prin votul dat Guvernului PSD? Ce urmărește PNL prin acest compromis. Analiza unui expert în politică
ziare.com
image
"Cutremur" în Europa: UEFA, gata să excludă gigantul de 1,5 miliarde de euro din toate competițiile!
digisport.ro
image
Momentele pline de pasiune dintre Prințesa Diana și Clint Eastwood. Atracția dintre ei era electrică!
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Guvernul Luca Niculescu schimbă harta României! DECIZIE de ULTIMĂ ORĂ
romaniatv.net
image
Victor Ponta, cu iubita la doctor! Fostul premier, moment de tandrețe în public alături de Cristina Petrovici | Foto Paparazzi
mediaflux.ro
image
Vlad Chiricheș face dezvăluiri șocante din vestiarul echipei: „Nu știu dacă a mai spus cineva asta până acum”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Indicatorul rutier care derută șoferii. Amenzi de până la 1.730 de lei și permis suspendat pentru 60 de zile
actualitate.net
image
Așa arată Leonard Miron după ce a slăbit 60 de kilograme! Ce meserie cu risc are în Marea Britanie: „Nu m-am gândit că e periculos”
click.ro
image
Bogdan Vlădău, pe patul de spital! Ce se întâmplă cu fostul soț al Ginei Chirilă
click.ro
image
Cine este tânăra de 22 de ani suspectată că și-a ucis bunicul la Cluj. Aida locuia peste ocean și venise în vacanță
click.ro
Andrea Sunshine, Instagram (7) jpg
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta?
okmagazine.ro
Charlize Theron GettyImages (1) jpg
Orgasmul ei nu depinde de un bărbat! Diva nu mai poate sta fără dispozitivul care îi produce plăcere intimă: „E mai bine decât la 20 de ani!”
okmagazine.ro
Portretul lui Nicolas Fouquet, de Charles Le Brun
Căderea lui Nicolas Fouquet, omul care a sfidat fără voie gloria lui Ludovic al XIV-lea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Un celebru jurnalist, la capătul răbdării! Obiceiul din transportul public care îl scoate din sărite: „E ceva cu care nu mă împac”
image
Așa arată Leonard Miron după ce a slăbit 60 de kilograme! Ce meserie cu risc are în Marea Britanie: „Nu m-am gândit că e periculos”

OK! Magazine

image
Orgasmul ei nu depinde de un bărbat! Diva nu mai poate sta fără dispozitivul care îi produce plăcere intimă: „E mai bine decât la 20 de ani!”