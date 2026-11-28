Sectorul construcțiilor ar putea avea o perioadă mai dificilă în următoarele trei luni, în condițiile în care managerii companiilor anticipează o reducere a activității, mai puțini angajați și prețuri mai mari pentru lucrările realizate. În același timp, industria prelucrătoare se pregătește pentru o scădere moderată a producției, iar comercianții estimează noi scumpiri la raft, potrivit celei mai recente anchete realizate de Institutul Național de Statistică (INS).

Managerii din construcții anticipează o reducere a activității și creșterea prețurilor lucrărilor. Foto: magnific.com

Datele publicate pe 27 noiembrie arată că soldul conjunctural privind volumul producției din construcții a ajuns la -24 de puncte procentuale pentru perioada noiembrie 2026 - ianuarie 2027. În cazul numărului de salariați, indicatorul este de -12 puncte, în timp ce pentru prețurile lucrărilor de construcții ajunge la +32 de puncte.

Estimările arată o deteriorare a perspectivelor față de ancheta precedentă. În octombrie, soldul conjunctural privind volumul producției din construcții era de -16 puncte, iar cel referitor la prețurile lucrărilor era de +38 de puncte.

Mai puțină activitate și presiune asupra prețurilor în construcții

Managerii din construcții se așteaptă la o reducere a volumului producției în următoarele trei luni. Soldul conjunctural de -24 de puncte indică faptul că răspunsurile celor care anticipează o scădere sunt mai numeroase decât cele ale managerilor care prevăd o creștere.

Și perspectivele privind ocuparea forței de muncă sunt negative. Soldul conjunctural pentru numărul de salariați este de -12 puncte, ceea ce indică o tendință de reducere moderată a personalului din sector.

În același timp, prețurile lucrărilor de construcții sunt așteptate să crească. Indicatorul de +32 de puncte arată că managerii care anticipează majorări sunt mai numeroși decât cei care estimează reduceri ale prețurilor.

Industria se confruntă cu o producție mai mică, iar comercianții se pregătesc de scumpiri

În industria prelucrătoare, managerii estimează o scădere moderată a volumului producției în perioada noiembrie 2026 - ianuarie 2027. Soldul conjunctural este de -8 puncte, iar cel privind numărul de salariați este de -5 puncte, ceea ce indică o relativă stabilitate a personalului.

În schimb, prețurile produselor industriale sunt așteptate să crească, soldul conjunctural ajungând la +23 de puncte. Chiar dacă presiunea anticipată asupra prețurilor este mai redusă decât în ancheta precedentă, când indicatorul era de +28 de puncte, direcția rămâne ascendentă.

În comerțul cu amănuntul, managerii estimează că cifra de afaceri va rămâne relativ stabilă, cu un sold conjunctural de +5 puncte. În ceea ce privește angajările, indicatorul este pozitiv, de +10 puncte, ceea ce sugerează o creștere moderată a numărului de salariați.

Cea mai mare presiune asupra prețurilor este anticipată tocmai în acest sector. Soldul conjunctural privind prețurile de vânzare a ajuns la +40 de puncte, față de +35 de puncte în ancheta din octombrie.

Cum văd managerii evoluția sectorului serviciilor

În servicii, companiile estimează o relativă stabilitate a activității în următoarele trei luni. Soldul conjunctural privind cifra de afaceri este de -4 puncte, iar cel referitor la numărul de salariați este de -5 puncte.

În schimb, prețurile de vânzare sau de facturare ale serviciilor sunt estimate să crească, soldul conjunctural fiind de +16 puncte. În ancheta precedentă, indicatorul era de +19 puncte.

Ce înseamnă soldurile conjuncturale și de ce nu indică scumpiri efective

Datele INS trebuie interpretate ca estimări ale managerilor, nu ca prognoze exacte privind evoluția producției, a angajărilor sau a prețurilor.

Soldul conjunctural reprezintă diferența dintre ponderea managerilor care anticipează o creștere și cea a managerilor care estimează o scădere a unui indicator.

De exemplu, un sold de +32 de puncte în construcții nu înseamnă că lucrările se vor scumpi cu 32%. El arată că ponderea managerilor care prevăd majorări ale prețurilor este cu 32 de puncte procentuale mai mare decât cea a celor care anticipează reduceri.

În același mod, soldul de -24 de puncte privind producția din construcții nu înseamnă că volumul lucrărilor va scădea efectiv cu 24%. Indicatorul surprinde balanța așteptărilor companiilor pentru următoarele trei luni.