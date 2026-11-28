Scumpiri în magazine și recul în construcții. Ce estimează managerii pentru următoarele trei luni
Sectorul construcțiilor ar putea avea o perioadă mai dificilă în următoarele trei luni, în condițiile în care managerii companiilor anticipează o reducere a activității, mai puțini angajați și prețuri mai mari pentru lucrările realizate. În același timp, industria prelucrătoare se pregătește pentru o scădere moderată a producției, iar comercianții estimează noi scumpiri la raft, potrivit celei mai recente anchete realizate de Institutul Național de Statistică (INS).
Datele publicate pe 27 noiembrie arată că soldul conjunctural privind volumul producției din construcții a ajuns la -24 de puncte procentuale pentru perioada noiembrie 2026 - ianuarie 2027. În cazul numărului de salariați, indicatorul este de -12 puncte, în timp ce pentru prețurile lucrărilor de construcții ajunge la +32 de puncte.
Estimările arată o deteriorare a perspectivelor față de ancheta precedentă. În octombrie, soldul conjunctural privind volumul producției din construcții era de -16 puncte, iar cel referitor la prețurile lucrărilor era de +38 de puncte.
Mai puțină activitate și presiune asupra prețurilor în construcții
Managerii din construcții se așteaptă la o reducere a volumului producției în următoarele trei luni. Soldul conjunctural de -24 de puncte indică faptul că răspunsurile celor care anticipează o scădere sunt mai numeroase decât cele ale managerilor care prevăd o creștere.
Și perspectivele privind ocuparea forței de muncă sunt negative. Soldul conjunctural pentru numărul de salariați este de -12 puncte, ceea ce indică o tendință de reducere moderată a personalului din sector.
În același timp, prețurile lucrărilor de construcții sunt așteptate să crească. Indicatorul de +32 de puncte arată că managerii care anticipează majorări sunt mai numeroși decât cei care estimează reduceri ale prețurilor.
Industria se confruntă cu o producție mai mică, iar comercianții se pregătesc de scumpiri
În industria prelucrătoare, managerii estimează o scădere moderată a volumului producției în perioada noiembrie 2026 - ianuarie 2027. Soldul conjunctural este de -8 puncte, iar cel privind numărul de salariați este de -5 puncte, ceea ce indică o relativă stabilitate a personalului.
În schimb, prețurile produselor industriale sunt așteptate să crească, soldul conjunctural ajungând la +23 de puncte. Chiar dacă presiunea anticipată asupra prețurilor este mai redusă decât în ancheta precedentă, când indicatorul era de +28 de puncte, direcția rămâne ascendentă.
În comerțul cu amănuntul, managerii estimează că cifra de afaceri va rămâne relativ stabilă, cu un sold conjunctural de +5 puncte. În ceea ce privește angajările, indicatorul este pozitiv, de +10 puncte, ceea ce sugerează o creștere moderată a numărului de salariați.
Cea mai mare presiune asupra prețurilor este anticipată tocmai în acest sector. Soldul conjunctural privind prețurile de vânzare a ajuns la +40 de puncte, față de +35 de puncte în ancheta din octombrie.
Cum văd managerii evoluția sectorului serviciilor
În servicii, companiile estimează o relativă stabilitate a activității în următoarele trei luni. Soldul conjunctural privind cifra de afaceri este de -4 puncte, iar cel referitor la numărul de salariați este de -5 puncte.
În schimb, prețurile de vânzare sau de facturare ale serviciilor sunt estimate să crească, soldul conjunctural fiind de +16 puncte. În ancheta precedentă, indicatorul era de +19 puncte.
Ce înseamnă soldurile conjuncturale și de ce nu indică scumpiri efective
Datele INS trebuie interpretate ca estimări ale managerilor, nu ca prognoze exacte privind evoluția producției, a angajărilor sau a prețurilor.
Soldul conjunctural reprezintă diferența dintre ponderea managerilor care anticipează o creștere și cea a managerilor care estimează o scădere a unui indicator.
De exemplu, un sold de +32 de puncte în construcții nu înseamnă că lucrările se vor scumpi cu 32%. El arată că ponderea managerilor care prevăd majorări ale prețurilor este cu 32 de puncte procentuale mai mare decât cea a celor care anticipează reduceri.
În același mod, soldul de -24 de puncte privind producția din construcții nu înseamnă că volumul lucrărilor va scădea efectiv cu 24%. Indicatorul surprinde balanța așteptărilor companiilor pentru următoarele trei luni.