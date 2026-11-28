De Ziua Independenței, Tirana, capitala Albaniei, a fost scena unor confruntări violente între protestatari și autorităţi, soldate cu mai mulţi răniți, printre care poliţişti şi jurnalişti.

Violenţe în capitala Albaniei, chiar de Ziua Independenţei. Foto: captură Facebook

Mii de albanezi au participat sâmbătă, 28 noiembrie, la un protest antiguvernamental organizat în centrul orașului Tirana. Studenții și partidele de opoziție au cerut demisia premierului Edi Rama, chiar în ziua care Albania sărbătorea 114 ani de la proclamarea independenței.

Manifestația a degenerat în confruntări violente. Poliția a folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea, iar unii protestatari au aruncat cu pietre și cocktailuri Molotov spre forțele de ordine.

Manifestanții au încercat, de asemenea, să distrugă camerele de supraveghere de pe străzi și să spargă geamurile unor clădiri guvernamentale.

Bulevardul principal din Tirana a fost acoperit de fum, în timp ce protestatarii și polițiștii au aruncat unii spre ceilalți cu diferite obiecte. Ministerul Sănătății a anunțat că opt persoane au fost rănite, între care un polițist și doi jurnaliști.

Protestul de sâmbătă continuă seria manifestațiilor prin care albanezii cer demisia premierului Edi Rama. Nemulțumirile vizează presupuse acte de corupție, dar și problemele sistemului medical și lipsa oportunităților pentru tineri.

Tensiuni majore la Tirana: Proteste violente și ciocniri cu forțele de ordine pentru demisia premierului albanez

De la „Revoluția Flamingo” la confruntări violente

Mișcarea de protest, cunoscută sub numele de „Revoluția Flamingo”, a început în luna mai, cu manifestații pașnice împotriva unui proiect de construire a unui hotel de lux într-o rezervație naturală de pe litoralul Albaniei, un proiect iniţiat de fiica şi ginerele preşedintelui american Donald Trump.

Controversa legată de construcția hotelului a alimentat acuzațiile de corupție la adresa autorităților, astfel că în octombrie protestele s-au extins, iar participanții au început să ceară măsuri și pentru îmbunătățirea serviciilor medicale și crearea unor perspective mai bune pentru tineri.

Mișcarea nu are un lider oficial, iar manifestațiile au continuat în ultimele luni, cu participarea studenților și a susținătorilor opoziției.

„Am suferit de prea mult timp”

Înaintea protestului organizat chiar de Ziua Naţională, poliția a fost mobilizată pe principalele drumuri de acces în și dinspre Tirana, unde agenții au verificat vehiculele care intrau în capitală.

Printre participanți s-au numărat și albanezi veniți din străinătate. Arian Lleshi, în vârstă de 33 de ani, a călătorit din Marea Britanie la Tirana special pentru a lua parte la manifestație. El a declarat pentru Associated Press că oamenii au ajuns să suporte de prea mult timp problemele țării, iar plecarea masivă a albanezilor în alte state i-a îndepărtat de propria societate.

„Am venit aici special pentru protest. De ce? Pentru că am suferit de prea mult timp. Ne-am răspândit în toată Europa și în întreaga lume și este aproape ca și cum am fi cetățeni fără stat. Suntem ca niște cetățeni apatrizi”, a spus Lleshi.

Bărbatul a criticat și partidele care au condus Albania după căderea comunismului, în anii 1990. În opinia sa, acestea nu mai reprezintă interesele populației și ar trebui să lase loc unei noi generații.

„Trebuie să facă loc unei noi generații de intelectuali și oameni care au un interes mai mare în viitorul țării”, a afirmat acesta.

Suzana Gjeta, o pensionară din Tirana, a spus că a ieșit în stradă atât pentru tineri, cât și pentru persoanele în vârstă care se confruntă cu dificultăți financiare.

„Sperăm că acest sistem va dispărea, că Edi Rama va pleca și că această corupție se va sfârși”, a spus ea pentru Associated Press.

La sfârșitul lunii octombrie, guvernul a acordat poliției dreptul de a restricționa temporar adunările în apropierea instituțiilor publice și de a aplica amenzi protestatarilor surprinși în timp ce jefuiesc sau își ascund identitatea. De atunci, manifestațiile au atras un număr mai mic de participanți.

Uniunea Europeană, la care Albania aspiră să adere, a cerut o anchetă privind folosirea excesivă a forței de către poliție și a făcut apel la „toate părțile să reducă tensiunile”.